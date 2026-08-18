Șahtior Donețk, gata de o mutare spectaculoasă! Campioana Ucrainei negociază să joace în Champions League pe Stamford Bridge

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Șahtior este în exil de mai bine de patru ani, de la începutul războiului din Ucraina și joacă toate meciurile din campionatul intern de pe teren propriu la Kiev sau Liov. Cu toate acestea, meciurile europene s-au jucat până acum în Germania, Slovenia și Polonia.

Șahtior Donețk vrea să joace meciurile de acasă în UEFA Champions League pe Stamford Bridge

Acum, Șahtior vrea să își încerce norocul mai ales că cei de la Chelsea nu joacă în niciuna din cele trei competiții europene. Concret, ucrainenii au demarat negocierile și sunt aproape să joace partidele din Champions League pe Stamford Bridge.

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În condițiile în care între din 2023, presa britanică a menționat că londonezii nu ar avea niciun interes comercial pentru a-și „închiria” arena, conform

Ucrainenii ar mai fi luat în considerare și variantele „Gtech Community Stadium” – Brentford sau „Craven Cottage” – Fulham, însă varianta Stamford Bridge pare cea mai convenabilă pentru Șahtior. Potrivit datelor oficiale, aproximativ 32.000 de ucraineni refugiați locuiesc în Londra, în timp ce în Regatul Unit trăiesc 100.000 de ucraineni.

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În 2023, pe Stamford Brigde a avut loc un meci caritabil „Game4Ukraine”, fondurile fiind donate

Spre deosebire de Dinamo Kiev, formație care nu se regăsește, cei de l astfel că fanii lui Chelsea pot avea ocazia să vadă pe viu echipe de top. Altele decât cele pe care le vor întâlni cei de la Chelsea Londra.

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În 2023, arena Stamford Bridge a găzduit meciul caritabil „Game4Ukraine”, prin care au fost strânse fonduri pentru reconstruirea Școlii Mykhailo-Kotsiubynsky din regiunea Cernihiv, care fusese lovită de rachete rusești.

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În 2024, Mykhailo Mudryk i-a făcut o surpriză lui Pasha, un copil de 13 ani fugit de războiul din Ucraina. Fotbalistul a jucat atunci tenis cu tânărul său fan, după ce micuțul a trimis o scrisoare la club prin care mărturisea că a fugit de război pentru a-și crea o viață mai bună la Londra.