Șahtior l-a comemorat pe Mircea Lucescu de Paşte! Cum i-au enervat jucătorii pe fani: „Parcă sunteţi balerine!”

Mircea Lucescu a fost înmormântat în Vinerea Mare, iar Șahtior Donețk i-a adus un omagiu emoționant. Reacțiile fanilor după remiza cu LNZ Cherkasy nu au întârziat să apară.
Alex Bodnariu
13.04.2026 | 20:58
Sahtior la comemorat pe Mircea Lucescu de Paste Cum iau enervat jucatorii pe fani Parca sunteti balerine
Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori pe care i-a avut România, a fost înmormântat în Vinerea Mare. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Jucătorii de la Șahtior, echipa la care a scris istorie, l-au comemorat în ultimul meci de campionat.

Mircea Lucescu, fostul mare antrenor român, s-a stins din viață la 80 de ani

Ani la rând, Mircea Lucescu a câștigat trofee la Șahtior Donețk. A preluat echipa în 2004 și a transformat-o într-o adevărată forță în Europa. A câștigat de 8 ori campionatul, dar și multiple Cupe și Supercupe. Mai mult, a lansat în fotbalul mare mai mulți jucători uriași.

Cel mai mare succes a venit în 2009, când Șahtior a cucerit Cupa UEFA, primul trofeu european din istoria clubului. Sub comanda lui Lucescu, echipa a devenit o prezență constantă în grupele Champions League. A lansat jucători importanți și a construit un model stabil de performanță.

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu la Șahtior:

  • Cupa UEFA: 2009
  • Campionatul Ucrainei: 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
  • Cupa Ucrainei: 2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016
  • Supercupa Ucrainei: 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014

Ucrainenii l-au omagiat pe Mircea Lucescu

Clubul a ținut să îi aducă un omagiu lui Il Luce la ultimul meci de campionat. Șahtior a jucat în deplasare cu LNZ Cherkasy. Fotbaliștii celor două echipe s-au așezat la mijlocul terenului și au ținut un moment de reculegere în memoria uriașului antrenor. Scorul final a fost 2-2, iar cele două echipe împart poziția de lider în primul eșalon al fotbalului din Ucraina.

Fanii echipei Șahtior Donețk nu au fost deloc mulțumiți de rezultat. Aceștia și-au vărsat nervii pe jucători pe rețelele de socializare. „Parcă sunteți balerine” a fost doar unul dintre comentariile fanilor echipei din Ucraina.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
