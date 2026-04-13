Șahtior l-a comemorat pe Mircea Lucescu de Paşte! Cum i-au enervat jucătorii pe fani: „Parcă sunteţi balerine!”

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori pe care i-a avut România, a fost înmormântat în Vinerea Mare. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Jucătorii de la Șahtior, echipa la care a scris istorie, l-au comemorat în ultimul meci de campionat.
Ani la rând, Mircea Lucescu a câștigat trofee la Șahtior Donețk. A preluat echipa în 2004 și a transformat-o într-o adevărată forță în Europa. A câștigat de 8 ori campionatul, dar și multiple Cupe și Supercupe. Mai mult, a lansat în fotbalul mare mai mulți jucători uriași.
Cel mai mare succes a venit în 2009, când Șahtior a cucerit Cupa UEFA, primul trofeu european din istoria clubului. Sub comanda lui Lucescu, echipa a devenit o prezență constantă în grupele Champions League. A lansat jucători importanți și a construit un model stabil de performanță.
Clubul a ținut să îi aducă un omagiu lui Il Luce la ultimul meci de campionat. Șahtior a jucat în deplasare cu LNZ Cherkasy. Fotbaliștii celor două echipe s-au așezat la mijlocul terenului și au ținut un moment de reculegere în memoria uriașului antrenor. Scorul final a fost 2-2, iar cele două echipe împart poziția de lider în primul eșalon al fotbalului din Ucraina.
Fanii echipei Șahtior Donețk nu au fost deloc mulțumiți de rezultat. Aceștia și-au vărsat nervii pe jucători pe rețelele de socializare. „Parcă sunteți balerine” a fost doar unul dintre comentariile fanilor echipei din Ucraina.