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Saied Abu Farchi a fost protagonistul unei faze incredibile în Austria – Israel, din . Atacantul israelian a marcat golul egalizator, însă bucuria sa a fost mult prea scurtă. A fost eliminat după ce a mimat că trage cu o armă!

A înscris primul gol pentru Israel, apoi a comis-o! Gestul care i-a adus eliminarea

Saied Abu Farchi a trăit un meci incredibil la prima sa titularizare pentru . Atacantul de 20 de ani, legitimat la Colorado Rapids, a fost preferat în ofensivă de selecționerul Ran Ben Shimon. Până la duelul de la Linz, Abu Farchi avea o singură selecție la prima reprezentativă, bifată în luna iunie, când jucase doar două minute împotriva Albaniei.

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Austria a intrat în avantaj la pauză, scor 1-0, după golul marcat de Romano Schmid în minutul 43. Repriza secundă a adus însă o succesiune incredibilă de evenimente pentru Abu Farchi. În minutul 51, atacantul a primit primul cartonaș galben, după un conflict în care a fost avertizat și Kevin Danso. Patru minute mai târziu, în minutul 55, Abu Farchi a marcat golul de 1-1, primul său gol pentru naționala mare a Israelului.

Gest incredibil după gol! Saied Abu Farchi s-a făcut că trage cu arma și a fost eliminat

Bucuria s-a transformat imediat într-un coșmar. După reușită, atacantul a mers spre colțul terenului, a luat steagul de la corner și l-a folosit într-o celebrare în care a mimat că trage cu o armă. Arbitrul bulgar Georgi Kabakov a decis să-i arate al doilea cartonaș galben, iar Abu Farchi a fost eliminat la doar câteva momente după ce înscrisese golul egalizator.

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🚨🌍 SAIED ABU FARCHI WAS SENT OFF! ⛔️ Two yellow cards for his celebration. Israel is down to 10 men. — TheGoalsZone (@TheGoalsZone)

Israel și Austria fac parte din Grupa B3 din Liga B a Nations League, alături de Irlanda și Kosovo. Pentru cele două naționale, duelul de la Linz a reprezentat chiar debutul în noua ediție a competiției. Lupta se anunță extrem de echilibrată, mai ales că Israel încearcă să revină în Liga A după retrogradarea din ediția precedentă.