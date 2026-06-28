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Șaisprezecimile CM 2026 LIVE BLOG. Program complet, rezultate, tabloul optimilor, statistici OPTA în timp real

Șaisprezecimile CM 2026 LIVE BLOG. Program complet, rezultate, tabloul optimilor, statistici OPTA în timp real. Cum arată următoarea fază a turneului final.
Iulian Stoica
28.06.2026 | 07:46
Saisprezecimile CM 2026 LIVE BLOG Program complet rezultate tabloul optimilor statistici OPTA in timp real
SPECIAL FANATIK
Șaisprezecimile CM 2026 LIVE BLOG. Program complet, rezultate, tabloul optimilor, statistici OPTA în timp real. Foto: Colaj Fanatik
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După cele 72 de meciuri din grupe, 70% din CM 2026 s-a jucat, dar urmează meciuri din ce în ce mai tari, începând cu șaisprezecimile Mondialului. Pe parcursul unei săptămâni, se vor disputa toate cele 16 partide din această fază.

Programul complet al șaisprezecimilor CM 2026

Șaisprezecimile CM 2026 debutează pe 28 iunie 2026, de la ora 22:00, cu meciul dintre Africa de Sud și Canada. Ultimul joc din această etapă, Columbia – Ghana, se va disputa pe 4 iulie, începând cu ora 04:30.

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Ziua 1, 28 iunie:

  • Ora 22:00: Africa de Sud – Canada

Ziua 2, 29 iunie:

  • Ora 20:00: Brazilia – Japonia
  • Ora 23:30: Germania – Paraguay

Ziua 3, 30 iunie:

  • Ora 04:00: Olanda – Maroc
  • Ora 20:00: Coasta de Fildeș – Norvegia

Ziua 4, 1 iulie:

  • Ora 00:00: Franța – Suedia
  • Ora 04:00: Mexic – Ecuador
  • Ora 19:00: Anglia – DR Congo
  • Ora 23:00: Belgia – Senegal

Ziua 5, 2 iulie:

  • Ora 03:00: SUA – Bosnia și Herțegovina
  • Ora 22:00: Spania – Austria

Ziua 6, 3 iulie:

  • Ora 02:00: Portugalia – Croația
  • Ora 06:00: Elveția – Algeria
  • Ora 21:00: Australia – Egipt

Ziua 7, 4 iulie:

  • Ora 01:00: Argentina – Capul Verde
  • Ora 04:30: Columbia – Ghana

Cine transmite la TV faza 16-imilor de la CM 2026, unde poți vedea meciurile

Toate meciurile din faza șaisprezecimilor CM 2026 sunt transmise la TV de Grupul Antena, prin intermediul canalului Antena 1. Totodată, partidele de la Mondialul american se pot urmări și online, pe AntenaPLAY, care difuzează toate jocuri live stream, dar și înregistrat.

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Clasamentul golgheterilor după faza grupelor

Faza grupelor a adus extrem de multe goluri, iar jucătorii cei mai importanți din lume au reușit să iasă la rampă. Pe primul loc în clasamentul golgheterilor se află nimeni altul decât Lionel Messi. Atacantul argentinian a ajuns la borna de 19 goluri înscrise în la Campionatul Mondial, fiind astfel pe prima poziție din istorie la reușitele de la un turneul final mondial. Clasamentul după faza grupelor arată astfel:

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  1. Lionel Messi – 6 goluri
  2. Kylian Mbappe – 4 goluri, două pase decisive
  3. Ousmane Dembele – 4 goluri, o pasă decisivă
  4. Vinicius Junior – 4 goluri, o pasă decisivă
  5. Erling Haaland – 4 goluri
  6. Deniz Undav – 3 goluri, două pase decisive
  7. Johan Manzambi – 3 goluri, o pasă decisivă
  8. Ismaila Sarr – 3 goluri, o pasă decisivă
  9. Brian Brobbey – 3 goluri
  10. Matheus Cunha – 3 goluri

Cum ar arată programul optimilor de finală

Optimile de finală CM 2026 debutează pe 4 iulie 2026, de la ora 20:00, cu echipele câștigătoare din Africa de Sud – Canada și Olanda – Maroc. Ultimul joc din această etapă se va disputa pe 7 iulie, începând cu ora 23:00, din împerecherea Elveția – Algeria și Columbia – Ghana.

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Sâmbătă, 4 iulie

  • 20:00 – Câștigătoarea din Africa de Sud – Canada vs Câștigătoarea din Olanda – Maroc – Houston, SUA

Duminică, 5 iulie

  • 00:00 – Câștigătoarea din Germania – Paraguay vs Câștigătoarea din Franța – Suedia – Philadelphia, SUA
  • 23:00 – Câștigătoarea din Brazilia – Japonia vs Câștigătoarea din Coasta de Fildeș – Norvegia – New York City, SUA

Luni, 6 iulie

  • 03:00 – Câștigătoarea din Mexic – Ecuador vs Câștigătoarea din Anglia – DR Congo – Mexico City, Mexic
  • 22:00 – Câștigătoarea din Portugalia – Croația vs Câștigătoarea din Spania – Austria – Dallas, SUA

Marți, 7 iulie

  • 03:00 – Câștigătoarea din SUA – Bosnia și Herțegovina vs Câștigătoarea din Belgia – Senegal – Seattle, SUA
  • 19:00 – Câștigătoarea din Argentina – Capul Verde vs Câștigătoarea din Australia – Egipt – Atlanta, SUA
  • 23:00 – Câștigătoarea din Elveția – Algeria vs Câștigătoarea din Columbia – Ghana – Vancouver, Canada
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Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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