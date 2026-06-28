Șaisprezecimile CM 2026 LIVE BLOG. Program complet, rezultate, tabloul optimilor, statistici OPTA în timp real

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, dar urmează meciuri din ce în ce mai tari, începând cu șaisprezecimile Mondialului. Pe parcursul unei săptămâni, se vor disputa toate cele 16 partide din această fază.

Programul complet al șaisprezecimilor CM 2026

Șaisprezecimile CM 2026 debutează pe 28 iunie 2026, de la ora 22:00, cu meciul dintre Africa de Sud și Canada. Ultimul joc din această etapă, Columbia – Ghana, se va disputa pe 4 iulie, începând cu ora 04:30.

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Ziua 1, 28 iunie:

Ora 22:00: Africa de Sud – Canada

Ziua 2, 29 iunie:

Ora 20:00: Brazilia – Japonia

Ora 23:30: Germania – Paraguay

Ziua 3, 30 iunie:

Ora 04:00: Olanda – Maroc

Ora 20:00: Coasta de Fildeș – Norvegia

Ziua 4, 1 iulie:

Ora 00:00: Franța – Suedia

Ora 04:00: Mexic – Ecuador

Ora 19:00: Anglia – DR Congo

Ora 23:00: Belgia – Senegal

Ziua 5, 2 iulie:

Ora 03:00: SUA – Bosnia și Herțegovina

Ora 22:00: Spania – Austria

Ziua 6, 3 iulie:

Ora 02:00: Portugalia – Croația

Ora 06:00: Elveția – Algeria

Ora 21:00: Australia – Egipt

Ziua 7, 4 iulie:

Ora 01:00: Argentina – Capul Verde

Ora 04:30: Columbia – Ghana

Cine transmite la TV faza 16-imilor de la CM 2026, unde poți vedea meciurile

Toate meciurile din faza șaisprezecimilor CM 2026 sunt transmise la TV de Grupul Antena, prin intermediul canalului Antena 1. Totodată, partidele de la Mondialul american se pot urmări și online, pe AntenaPLAY, care difuzează toate jocuri live stream, dar și înregistrat.

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Clasamentul golgheterilor după faza grupelor

Faza grupelor a adus extrem de multe goluri, iar jucătorii cei mai importanți din lume au reușit să iasă la rampă. Pe primul loc în clasamentul golgheterilor se află nimeni altul decât Lionel Messi. , fiind astfel pe prima poziție din istorie la reușitele de la un turneul final mondial. Clasamentul după faza grupelor arată astfel:

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Lionel Messi – 6 goluri Kylian Mbappe – 4 goluri, două pase decisive Ousmane Dembele – 4 goluri, o pasă decisivă Vinicius Junior – 4 goluri, o pasă decisivă Erling Haaland – 4 goluri Deniz Undav – 3 goluri, două pase decisive Johan Manzambi – 3 goluri, o pasă decisivă Ismaila Sarr – 3 goluri, o pasă decisivă Brian Brobbey – 3 goluri Matheus Cunha – 3 goluri

Cum ar arată programul optimilor de finală

Optimile de finală CM 2026 debutează pe 4 iulie 2026, de la ora 20:00, cu echipele câștigătoare din Africa de Sud – Canada și Olanda – Maroc. Ultimul joc din această etapă se va disputa pe 7 iulie, începând cu ora 23:00, din împerecherea Elveția – Algeria și Columbia – Ghana.

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Sâmbătă, 4 iulie

20:00 – Câștigătoarea din Africa de Sud – Canada vs Câștigătoarea din Olanda – Maroc – Houston, SUA

Duminică, 5 iulie

00:00 – Câștigătoarea din Germania – Paraguay vs Câștigătoarea din Franța – Suedia – Philadelphia, SUA

23:00 – Câștigătoarea din Brazilia – Japonia vs Câștigătoarea din Coasta de Fildeș – Norvegia – New York City, SUA

Luni, 6 iulie

03:00 – Câștigătoarea din Mexic – Ecuador vs Câștigătoarea din Anglia – DR Congo – Mexico City, Mexic

22:00 – Câștigătoarea din Portugalia – Croația vs Câștigătoarea din Spania – Austria – Dallas, SUA

Marți, 7 iulie