Salarii ameţitoare, de zeci de milioane de dolari în NBA! Top 10 cei mai bine plătiţi baschetbalişti şi ce loc a prins LeBron James

Fanii baschetului din NBA sunt cu sufletul la gură înainte de , al 76-lea din istorie. Miercuri, 20 octombrie, de la ora 02:30, începe show-ul, iar primul meci al stagiunii este Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets, reeditarea semifinalei Conferinţei de Est.

Top 10 cei mai bine plătiţi baschetbalişti în sezonul 2021-2022 din NBA. Starurile primesc salarii de zeci de milioane de dolari

Până la primul meci al sezonului, FANATIK îţi prezintă cine sunt cei mai bine plătiţi 10 baschetbalişti din NBA, iar topul începe cu una dintre vedetele lui Los Angeles Clippers.

Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers – 39.344.900 dolari)

Locul 10 al topului este ocupat de Kawhi Leonard, small forward-ul lui Los Angeles Clippers, care va câştiga 39.344.900 de dolari în sezonul 2021-2022. Baschetbalistul de 30 de ani a semnat în august noul contract, cu o durată de trei ani plus unul, al patrulea an urmând să fie opţiunea jucătorului pentru prelungirea acordului.

După semnarea noului contract, Kawhi Leonard are garantat faptul că va câştiga 127.477.476 de dolari până la finalul acordului, la care s-ar mai putea adăuga 48.787.676, salariul din cel de-al patrulea an.

151.617.634 de dolari a câştigat Kawhi Leonard din contractele pe care le-a avut cu San Antonio Spurs, Toronto Raptors şi Los Angeles Clippers (suma reprezintă salariile primite în perioada 2011-2021)

Paul George (Los Angeles Clippers – 39.344.970 dolari)

Paul George este cel mai bine plătit baschetbalist al lui Los Angeles Clippers şi ocupă locul 9 în topul bogaţilor din NBA. Pentru sezonul 2021-2022, “PG13” câştigă cu 70 de dolari mai mult decât Kawhi Leonard, iar amândoi mai au contract până la finalul stagiunii 2023-2024.

În decembrie 2020, Paul George a semnat prelungirea contractului şi are o opţiune asemănătoare cu cea a lui Lawhi Leonard, acesta putând să joace şi în sezonul 2024-2025. Până la finalul acordului, Paul George ar urma să câştige 127.477.703 de dolari, la care s-ar putea adăuga şi salariul pentru cel de-al patrulea an, 48.787.763 de dolari.

180.386.667 de dolari a câştigat Paul George din contractele pe care le-a avut cu Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder şi Los Angeles Clippers (suma reprezintă salariile primite în perioada 2010-2021)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks – 39.344.970 dolari)

Giannis Antetokounmpo este numele la modă în NBA, iar starul lui Milwaukee Bucks are un salariu de 39.344.970 de dolari pentru sezonul 2021-2022. a semnat prelungirea contractului pentru următorii patru ani, cu o opţiune de încă un an.

“Greek Freak” are garantată suma de 176.265.466 de dolari pentru următoarele patru sezoane, la care se poate adăuga şi salariul de 51.935.360 de dolari din stagiunea 2025-2026. După ce a devenit campion cu Milwaukee Bucks în 2021, salariul i-a crescut considerabil lui Giannis Antetokounmpo, care în sezonul trecut câştiga 27.528.088 de dolari.

108.615.140 de dolari a câştigat Giannis Antetokounmpo din contractele pe care le-a avut cu Milwaukee Bucks (suma reprezintă salariile primite în perioada 2013-2021)

Kevin Durant (Brooklyn Nets – 40.918.900 dolari)

Kevin Durant este unul dintre veterani, iar salariul e pe măsură. La Brooklyn Nets, MVP-ul din 2014 câştigă 40.918.900 de dolari, iar în august 2021 a semnat prelungirea contractului până la finalul sezonului 2025-2026.

Dacă va duce la bun sfârşit contractul, Kevin Durant are garantată suma de 229.997.220 de dolari, a doua cea mai mare dintre jucătorii care vor juca în sezonul 2021-2022 din NBA.

267.516.968 de dolari a câştigat Kevin Durant din contractele pe care le-a avut cu Seattle SuperSonics/Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors şi Brooklyn Nets (suma reprezintă salariile primite în perioada 2007-2021)

LeBron James (Los Angeles Lakers – 41.180.544 dolari)

Chiar dacă este unul dintre cei mai cunoscuţi baschetbalişti din NBA, LeBron James ocupă abia locul 6 în topul salariilor, cu 41.180.544 de dolari în sezonul 2021-2022. Sportivul de 36 de ani mai are contract cu Los Angeles Lakers până în sezonul 2022-2023, astfel că ar urma să primească 85.655.532 de dolari până la finalul acordului.

Cu o carieră de 18 ani în spate, LeBron James a câştigat patru titluri în NBA (2012, 2013, 2016 şi 2020) şi a primit de patru ori disctincţia de MVP (cel mai bun jucător al sezonului).

349.331.046 de dolari a câştigat LeBron James din contractele pe care le-a avut cu Cleveland Cavaliers, Miami Heat şi Los Angeles Lakers (suma reprezintă salariile primite în perioada 2003-2021)

Damian Lillard (Portland Trail Blazers – 43.750.000 dolari)

Am ajuns la mijlocul clasamentului celor mai bine plătiţi baschetbalişti din NBA, iar poziţia a 5-a este ocupată de Damian Lillard, cu 43.750.000 de dolari în sezonul 2021-2022. Sportivul de 31 de ani a ajuns la cel de-al zecelea sezon cu Portland Trail Blazers şi este cel mai bine plătit jucător al echipei.

Actualul contract al lui Damian Lillard este valabil până la finalul sezonului 2024-2025, astfel că are garantată suma de 196.000.000 de dolari. Salariul acestuia creşte de la o stagiune la alta, iar în ultimul an va câştiga cu peste 10.000.000 de dolari mai mult ca în prezent.

153.733.612 de dolari a câştigat Damian Lillard din contractele pe care le-a avut cu Portland Trail Blazers (suma reprezintă salariile primite în perioada 2012-2021)

James Harden (Brooklyn Nets – 43.848.000 dolari)

James Harden este regele New York-ului, cu un salariu de 43.848.000 de dolari în sezonul 2021-2022. Baschetbalistul de 32 de ani a semnat cu Brooklyn Nets în ianuarie 2021, după ce a cerut să plece de la Houston Rockets.

Contractul cu Brookyln Nets se va încheia la finalul actualului sezon, însă James Harden are opţiunea să-l prelungească pe încă un an. Dacă va rămâne în New York, baschetbalistul va avea un salariu mărit din stagiunea viitoare, la 46.872.000 de dolari.

227.685.662 de dolari a câştigat James Harden din contractele pe care le-a avut cu Oklahoma City Thunder, Houston Rockets şi Brooklyn Nets (suma reprezintă salariile primite în perioada 2009-2021)

Russell Westbrook (Los Angeles Lakers – 44.211.146 dolari)

Russell Westbrook s-a plimbat în ultimele sezoane din NBA şi este al patrulea an consecutiv în care joacă la o altă echipă. Transferat de la Washington Wizards, conducătorul de joc în vârstă de 32 de ani a semnat pe un an cu Los Angeles Lakers, cu posibilitatea de prelungire pe încă un sezon.

La LA Lakers, Russell Westbrook va câştiga 44.211.146 de dolari în sezonul 2021-2022, iar suma va creşte la 47.063.478 de dolari dacă va sta şi în stagiunea 2022-2023 la echipa din Los Angeles.

247.765.546 de dolari a câştigat Russell Westbrook din contractele pe care le-a avut cu Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Washington Wizards şi Los Angeles Lakers (suma reprezintă salariile primite în perioada 2008-2021)

John Wall (Houston Rockets – 44.310.840 dolari)

John Wall este al doilea cel mai bine plătit baschetbalist din NBA în sezonul 2021-2022, cu un salariu cifrat la 44.310.840 de dolari. A ajuns la Houston Rockets în decembrie 2020, când a fost cedat de Washington Wizards în schimbul lui Russell Westbrook şi a opţiunii 1 în Draft-ul NBA din 2023.

Contractul cu Houston Rockets se termină la finalul sezonului, însă John Wall îl mai poate prelungi până în 2023, ceea ce i-ar aduce un salariu stagional de 47.366.760 de dolari.

188.293.585 de dolari a câştigat John Wall din contractele pe care le-a avut cu Washington Wizards şi Houston Rockets (suma reprezintă salariile primite în perioada 2010-2021)

Stephen Curry (Golden State Warriors – 45.780.966 dolari)

Am ajuns şi la campionul banilor din NBA. Stephen Curry este cel mai bine plătit baschetbalist în sezonul 2021-2022, cu un salariu de 45.780.966 de dolari la Golden State Warriors. Triplu campion cu GSW, “Steph” mai are contract cu echipa din San Francisco până la finalul sezonului 2025-2026.

Stephen Curry are garantată suma de 261.134.628 de dolari dacă acordul cu Golden State Warriors va fi dus până la bun sfârşit. MVP-ul din 2015 şi 2016 evoluează la echipa californiană din 2009, când a fost opţiunea a 7-a, în prima rundă a Draft-ului.