Dan Negru i-a propus Andreei Esca să-și dezvăluie salariile. Cum a reacționat prezentatoarea

Salariul Andreei Esca este unul dintre cele mai misterioase subiecte din televiziune, nici până în prezent neaflându-se cât încasează, lunar, prezentatoarea ȘtirilorProtv.

Nici salariul lui Dan Negru nu a fost ocolit de-a lungul timpului, speculându-se că ar fi la fel de mare ca al Andreei Esca. De curând, s-a vehiculat o informație potrivit căreia să primească un venit lunar de 25.000 de euro.

Dan Negru: ”I-am și zis la un moment dat Andreei Esca să ieșim amândoi cu salariile”

Prezentatorul nu a oferit nicio reacție pe tema noului său salariu, însă, a dezvăluit că i-a propus, la un moment dat, Andreei Esca să pună capăt misterului și să-și facă publice sumele de care beneficiază la locul de muncă. Andreea Esca nu ar fi fost de acord cu propunerea acestuia.

”Ce mă enervează cel mai tare e că nu sunt publice salariile! Mie mi-ar plăcea să fie publice, adică să nu existe confidențialitatea aia.

Eu sunt primul care aș veni, i-am și zis la un moment dat Andreei Esca să ieșim amândoi cu salariile. Jimmy Fallon, de exemplu, zice cât câștigă. A început San Remo zilele astea, ăia își fac publice câștigurile!”, a spus Dan Negru pentru

Dan Negru: ”Eu nu sunt deloc un prezentator șarmant sau genial”

Renumitul om de televiziune nu se consideră un prezentator ”șarmant, genial, cu har”, comparându-se cu Andreea Marin, Mihaela Rădulescu, Teo Trandafir și Horia Brenciu. În schimb, Dan Negru se percepe drept un prezentator harnic.

”Eu nu sunt deloc un prezentator șarmant sau genial. Nu sunt deloc un prezentator cu har. Mihaela Rădulescu, Brenciu, sunt oameni care au har, eu nu am. Eu știi ce am? Am hărnicie!

Eu am fost harnic în jurul formatelor, am săpat în jurul lor, le-am construit și am încercat să fac formatul să fie un versant al unui munte, iar eu să fiu celălalt versant, cât de mult am putut.

Am fugit ca să se întâlnească în vârf cei doi versanți ai muntelui, am fost harnic. Am schimbat formatele după chipul și asemănarea mea, și atunci publicul avea senzația că ăla era un format construit pentru mine și făcut de mine. Asta a fost tot, dacă există vreun truc! N-am fost deloc genial, șarmant sau atractiv! Teo, spre exemplu, e un prezentator genial, e un „one man show”, eu depind de formate!”, a mai mărturisit Dan Negru.

De ce a plecat Dan Negru de la Antena 1 la Kanal D

Dan Negru era unul dintre cei mai longevivi angajați ai Antenei 1, plecarea sa luând prin surprindere publicul. Dincolo de acest lucru, de mai mulți ani existau negocieri între Dan Negru și Kanal D și iată că, în cele din urmă, prezentatorul a acceptat să facă mutarea.

de FANATIK , Kanal D a insistat în acest an să-l ”cumpere” pe Dan Negru, după ce i-a scăzut audiența, din cauza preluării Survivor România de către Protv.

Dan Negru nu ar mai fi stat pe gânduri după ce ar fi fost deranjat de faptul că Protv a avut un Revelion mai urmărit anul trecut decât Antena 1 și le-ar fi reproșat șefilor lui că nu l-au susținut suficient cu show-ul său, difuzat în noaptea trecerii dintre ani.