Salarii astronomice în Serie A: Inter, depășită doar de Juventus. Cu câți bani își plătește Dan Șucu jucătorii

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Salariile oferite de cluburile din Serie A în actualul sezon se apropie de apogeul total al fotbalului italian. În stagiunea 2011-2012, cluburile de pe prima scenă din ”cizmă” ofereau 1.1 miliarde de euro per sezon pentru salarii.

Inter, pe locul 2 la salarii în Serie A

Lider în clasamentul celor mai mari salarii este Juventus. Deși ”Bătrâna Doamnă” a mai pus mâna pe un scudetto din 2020 și a ratat participarea în Liga Campionilor, rămâne clubul cu cei mai bine plătiți fotbaliști din Serie A. Familia Agnelii oferă peste 149 de milioane de euro brut per sezon pentru a se bucura de actualele vedete ale echipei.

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Echipa lui Cristi Chivu este campioana en-titre a Italiei și . Lotul de pe ”Giuseppe Meazza” este al doilea cel mai bine plătit din campionat, cu doar câteva milioane de euro mai puțin decât Juventus.

De 4 ori mai puțin decât Inter oferă Genoa. Dan Șucu scoate din buzunar 33 de milioane de euro pentru a plăti salariile fotbaliștilor de pe ”Luigi Ferraris”. , dar sunt 5 echipe în Serie A care au o masă salarială mai mică decât ”grifonii”: Cagliari, Parma, Monza, Frosinone, Lecce.

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Ultimul club menționat cheltuie 18 milioane de euro brut per stagiune pentru a-și remunera fotbaliștii. Acesta este clasamentul salariilor din Serie A:

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Juventus – 149,42 milioane de euro brut (87,55 milioane de euro net)

(87,55 milioane de euro net) Inter – 142,42 milioane euro brut (82,5 milioane euro net)

(82,5 milioane euro net) Napoli – 113,09 milioane euro brut (65,50 milioane euro net)

(65,50 milioane euro net) AC Milan – 109,12 milioane euro brut (68,61 milioane euro net)

(68,61 milioane euro net) AS Roma – 96,95 milioane euro brut (54,63 milioane euro net)

(54,63 milioane euro net) Como – 75,5 milioane euro brut (42,92 milioane euro net)

(42,92 milioane euro net) Atalanta – 74,4 milioane euro brut (44,9 milioane euro net)

(44,9 milioane euro net) Lazio – 69,44 milioane euro brut (38,31 milioane euro net)

(38,31 milioane euro net) Fiorentina – 61,13 milioane euro brut (34,55 milioane euro net)

(34,55 milioane euro net) Torino – 59,1 milioane euro brut (31,97 milioane euro net)

(31,97 milioane euro net) Venezia – 44,143 milioane euro brut (26,213 milioane euro net)

(26,213 milioane euro net) Bologna – 44,06 milioane euro brut (24,92 milioane euro net)

(24,92 milioane euro net) Sassuolo – 40,16 milioane euro brut (23,12 milioane euro net)

(23,12 milioane euro net) Udinese – 38,42 milioane euro brut (22,78 milioane euro net)

(22,78 milioane euro net) Genoa – 33,32 milioane euro brut (18,53 milioane euro net)

(18,53 milioane euro net) Cagliari – 28,92 milioane euro brut (16,41 milioane euro net)

(16,41 milioane euro net) Parma – 26,29 milioane euro brut (14,86 milioane euro net)

(14,86 milioane euro net) Monza – 25,54 milioane euro brut (14,31 milioane euro net)

(14,31 milioane euro net) Frosinone – 23,15 milioane euro brut (12,485 milioane euro net)

(12,485 milioane euro net) Lecce – 18,43 milioane de euro brut (10,38 milioane de euro net)

Salarii mai mari în Serie A decât acum 10 ani

Puterea financiară a cluburilor din Italia a crescut față de acum un deceniu. Dacă Juventus a avut creștere foarte mică, de numai 4 milioane de euro în 10 ani, celelalte cluburi au cunoscut o ascensiune financiară considerabilă, conform .

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Printre echipele care au mărit semnificativ masa salarială se numără și Inter. În sezonul 2016-2017, clubul de pe ”Giuseppe Meazza” oferea doar 120 de milioane de euro brut pentru salarii, adică cu 22 de milioane de euro mai puțin decât în prezent. Din această listă nu lipsește și Napoli. Acum un deceniu, echipa oferea cu 38 de milioane de euro mai puțin.

Cel mai bine plătit jucător al acelor vremuri din Serie A este Gonzalo Higuain. Atacantul argentinian încasa 7.5 milioane de euro per sezon, la Juventus.