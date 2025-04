Salarii incredibile la Gloria Buzău. Fotbaliștii câștigă de 110 ori mai mult decât îngrijitorul terenului de joc

Gloria Buzău și-a diminuat semnificativ șansele de a se menține în Superliga după , vineri, 11 aprilie, în etapa a 4-a din play-out. Cu cinci meciuri rămase de disputat, echipa lui Ilie Stan se mai poate salva doar printr-o minune.

Jucătorii Gloriei Buzău acuză restanțe salariale

La finalul partidei cu Poli Iași, și a scos la lumină o realitate greu de ignorat: promisiuni neonorate, restanțe salariale de trei luni și un climat toxic, în care jucătorii nu se mai gândesc la fotbal, ci la supraviețuire.

”Sunt promisiuni făcute, dar neonorate. Băieții și-au pierdut încrederea în toată lumea. Sunt trei luni. Au zis că ne bagă azi un salariu, dar nu am verificat în ziua meciului dacă s-au virat. Am fost câțiva dintre jucători care nu am vrut să ieșim la antrenament, pentru că nu e normal să fim mințiți.

Acceptam adevărul. Puteau să ne spună că ne vom lua banii la finalul campionatului sau, nu știu, când se va salva echipa, dar nu mi se pare normal ca de o lună să ne mintă, să ne zică o dată și să nu se concretizeze nimic”, a declarat Dragoș Albu, jucător care sezonul trecut a retrogradat cu FCU Craiova.

Fotbaliștii au salarii lunare de 11.000 euro. Îngrijitorul terenului este plătit cu doar 100 de euro

Gloria, un club cu statut de drept public și privat, beneficiază de finanțare din partea Primăriei Buzău, iar salariile angajaților nu sunt deloc neglijabile. Conform , salariul maxim al unui fotbalist ajunge la 55.000 de lei pe lună, echivalentul a 11.000 de euro!

Aceasta este de cinci ori mai mult decât salariul președintelui executiv, care este de 11.500 lei (2.300 de euro), și de 110 ori mai mare decât cel al responsabilului cu întreținerea terenului de joc, care câștigă doar 500 de lei (100 de euro).

Salariul maxim pentru antrenor: 13.000 de euro

De altfel, îngrijitorul gazonului este cel mai prost plătit din organigrama clubului. Acesta este un factor explicativ pentru plângerile jucătorilor și antrenorilor, care consideră că gazonul de la Buzău este printre cele mai deteriorate din Superliga.

În cadrul clubului, cel mai bine plătit este antrenorul principal, care încasează 65.000 lei (13.000 de euro) pe lună.

Reacția clubului: ”Jucătorilor le-a fost virat în conturi un salariu restant chiar în ziua meciului”

Strigătul de disperare lansat de căpitanul Dragoș Albu a fost auzit de factorii locali. Vicepreședintele Consiliului Județean Buzău, Adrian Petre, a precizat că fotbaliștii Gloriei au primit de la Primărie un salariu din cele trei restante chiar sâmbătă, în ziua meciului cu Poli Iași.

”Sâmbătă dimineață am avut o discuție cu președintele Cristi Lupu. Noi virasem niște bani către club, iar domnul Lupu mi-a spus că jucătorilor le-a fost virat în conturi un salariu restant chiar în ziua meciului.

Probabil că Dragoș Albu nu a știut acest lucru. Vreau să precizez că nu sunt supărat pe căpitanul echipei pentru cele declarate, deoarece el a avut dreptate cam cu tot ceea ce a spus. Așa este, era vorba de trei luni restante”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Buzău, conform .

Jucătorilor li s-a promis un alt salariu până la meciul cu Petrolul

Politicianul, care este și președintele AJF Buzău, a promis că jucătorii lui Ilie Stan vor mai încasa un salariu restant până la partida viitoare cu Petrolul, programată pe 21 aprilie, la Ploiești.

”Până la partida cu Petrolul băieții vor primi încă un salariu restant. Acești bani vor veni de la Primărie. Noi Consiliul Județean avem de păstorit întreg sportul buzoian, pe care încercăm să îl ajutăm…nu doar echipa din prima ligă. Avem și echipa de handbal masculin, acolo unde luptăm pentru cupele europene, dar și echipa din Liga 2 Metalul Buzău.

Cu echipa de fotbal din prima ligă obiectivul este clar menținerea în prima divizie, dar era și un obiectiv locul 1-12. În acest obiectiv 1-12 echipa nu se află. Cu toate acestea noi vom face toate eforturile ca să ajutăm financiar cât putem. S-au făcut și niște greșeli la început de drum, cu aducerea a foarte mulți jucători, cu unii antrenori, dar acum nu mai are rost să discutăm”, a concluzionat vicepreședintele Consiliului Județean Buzău.

7 victorii , 5 egaluri și 22 de înfrângeri este bilanțul Gloriei Buzău în cele 34 de meciuri disputate până acum în sezonul 2024-2025 din Superliga. Golaveraj: 29-55

Gloria Buzău a făcut cerere de finanțare parțială către Primărie

Pe 12 februarie 2025, când mai erau de jucat patru etape din sezonul regulat, Gloria Buzău a făcut către Primăria Municipiului Buzău. Prin documentul semnat de vicepreședintele Antonel Mocanu, clubul a solicitat alocarea sumei de 344.625 lei (68.925 de euro) ”pentru a putea continua activitatea de pregătire și competițională”.

Finanțarea clubului a fost afectată de faptul că bugetul local pentru anul 2025 a fost aprobat abia pe 25 martie.

În anul 2024, echipa de seniori a Gloriei Buzău a beneficiat de o finanțare totală de 4.135.500 lei, aproximativ 830.000 euro. Practic, cei 344.625 lei reprezintă bugetul lunar asigurat de autoritățile locale (4.135.500 lei /12 luni).

Ce salarii sunt la clubul de fotbal Gloria Buzău

În 2024, Gloria Buzău a raportat cuantumul remunerațiilor acordate echipei de seniori pe baza contractelor de activitate sportivă/contractelor individuale de muncă, care s-a cifrat la 13.727.629 lei brut, aproximativ 2.745.525 euro. Suma netă, după deducerea impozitelor și contribuțiilor, este de aproximativ 7.481.558 lei, circa 1,5 milioane euro. Pe parcursul anului trecut, în cadrul clubului au fost angajate 82 de persoane.

În document se menționează că sumele propuse în grila de salarizare pentru 2024 sunt nete și reprezintă nivelul maxim de salarizare. Aceste sume pot suferi modificări prin hotărâri de Consiliul Director.

Staff-ul tehnic

Antrenor principal: 65.000 lei

Antrenor secund: 22.500 lei

Antrenor cu portarii: 17.500 lei

Preparator fizic: 17.500 lei

Descoperitor de talente/Scouter: 5.000 lei

Analist video: 5.000 lei

Staff administrativ

Președinte executiv: 11.500 lei

Vicepreședinte: 7.500 lei

Secretar: 9.500 lei

Director sportiv: 17:500 lei

Team Manager/Delegat: 17.500 lei

Ofițer de presă: 3.000 lei

Responsabilul cu îngrijirea terenului de joc: 500 de lei

Contabil: 4.000 lei

Consilier juridic: 1.500 lei

Personal auxiliar

Psiholog: 4.000 lei

Nutriționist: 4.000 lei

Medic: 15.000 lei

Asistenta medicală: 4.000 lei

Kinetoterapeut: 4.000 lei

Maseur: 4.000 lei

Responsabil cu platforma Football Connect: 3.000 lei

Responsabil cu siguranța și securitatea: 3.000 lei

Responsabil cu responsabilitatea socială fotbalistică: 2.500 lei

Responsabil pentru comunicarea cu suporterii: 2.000 lei

Responsabil cu accesul persoanelor cu dizabilități: 2.000 lei

Responsabil Marketing: 1.000 lei

Magazioner: 4.000 lei

Spălătoreasă: 3.000 lei

Salarii de top la Academia Gloriei Buzău: managerul câștigă 5.000 de euro lunar

Pe lângă banii pentru echipa de seniori, conducerea Gloriei Buzău a mai cerut Primăriei 92.381 lei, sumă necesară pentru buna desfășurare a activității sportive la nivelul Academiei/Centrului de Copii și Juniori. În 2024, activitatea juvenilă a fost finanțată cu suma 1.108.572,68 lei, peste 200.000 euro.

Conform grilei de salarizare publicate de club, managerul Academiei, cunoscut oficial ca șeful Centrului de Copii și Juniori (CCJ), încasează lunar un salariu net de 25.000 de lei (5.000 de euro).

La nivelul grupelor de juniori, antrenori principali sunt remunerați cu 12.500 lei lunar (2.500 euro), sumă egală cu salariul maxim acordat unui junior cu contract de profesionist.