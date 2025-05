Salarii derizorii la echipa din SuperLiga care a evitat retrogradarea directă în Liga 2: „Câteva sute de euro lunar!”. Care e cel mai bun contract

Adrian Mihalcea a discutat deschis, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, despre ce salarii sunt plătite la echipa pe care o antrenează, Unirea Slobozia. Ialomițenii au scăpat de retrogradarea directă, .

La barajul pentru supraviețuirea în primul eșalon, . Mihalcea este la două partide să își mențină echipa în SuperLiga României, în contextul în care a avut un buget restrâns.

Atacantul Bachana Arabuli este cel mai bine plătit jucător lunar, cu o remunerație de circa 6.000 de euro. Salariul mediu al unui fotbalist la Unirea Slobozia se situează între 3.000 și 3.500 de euro, iar cel mai puțin câștigă jucătorii tineri, undeva la 800 de euro.

„Cel mai mic salariu la Unirea Slobozia e de ordinul sutelor de euro, câteva sute de euro lunar. Îl zic pe cel mai mare, că poate aici contează. Acum cel mai mare salariu este al lui Arabuli, care a venit după perioada de transferuri.

Eram extrem de disperați, după ce l-am pierdut pe Gele, nemaiavând un jucător de atac. Și atunci am făcut un mic sacrificiu și datorită banilor luați de pe Gele. Am putut să îi dăm un pic în plus față de ceilalți.

Cel mai mare salariu, exceptându-l pe Arabuli, este de 5.000 de euro. Și aici cred că sunt patru sau cinci salarii de 5.000 de euro. Nu cred că are atât de mult, 7.000 de euro, dar are Arabuli mai mult de 5.000. (Horia Ivanovici: Are 6.000, e clar). Da. (Horia Ivanovici: 6.000, pentru că aveați nevoie de el).

Cel mai mic salariu de la Unirea Slobozia

Corect, pentru că îl pierdusem pe Gele și se terminase perioada de transferuri. Noi numeric nu aveam fotbaliști! (Horia Ivanovici: Cel mai mic salariu înseamnă 500 de euro?)

Mă gândesc undeva la 4.000 de lei. Ce înseamnă, 800 de euro? Bine, vorbim de copii, de under, de juniori de la noi. În medie, salariul e undeva la 3.000 sau la 3.500 de euro”, a declarat Adrian Mihalcea, într-o intervenție telefonică la .