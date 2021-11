Câţi bani câştigă fotbaliştii români din străinătate! Jucătorul cu un salariu milionar care nu mai prinde naţionala. Cum arată topul stranierilor

Fotbaliştii români prind din ce în ce mai greu contracte în Vestul Europei, în campionatele unde se plătesc salarii de lux. Cu toate acestea, câţiva stranieri reuşesc să câştige bani buni la echipele la care sunt legitimaţi. FANATIK a alcătuit topul celor mai bine plătiţi români din strănătate, iar lider este un jucător care nu a mai jucat la naţională din octombrie 2019.

Florin Andone, fotbalistul român din străinătate cu cel mai mare salariu

Florin Andone conduce în topul salariilor fotbaliştilor români din străinătate. Împrumutat de Brighton la Cadiz, până la finalul actualului sezon, atacantul de 28 de ani câştigă anual 2.700.000 de euro. Chiar dacă are un salariu de top, o bună parte fiind plătit de formaţia din Premier League, internaţionalul român a bifat doar 3 meciuri în actualul sezon din La Liga.

“Florin Andone are o problemă de adaptare. E posibil ca el să fi crezut că ar putea avea șanse dacă va juca în stilul lui, dar el trebuie să se adapteze sistemului nostru. El știe acum unde este și la ce echipă joacă”, spunea recent Alvaro Cervera, antrenorul lui Cadiz.

Chiar dacă are 25 de selecţii pentru selecţionata României, Florin Andone nu a mai prins echipa naţională din octombrie 2019. Un motiv este şi acela că atacantul a suferit o accidentare gravă, în iunie 2020, în timpului împrumutului la Galatasaray, care l-a ţinut pe bară mai multe luni.

Ştefan Radu şi Ionuţ Radu completează podiumul celor mai bine plătiţi jucători români din străinătate

Pe locul 2 se află Ştefan Radu, fotbalistul care deţine recordul de meciuri la Lazio. Fundaşul de 35 de ani mai are contract cu lazialii până în vara lui 2022 şi câştigă anual 2.590.000 de euro. În actualul sezon din Serie A, fostul internaţional român a jucat 1 meci, fiind rezervă în sistemul gândit de Maurizio Sarri.

Tot din Serie A vine şi locul 3, ocupat de Ionuţ Radu. Portarul de 24 de ani are un salariu de 1.850.000 de euro pe an, la Inter, însă în actualul sezon nu a fost folosit deloc, fiind rezerva lui Samir Handanovic. În plus, fostul internaţional de tineret nu a mai prins lotul României de la meciurile din martie 2021 şi încă nu a debutat pentru selecţionata mare.

2.300 de lei (aproximativ 470 de euro) este salariu minim pe economie în România

Cine sunt fotbaliştii români care câştigă cel puţin 1.000.000 de euro

Pe lângă cei trei “milionari”, alţi zece fotbalişti români care joacă în străinătate au salarii de peste 1.000.000 de euro. Alex Maxim este tricolorul, din ultimul lot convocat de Mirel Rădoi la naţională, care are cel mai bun salariu. Mijlocaşul de 31 de ani încasează 1.600.000 de euro pe an la Gaziantep, echipă care îl plăteşte pe Alin Toşca, anual, cu 1.000.000 de euro.

La mică distanţă de Alex Maxim este Ciprian Tătăruşanu. Fostul portar al naţionalei României ia 1.540.000 de euro pe an la AC Milan, iar în derby-ul cu Inter a fost decisiv, după ce a parat o lovitură de la 11 metri.

Vlad Chiricheş, căpitanul naţionalei României, ocupă locul 6 în topul celor mai bine plătiţi fotbalişti din străinătate. Fundaşul de 32 de ani primeşte 1.480.000 de euro la Sassuolo, unde mai are contract până în vara lui 2023.

Printre “milionari” se mai numără Răzvan Marin, Ianis Hagi sau Alex Cicâldău, FANATIK.

Topul fotbaliştilor români care câştigă cel puţin 1.000.000 euro/an

Florin Andone (Cadiz/împrumutat de la Brighton) – 2.700.000 euro/an

Ştefan Radu (Lazio) – 2.590.000 euro/an

Ionuţ Radu (Inter) – 1.850.000 euro/an

Alex Maxim (Gaziantep) – 1.600.000 euro/an

Ciprian Tătăruşanu (AC Milan) – 1.540.000 euro/an

Vlad Chiricheş (Sassuolo) – 1.480.000 euro/an

Răzvan Marin (Cagliari) – 1.280.000 euro/an

Nicuşor Stanciu (Slavia Praga) – 1.200.000 euro/an

Ianis Hagi (Rangers) – 1.200.000 euro/an

Dennis Man (Parma) – 1.2000.000 euro/an

Alex Cicâldău (Galatasaray) – 1.100.000 euro/an

Alin Toşca (Gaziantep) – 1.000.000 euro/an

George Puşcaş, cel mai aproape de 1.000.000 de euro pe an

George Puşcaş este fotbalistul român care a ratat de puţin intrarea în topul “milionarilor”. Atacantul naţionalei României primeşte 960.000 de euro pe an la Reading, echipă din liga a doua engleză. Aproape de el se află Olimpiu Moruţan, care ia 800.000 de euro la Galatasaray, FANATIK.

Printre jucătorii cu salarii bune se numără şi Valentin Mihăilă. Mijlocaşul de 21 de ani a semnat cu Parma în toamna anului trecut, iar salariul acestuia creşte de la an la an, cu câte 50.000 de euro, aşa cum FANATIK , astfel că în prezent primeşte 650.000 de euro.

Topul salariilor de până în 500.000 de euro/an

George Puşcaş (Reading) – 960.000 euro/an

Olimpiu Moruţan (Galatasaray) – 800.000 euro/an

Florin Niţă (Sparta Praga) – 700.000 euro/an

Valentin Mihăilă (Parma) – 650.000 euro/an

Alex Mitriţă (PAOK) – 600.000 euro/an

Tudor Băluţă (Brighton) – 510.000 euro/an

Dragoş Nedelcu, împrumutat de FCSB în 2.Bundesliga, printre cele mai mici salarii ale stranierilor

În vară, Dragoş Nedelcu a plecat de la FCSB la Fortuna Dusseldorf, iar FANATIK . La formaţia din 2.Bundesliga, internaţionalul român primeşte anual 144.000 de euro, fiind unul dintre cele mai mici salarii ale stranierilor.

Topul salariilor sub 500.000 de euro/an

Vasile Mogoş (Crotone) – 450.000 euro/an

Eric Bicfalvi (Ural) – 440.000 euro/an

Denis Drăguş (Standard Liege) – 440.000 euro/an

Ionuţ Nedelcearu (Crotone) – 420.000 euro/an

Alex Măţan (Columbus Crew) – 392.080 euro/an

Radu Drăguşin (Sampdoria/împrumutat de la Juventus) – 340.000 euro/an

Andrei Raţiu (Huesca) – 270.000 euro/an

Paul Anton (Ponferradina) – 220.000 euro/an

Alex Paşcanu (Ponferradina/împrumutat de la CFR Cluj) – 150.000 euro/an

Andrei Chindriş (Santa Clara) – 150.000 euro/an

Sergiu Hanca (Cracovia) – 150.000 euro/an

Dragoş Nedelcu (Fortuna Dusseldorf) – 144.000 euro/an

Cornel Râpă (Cracovia) – 144.000 euro/an

Florin Tănase şi Alex Chipciu, cele mai mari salarii din Liga 1

Florin Tănase şi Alex Chipciu sunt cei mai bine plătiţi fotbalişti din Liga 1, ambii primind câte 360.000 de euro pe an la FCSB, respectiv CFR Cluj, aşa cum FANATIK . Faţă de jucătorii români plecaţi în străinătate, cei doi s-ar afla în al treilea top, fiind depăşiţi cu puţin de Alex Măţan, care acum evoluează în MLS.

Topul salariilor din Liga 1