Salarii lunare de aproape 8.000 de euro la stat. Guvernul vrea să înființeze o nouă agenție de securitate

Guvernul Bolojan vrea să înființeze o nouă agenție de securitate, care să funcționeze în subordinea Ministerului Energiei. Mai exact, este vorba de Centrul de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie (CRISCE), agenție care ar urma să se ocupe de securitatea cibernetică în domeniul energiei. Proiectul ordonanței de urgență privind înființarea CRISCE a fost pus în dezbatere publică vineri, 22 august, iar Executivul subliniază în expunerea de motive că specialiștii în domeniu sunt plătiți și cu 20.000 de euro brut, lunar.

O nouă agenție de securitate și la Ministerul Energiei

Guvernul spune că înființarea noii agenții de securitate cibernetică în cadrul Ministerului Energiei, CRISCE, plus crearea unor echipe SOC și CSIRT la nivelul companiilor naționale, a fost prevăzută atât în programul de guvernare al actualei coaliții, dar și că vine ca urmare a mai multor recomandări în acest sens venite de la Comisia Europeană și Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Agenția trebuie să funcționeze ca „o umbrelă pentru entitățile din sectorul energiei” cu rol de management al incidentelor de securitate cibernetică de la nivelul întregului sector energetic.

Executivul justifică înființarea noii agenții citând un raport al Agenției Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA) care notează o proliferarea a atacurilor cibernetice asupra infrastructurii energetice la nivelul anului 2024. Raportul citat dă exemplu atacurile DDoS ale grupării de hackeri pro-ruși Cyber Army of Russia Reborn care, doar în anul precedent, a atacat mai multe sisteme cu alimentare cu apă din SUA (octombrie 2024), o stație de ape uzuale din Polonia (ianuarie 2024) sau un baraj hidroelectric din Franța (martie 2024).

Mai mult, Guvernul arată că nici țara noastră nu a fost scutită de acest tip de atacuri asupra infrastructurii din energie. Raportul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) pe anul 2024 a subliniat amenințările potențiale venite din partea Rusiei, asupra societăților din grupul Electrica S.A și atacuri de tip DDoS (Distributed Denial of Service) de proveniență rusească asupra Rompetrol și Mol România.

„Incidentele recente la nivel regional și național au demonstrat că infrastructura critică este vulnerabilă la atacuri sofisticate, iar protecția acesteia necesită o abordare cuprinzătoare și integrată, care să includă tehnologie avansată, politici de securitate riguroase și cooperare între diferitele părți interesate.

Între incidentele recente iterăm că, în data de 9 decembrie 2024 Societatea Distribuție Energie Electrică România (DEER), parte a Grupului Electrica, a fost ținta unui atac cibernetic de tip ransomware, evidențiind vulnerabilitățile semnificative ale infrastructurii energetice naționale în fața amenințărilor cibernetice avansate. Atacul a vizat criptarea datelor din sistemele informatice ale companiei, cu scopul de a solicita o răscumpărare pentru deblocarea acestora”, se arată în expunerea de motive.

Ce buget va avea CRISCE, noua agenție de securitate de la Ministerul Energiei

Potrivit expunerii de motive la OUG pentru înființarea noii agenții, pentru anul curent, bugetul CRSICE va fi de 12,29 milioane lei, iar pentru anul următor, acesta va ajunge la suma de 18,3 milioane. În următorii trei ani, bugetul agenției va rămâne constant la suma de 10,3 milioane lei.

Bugetul instituției, estimat acum a fi între 2 și 3 milioane de euro, ar trebui să fie finanțat din fondurile UE alocate României prin Fondul pentru modernizare pentru tranziția energetică. Sumele totale alocate țării noastre prin acest mecanist sunt de circa 15 miliarde de euro, valoarea la zi a contractelor aferente investițiilor din Fondul pentru Modernizare este de 17.138.864.454 lei, echivalentul a 3.427.772.891 euro.

Astfel, actul normativ vorbește de posibilitatea ca agenția să fie finanțată din dobânzile acumulate în conturile (anumite servicii de audit și monitorizare, pentru care noua agenție va putea obține venituri proprii).

„Cheltuielile necesare pentru finanțarea și resursele necesare pentru funcționarea CRISCE, respectiv cheltuielile de organizare și funcționare, inclusiv cheltuielile de personal, vor fi finanțate din cheltuielile administrative prevăzute la art. 8 din O.U.G. nr. 60/2022, constituite din dobânzi acumulate în conturile Ministerului Energiei la sumele virate de Banca Europeană pentru Investiții (BEI), precum și din venituri proprii”, se mai arată în expunerea de motive.

Specialiștii de top din domeniu, salarii și de 20.000 de euro lunar

Ordonanța de urgență pentru înființarea noii agenții de securitate prevede mai multe derogări de la Codul Muncii și Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pentru ca, spune Executivul, noua agenție să fie capabilă să atragă specialiști de top din domeniul securității cibernetice. Autoritățile spun că specialiștii din domeniu au salarii lunare ce ajung și până la 20.000 de euro.

„Domeniul securității cibernetice este caracterizat de o cerere globală ridicată pentru specialiști calificați, ceea ce determină un nivel salarial semnificativ mai mare decât cel din alte sectoare. Salariile medii ale experților în securitate cibernetică în Europa variază între 8.000 și 20.000 de euro brut lunar, depășind cu mult plafonul stabilit de Legea nr. 153/2017.

În lipsa unui regim salarial competitiv, CRISCE riscă să nu poată atrage și reține specialiștii necesari pentru îndeplinirea atribuțiilor critice, expunând astfel sectorul energetic unor riscuri inacceptabile”, se mai arată în expunerea de motive a ordonanței.

De altfel, inițiatorii proiectului compară în documentul citat câștigurile salariale ale experților din domeniu din SUA și Europa. Ei arată că în Statele Unite un specialist din domeniul securității cibernetice ajunge la un câștig brut lunar de peste 18.000 de euro.

Inițiatorii spun că piața IT din România nu oferă date privind salariile plătite în acest domeniu, și că oricum este vorba de sarcini de nivel mediu, în niciun caz de performanță și creativitate ridicată, așa cum se cere în noua agenție. Astfel, se arată în documentul citat, salariile din domeniu de pe piața internă ajung la circa 5.000 de euro, astfel că noua agenție trebuie să poată oferi salarii mai mari pentru a putea atrage specialiști talentați.

„În România, piața securității cibernetice este relativ tânără și nu conține date statistice relevante, nici la nivel de surse deschise (în internet), nici la nivelul INS. Aceste două categorii de surse conțin informații despre un nivel mediu al salariilor raportate în piață, provenind în mod majoritar de la angajatori care utilizează salarii la nivelul pieței muncii generale din România (cel mai adesea, acești angajatori au nevoie de îndeplinirea unor sarcini de rutină/ de nivel mediu, ci nu solicită performanțe și creativitate ridicată, precum situația de la CRISCE). Astfel, informațiile statistice generale indică salarii medii care ating valori de 4500-5000 EUR brut lunar”, se mai arată în documentul citat.

Guvernul spune că trebuie să plătească salarii de mii de euro

„În primul rând, securitatea cibernetică, mai ales într-un sector strategic precum cel energetic, necesită angajarea unor specialiști cu înaltă competență, capabili să gestioneze incidente complexe și să implementeze măsuri proactive de prevenție, ce depășesc cu mult cerințele posturilor standard din alte domenii ale tehnologiei informației. Potrivit datelor furnizate, salariile medii din domeniul securității cibernetice la nivel internațional se situează la valori considerabile. De exemplu, un manager de securitate cibernetică poate ajunge la un venit anual brut între 178.000 USD și 394.401 USD, ceea ce evidențiază cererea globală pentru astfel de competențe și nevoia de a oferi pachete salariale competitive pentru a atrage și reține specialiști de top.

Pentru a contextualiza în mod adecvat în cadrul pieței românești, trebuie subliniat faptul că salariile medii din domeniul securității cibernetice raportate de surse generale nu reflectă realitatea specifică a cerințelor pentru CRISCE. Astfel, salariile medii din România pentru specialiștii IT, adesea cu sarcini de rutină și performanță medie, se încadrează în intervalul de 4500-5000 EUR brut lunar. Totuși, în situațiile în care se cere înaltă calificare și competențe avansate, salariile reale ajung frecvent la 13.000-20.000 EUR brut lunar. De asemenea, instituții internaționale precum NATO și UE externalizează servicii similare la tarife de 80-110 EUR brut pe oră, adică între 13.440-18.480 EUR brut lunar, subliniind astfel valoarea de piață a acestor competențe”, se mai arată în expunerea de motive a OUG.

Ce salarii vor fi în noua agenție de securitate

Chiar dacă inițiatorii vorbesc de salarii de mii de euro pentru specialiștii din domeniu securității cibernetice, textul ordonanței de urgență pentru înființarea CRISCE arată că autoritatea va plăti salarii de până la 8.000 de euro pentru specialiștii săi.

Spre exemplu, salariul de bază al directorului noii agenții va fi de 27.500 lei (grad I) sau 28.750 lei (grad II), iar adjunctul său va avea un salariu de bază cu 1.250 lei mai puțin. Un manager superior în securitate cibernetică va avea un salariu de bază de aproape 21.000 lei, iar un expert în același domeniu va avea un salariu de bază de maxim 19.164 lei.

Trebuie menționat că salarii de bază pentru experți sunt stabilite pentru gradația zero, adică fără vechime de muncă. De exemplu, gradația I aduce un plus de 7,5% la salariul de bază, iar gradația 5 aduce un spor de 20% la salariul de bază. Asta ar însemna că un expert cu un salariu de bază de 21.000 lei ar putea ajunge la peste 25.000 lei, în funcția de vechimea în muncă.

Personalul noii agenții va beneficia și de o serie de sporuri. Este vorba de 15%, sporul pentru complexitatea muncii, care se adaugă la salariul de bază, plus un spor de 25%, pentru gestionarea informațiilor clasificate.

În aceste condiții, un specialist care beneficiază de maximul vechimii în muncă, cu un salariu de bază de 26.250 lei, ar putea ajunge cu cele două sporuri la un salariu brut de 36.750 lei, adică de peste 7.500 euro. Acest lucru ar însemna un salariu net lunar de peste 21.000 lei.

În plus, legea mai prevede că personalul CRISCE, care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generatoare de radiaţii, ar putea beneficia și de sporul pentru condiții periculoase, care poate ajunge până la 30% din salariul brut. Nu e clar în ce măsură angajații acestei agenții ar putea beneficia de acest spor însă. De asemenea, ordonanța vorbește de „premii de excelență” ce ar putea fi acordate angajaților pe baza unor „criterii măsurabile și măsurate obiectiv”.