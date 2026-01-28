Salarii mai mari și locuri de muncă. Topul dorinţelor românilor pentru 2026

ADVERTISEMENT

Aşteptările românilor pentru 2026 şi lucrurile pe care le-ar dori realizate până la finalul acestui an au fost subiectul ultimului barometru Informat.ro – INSCOP Research. În topul dorinţelor se află, la egalitate, creşterea veniturilor populaţiei şi crearea de locuri de muncă.

Încheierea războiului din Ucraina, prioritară pentru 15% dintre români

Întrebați care este cel mai important lucru pe care ar dori să îl vadă realizat anul acesta, 15,6% dintre cei chestionaţi au menționat creșterea veniturilor, procent similar cu al celor care consideră prioritară crearea de locuri de muncă. La mică distanţă, în procent de 15%, sunt cei care şi-ar dori ca războiul din Ucraina să se încheie până la sfârşitul anului.

Cei care doresc venituri mai mari sunt în special votanții AUR, persoanele cu educație primară şi locuitorii din oraşele mici în timp ce pentru mai multe locuri de de muncă au optat mai ales votanții AUR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație primară, locuitorii din oraşele mici și din mediul rural. Legat de războiul din Ucraina, îşi doresc ca el să se încheie în 2026 în special votanții PSD și PNL şi persoanele cu vârsta de peste 60 de ani.

Votanţii PNL şi USR şi locuitorii marilor oraşe consideră combaterea corupţiei o prioritate

Într-un procent destul de mare, de 14,7%, că aleg stabilizarea prețurilor și reducerea inflației, în timp ce pentru 14,5% prioritatea este combaterea corupției. Îmbunătățirea sistemului de sănătate şi a celui de educaţie sunt lucruri pe care şi le-ar dori realizate lunile următoare 10,3% şi, respectiv, 7,7% dintre respondenţi. În proporţii mai mici sunt cei care îşi doresc în 2026 creșterea siguranței și a ordinii publice (1,6%) sau protejarea mediului și combaterea schimbărilor climatice (0,7%). De remarcat că majoritatea celor care precizează combaterea corupției drept o prioritate pentru anul 2026 sunt cu precădere votanții PNL și USR, persoanele cu studii superioare și locuitorii din București și marile oraşe.

D au fost culese în perioada 12-15 ianuarie 2026, iar eroarea maximă admisă este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.