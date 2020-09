Salariile angajaţilor Metrorex cresc chiar şi pe timp de pandemie, deşi regia şi-a triplat pierderile. Cheltuielile, acoperite de la bugetul de stat

Pierderile companiei Metrorex se vor tripla în acest an față de anul 2019, potrivit bugetului de venituri și cheltuieli rectificat aprobat de către Guvern. Însă grosul pierderilor nu este cauzat de către pandemie, ci de creșterea substanțială a cheltuielilor cu salariile.

Potrivit Hotărârii de Guvern prin care a fost aprobat bugetul rectificat, apărută marți în Monitorul Oficial, Metrorex va înregistra în acest an venituri de 3,230 de miliarde de lei, iar cheltuielile se vor ridica 3,558 de milioane, astfel că pentru finalul anului este estimată o pierdere de 328.000.000 de lei.

Pierderile reprezintă o sumă triplă față de anul trecut, când varianta finală de buget a Metrorex anunța o balanță negativă de numai 102.000.000 de lei.

Guvernul a suportat pierderile de la Metrorex provocate de epidemie

Compania a fost afectată de către epidemia de coronavirus, mai ales în perioada stării de urgență, însă creșterea pierderilor nu poate fi pusă doar pe seama scăderii numărului de călători.

Astfel, în luna aprilie, care a fost cuprinsă integral de starea de urgență și, în consecință, luna cu cea mai mare scădere a încasărilor, s-a înregistrat o scădere cu 88% a numărului de călători. Astfel, s-au obținut numai 4.000.000 de lei din vânzarea de cartele de accees, față de 21,4 milioane, cât se obținuse în aprilie 2019, se arăta într-un raport al companiei transmis în exclusivitate către FANATIK.

Pe de altă parte, Guvernul a ajutat Metrorex să facă față scăderii numărului de călători provocat de către epidemie. Prima formă a bugetului pe anul în curs, aprobată pe 30 martie, prevedea o subvenție de la bugetul de stat de 456.000.000 lei, dar suma a ajuns la 507.000.000 lei în varianta rectificată.

Deficitul nu este cauzat nici de cheltuielile cu investițiile, legate de construirea magistralei din Drumul Taberei, chiar dacă fondurile pentru terminarea acesteia au fost majorate considerabil în acest an. Ca și anul trecut, cea mai mare parte a fondurilor pentru investiiții provine tot de la bugetul de stat, Metrorex contribuind și în 2019 și în 2020 cam cu aceeași sumă, puțin peste 30.000.000.

Salariile angajaţilor Metrorex cresc. Se fac chiar şi angajări

În schimb, creșterea cheltuielilor salariale reprezintă cea mai mare parte din pierderile suplimentare înregistrate în acest an. În 2019, Metrorex a avut la dispoziție 510.000.000 lei pentru cheltuielile de natură salarială, dintre care 475.000.000 lei au fost pentru plata salariilor propriu-zise, la care s-au adăugat 35.000.000 lei sub formă de bonusuri.

În acest an, cheltuielile de natură salarială reprezintă 696.000.000 lei, dintre care 655.000.000 lei sunt cheltuielile cu salariile, iar 41.000.000 lei sub formă de bonusuri.

Creșterea de aproape 150 de milioane a acestui tip de costuri este cauzată atât de creșterea salariilor angajaților, cât și majorarea numărului de salariați.

În 2019, un angajat al Metrorex câștiga în medie 6.946 lei pe lună, fără ccontribuțiile sociale plătite de către angajator. În acest an, câștigul mediu salarial pe lună este de 7.326 de lei. Chiar dacă majorarea nu este spectaculoasă, este notabil faptul că are loc într-un an de criză economică.

În paralel cu majorarea câștigului mediu, se observă și o creștere a numărului de angajați. La finele anului trecut, Metrorex avea circa 4.900 de salariați. În momentul de față, compania are 5.500 de oameni, iar pentru finele anului se prognozează ca numărul salariaților să depășească 5.850. Este vorba de o creștere cu 20% într-un singur an.