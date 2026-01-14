Salariile angajaților Nordis, plătiți dintr-un fond administrat de stat. De unde provin banii

ADVERTISEMENT

Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București a aprobat plata unei sume de bani din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale cu privire la compania Nordis Mamaia, intrată în insolvență în noiembrie 2024.

Angajații Nordis Mamaia, compania dezvoltatoare a complexului rezidențial cu același nume din stațiunea Năvodari, și-au primit în conturi o parte din banii pe care îi așteptau de mai multe luni. Este vorba de salarii restante, pe care compania nu a mai putut să le achite din cauza blocajului financiar și a stării de insolvență.

Banii primiți de angajații companiei Nordis Mamaia provin dintr-un fond special administrat de statul român. Potrivit datelor consultate de FANATIK, plata s-a efectuat la data de 14 octombrie 2025, din conturile Fondului de garantare pentru plata restanțelor salariale. Suma totală care a plecat către salariați este de 97.517 lei (aproximativ 19.500 de euro) iar plata s-a efectuat ca urmare a unei dispoziții a AMOFM București, emisă la data de 24 septembrie 2025.

Practic, nu Nordis a plătit, ci statul român, dintr-un fond special alimentat din contribuțiile angajatorilor. Plata s-a făcut prin ordin de plată sau prin mandat poștal, pentru cei care nu dețineau un cont bancar la momentul plății.

De unde provin banii din Fondul de garantare

Lista beneficiarilor nu este publică, însă există un centralizator anexat la dispoziția de plată. Potrivit legii, au primit banii doar cei care figurau cu un contract individual de muncă activ la firmă, aveau drepturi salariale restante la momentul plății și erau cuprinși într-o listă depusă de Nordis la . Legislația permite plata a maximum trei salarii medii brute pe economie per angajat. Dacă un angajat are restanțe mai mari, diferența rămâne creanță în insolvență. De asemenea, compania aflată în procedură de insolvență poate face și alte cereri către ANOFM, dacă apar noi perioade eligibile.

Banii din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale nu vin direct din bugetul de stat. Acest fond special se construiește în mod obligatoriu pe baza contribuțiilor plătite lunar de angajatori, de la care ulterior se virează către salariații unor firme aflate în insolvență.

Practic, este o formă de ”asigurare socială” obligatorie: fiecare firmă plătește pentru a contribui la un ”rezervor comun” care poate fi folosit de alți angajatori care ajung în insolvență.

Laptopurile companiei, returnate de DIICOT

Nordis Mamaia putea apela la ajutorul statului cu mai mult timp în urmă, însă acest lucru nu s-a putut realiza pentru că aparatura electronică care conțineau documente ale companiei în cadrul dosarului penal care îi vizează pe șefii firmei. După mai multe solicitări, în data de 26 mai 2025, o parte dintre laptopuri și din documentele societății au fost restituite de către DIICOT explozivă.

”Conform susținerilor administratorului special, în zilele de 27 și 28.05.2025, serverele companiei au fost repuse în funcțiune, iar începând cu data de 29.05.2025 a fost reluat accesul la documentele disponibile pe acestea”, se arată în Buletinul procedurilor de insolvență, consultat de FANATIK.

Schema Nordis, cel mai mare scandal imobiliar din România ultimilor ani

Cazul Nordis Mamaia a devenit cel mai mare scandal imobiliar din ultimii ani în România, cu o procedură de insolvență complicată și o anchetă DIICOT.

Peste 1.200 de creditori, persoane fizice și juridice s-au înscris la masa credală pentru a-și recupera banii, mulți dintre ei plătind aproape integral apartamentele care nu au fost finalizate sau livrate. Aproape 250 de dosare care vizează proiectul Nordis Mamaia se află în prezent pe rolul instanțelor. Analiza administratorului judiciar a confirmat schemele prin care aceleași unități au fost promise sau vândute de mai multe ori către clienți diferiți.

În octombrie 2025, procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în urma primirii a peste 300 de plângeri noi. Estimările actuale indică un prejudiciu total de peste 750 de milioane de euro. În cursul anului 2025, acționarul principal, Vladimir Ciorbă, precum și soția lui, fosta deputată Laura Vicol au fost vizați de măsuri preventive, la fel și alți directori ai companiei Nordis.