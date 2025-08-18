Salariile ANRE, ASF și ANCOM vor fi reduse cu 30%. Ce alte măsuri pregătește Guvernul Bolojan 

Guvernul Bolojan pregătește o reducere cu 30% a salariilor ANRE, ASF și ANCOM. Sunt pregătite și alte măsuri în cadrul celor trei instituții.

ADVERTISEMENT

ANRE, ASF și ANCOM: salariile vor fi reduse cu 30%

Până pe 30 septembrie, conducerile , Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) trebuie să prezinte noi organigrame, dar și o grilă de salarizare, după cum se precizează într-un proiect de lege supus dezbaterii publice.

Angajații ANRE primesc cele mai mari salarii. George Niculescu, președintele ANRE, are un salariu de 75.073 lei net pe lună, potrivit datelor publicate de .

ADVERTISEMENT

În ședința de Guvern, șefii celor trei instituții vor prezenta o nouă organigramă care prevede o scădere cu 10% a posturilor de specialitate. În același timp, trebuie să includă și o reducere cu 30% a posturilor din serviciile suport, așa cum erau acestea conținute în organigramele și statele de funcții valabile la 1 ianuarie 2025.

Noile grile de salarizare vor fi prezentate, de asemenea, în ședința de Guvern. Acestea prevăd o scădere de 30% a tuturor salariilor și/sau indemnizațiilor personalului cuprins în statele de funcțiuni la data de 1 iulie 2025.

ADVERTISEMENT

cu 30% față de nivelul din luna iulie 2025, în cazul membrilor Comitetului de Reglementare ai ANRE. Tăierile se aplică și pentru membrii Consiliului ASF, președintele și vicepreședinții ANCOM.

ADVERTISEMENT

După ce vor fi stabilite noile organigrame, state de funcții și niveluri de salarizare, acestea vor intra în vigoare până la data de 1 ianuarie 2026.

ADVERTISEMENT

Ce salarii medii se câștigă la cele trei instituții

La ANRE, salariul mediu net este de 18.635 lei, în timp ce la ASF este de 13.562 lei. La ANCOM, salariul mediu net este de 12.934 lei, după cum mai menționează sursa citată.

George Niculescu, membru PNL, este președintele ANRE și are o indemnizație lunară de 14.836 euro, adică de 75.073 lei net. Pentru membrii Comitetului de Reglementare al ANRE, salariul este de 57.408 lei net/lună.

La ANRE, în prezent sunt 310 angajați, iar la ASF sunt 551 de angajați. ANCOM are cei mai mulți angajați, și anume 659.