Salariile de la CFR Cluj l-au lăsat mască pe Ioan Andone: „Inuman!”. Avertisment pentru Marius Șumudică

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CFR Cluj a intrat în insolvență, iar lumea fotbalului românesc continuă să reacționeze pe seama situației în care a ajuns fosta multiplă campioană a României. Ioan Andone, fost antrenor în Gruia în trecut, a vorbit despre ardeleni. Ce a spus și despre Marius Șumudică, tehnicianul care a acceptat să antreneze echipa și în condițiile actuale.

Ioan Andone îl compătimește pe Marius Șumudică

Marius Șumudică a câștigat primul meci pe banca CFR-ului . Deși echipa a luat 3 puncte importante, situația generală este una precară, . Ioan Andone a spus cât se poate de clar că, dacă ar fi fost contactat pentru postul de antrenor al formației din Gruia, ar fi refuzat categoric. „Fălcosul” l-a compătimit în direct pe Marius Șumudică.

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„Cineva trebuie să se ocupe și să taie vrăjelile astea cu insolvențe. Ce zice lumea când citește că un club cu atâtea campionate câștigate intră în insolvență? O mare prostie. Dacă la mine ar fi venit CFR Cluj să mă ia antrenor, nu mă duceam niciodată. Îmi pare rău de el, o să se chinuie. Vom vedea în continuare dacă va putea să țină ritmul cu jucători care nu își iau salariile”, a spus Ioan Andone.

Ioan Andone a vorbit și despre salariile pe care CFR Cluj le-a acordat în ultimii ani. Cel mai scandalos caz i s-a părut ce al lui Karlo Muhar, care . Fostul internațional român a spus că ar fi oferit un doar unui atacant care ar fi marcat peste 20 de goluri într-un singur sezon.

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„Ce rezultate au avut… Doamne ferește-mă! Asta e ceva inuman! Eu, dacă aș fi patron în România, aș da 50.000 de euro salariu la un atacant care dă 20-30 de goluri pe sezon. Pe restul, i-aș alinia la rigorile din campionat. Eu am mai vorbit, orice club de SuperLigă, dacă vrei să ai un fotbal sănătos, pune bani într-un cont și te folosești doar la salarii. Asta e prima condiție. Dacă tu poți atât, nu îi dai lui Muhar 50.000 de euro pe lună”, a mai spus Andone la

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