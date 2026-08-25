Sport

Salariile de la CFR Cluj l-au lăsat mască pe Ioan Andone: „Inuman!”. Avertisment pentru Marius Șumudică

Ioan Andone a văzut situația de la CFR Cluj, fosa sa echipă, și a reacționat. Ce a spus despre ardeleni, dar mai ales despre Marius Șumudică, după ce a acceptat să îi preia.
Mihai Dragomir
25.08.2026 | 19:08
Salariile de la CFR Cluj lau lasat masca pe Ioan Andone Inuman Avertisment pentru Marius Sumudica
ULTIMA ORĂ
Ioan Andone, reacție sinceră la adresa CFR-ului. Ce a spus despre Marius Șumudică. Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

CFR Cluj a intrat în insolvență, iar lumea fotbalului românesc continuă să reacționeze pe seama situației în care a ajuns fosta multiplă campioană a României. Ioan Andone, fost antrenor în Gruia în trecut, a vorbit despre ardeleni. Ce a spus și despre Marius Șumudică, tehnicianul care a acceptat să antreneze echipa și în condițiile actuale.

Ioan Andone îl compătimește pe Marius Șumudică

Marius Șumudică a câștigat primul meci pe banca CFR-ului chiar contra celor de la FCSB. Deși echipa a luat 3 puncte importante, situația generală este una precară, clubul aflându-se oficial în insolvență. Ioan Andone a spus cât se poate de clar că, dacă ar fi fost contactat pentru postul de antrenor al formației din Gruia, ar fi refuzat categoric. „Fălcosul” l-a compătimit în direct pe Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT

„Cineva trebuie să se ocupe și să taie vrăjelile astea cu insolvențe. Ce zice lumea când citește că un club cu atâtea campionate câștigate intră în insolvență? O mare prostie. Dacă la mine ar fi venit CFR Cluj să mă ia antrenor, nu mă duceam niciodată. Îmi pare rău de el, o să se chinuie. Vom vedea în continuare dacă va putea să țină ritmul cu jucători care nu își iau salariile”, a spus Ioan Andone.

Ioan Andone, șocat de salariile record acordate de CFR Cluj

Ioan Andone a vorbit și despre salariile pe care CFR Cluj le-a acordat în ultimii ani. Cel mai scandalos caz i s-a părut ce al lui Karlo Muhar, care a reziliat recent contractul. Fostul internațional român a spus că ar fi oferit un salariu de 50.000 de euro doar unui atacant care ar fi marcat peste 20 de goluri într-un singur sezon.

ADVERTISEMENT
Un politician vrea să organizeze o petrecere cu sex chiar în sediul primăriei
Digi24.ro
Un politician vrea să organizeze o petrecere cu sex chiar în sediul primăriei

„Ce rezultate au avut… Doamne ferește-mă! Asta e ceva inuman! Eu, dacă aș fi patron în România, aș da 50.000 de euro salariu la un atacant care dă 20-30 de goluri pe sezon. Pe restul, i-aș alinia la rigorile din campionat. Eu am mai vorbit, orice club de SuperLigă, dacă vrei să ai un fotbal sănătos, pune bani într-un cont și te folosești doar la salarii. Asta e prima condiție. Dacă tu poți atât, nu îi dai lui Muhar 50.000 de euro pe lună”, a mai spus Andone la TV Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Cum a murit Isabelle Sava în somn, la doar 19 ani. Explicațiile medicului...
Digisport.ro
Cum a murit Isabelle Sava în somn, la doar 19 ani. Explicațiile medicului Diana Cimpoeșu
  • 12 este locul ocupat de CFR Cluj în SuperLiga
  • 6 punte au ardelenii după tot atâtea etape scurse 
UEFA Champions League 2026, play-off retur, LIVE VIDEO. Cum arată echipele de start...
Fanatik
UEFA Champions League 2026, play-off retur, LIVE VIDEO. Cum arată echipele de start la meciul Sabah – Hapoel Beer Sheva, care va fi arbitrat de Istvan Kovacs
Ce dietă are Ferran Torres, considerat cel mai atrăgător fotbalist din lume. Care...
Fanatik
Ce dietă are Ferran Torres, considerat cel mai atrăgător fotbalist din lume. Care este marea sa slăbiciune
Poli Timișoara, încă un transfer pentru SuperLiga. Atacant adus pe bani pentru Dan...
Fanatik
Poli Timișoara, încă un transfer pentru SuperLiga. Atacant adus pe bani pentru Dan Alexa
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Ionuț Chirilă a lăsat-o cu buza umflată pe fosta sportivă de la CS...
iamsport.ro
Ionuț Chirilă a lăsat-o cu buza umflată pe fosta sportivă de la CS Rapid: 'Nu ți-e rușine, mă?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!