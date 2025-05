Rapid a pierdut ultima partidă de acasă din acest sezon, scor 1-4 împotriva lui CFR Cluj. Seara a fost cu atât mai neagră pentru formația din Giulești, Cristi Săpunaru bifând ultimul său meci din carieră. Horia Ivanovici a dezvăluit ce salarii le oferă Dan Șucu fotbaliștilor ce au fost umiliți pe Giulești.

Salariile fabuloase pe care Dan Șucu le plătește la Rapid pentru a fi umilit în Giulești: „100.000 de euro primă în fiecare an de contract!”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a transmis că , anume în jur de 30.000 de euro lunar, pe când Andrei Borza primește 12.500 de euro lună de lună, fiind cel mai prost plătit jucător. Dan Șucu scoate din buzunar câte 14.000 de euro, respectiv 15.000 pentru Mendes și Jambor.

„Haideți să vă spun salariile jucătorilor de la Rapid. Pe toate vi le spun! Ca să înțeleagă și ăia care vin în tribună și stau și plâng până dimineață pe ce bani joacă băieții aceștia de la Rapid.

Elvir Koljic are 21.000 de euro + 100.000 de euro în fiecare an primă de instalare, adică încă 10.000 de euro. Koljic are o medie de 30.000 de euro pe lună. Atât are Elvir Koljic, 30.000 de euro pe lună.

De la începutul emisiunii tot ameninț că dau salariile jucătorilor de la Rapid, că le am pe toate. Robert a închis ochii, Lupu nu știu dacă e bine și tot încearcă să nu spun. Ca să fiu bun, o să zic doar 2-3 salarii, nu o să le spun pe toate.

„Koljic are cel mai mare salariu de la Rapid, pe când Borza cel mai mic”

Koljic are 21.000 de euro + primă de instalare, vorba cuiva, mai bine îi dădeau primă de dezinstalare, 100.000 de euro în fiecare an de contract. Practic are încă 8-9.000 pe lună și ajunge la 30.000 de euro Koljic.

Cel mai mic salariu îl are Borza, 12.500 de euro. O să mai zic doar de doi domni care efectiv rup, joacă extraordinar, niște jucători fantastici după părerea mea.

Mendes! Știați că există Mendes în echipa Rapidului? Are 14.000 de euro salariu pe lună. Jambor, 15.000 de euro salariu pe lună. Noua vedetă, Drilon, vine pe 15.000 de euro. Aici mă opresc, ca să nu mai zic.

Elvir Koljic are cel mai mare salariu de la Rapid, 30.000 de euro. Salariul lui Dobre, cel mai bun jucător de la Rapid… Bine, mă opresc, emisiunea viitoare vă spun și cât are Dobre. Atenție, ăsta e paradoxul! Dintre toți, inclusiv domnul Kait, care se plimba, cel mai mic salariu îl are Borza, 12.500 de euro”, a declarat Horia Ivanovici.