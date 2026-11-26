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Universitatea Craiova se pregătește să dea piept cu una dintre echipele momentului din fotbalul englez. Diferența dintre olteni și Brighton este amețitoare, mai ales când vine vorba despre bani. Clubul din Premier League cheltuiește aproape 100 de milioane de euro pe sezon doar pe salariile fotbaliștilor. Chiar și cei mai slab plătiți jucători ai englezilor au contracte la care starurile din SuperLiga nici nu îndrăznesc să viseze.

Universitatea Craiova, în fața celui mai dificil examen european. Brighton face senzație în Premier League

. Cele două formații sunt neînvinse în competiție și au acumulat câte șapte puncte. Oltenii merg în Anglia cu moralul ridicat, după demonstrația de forță de la Arad, unde au învins-o pe UTA cu 6-2.

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Englezii traversează însă o perioadă de vis. Brighton ocupă locul secund în Premier League, iar diferența de valoare dintre cele două loturi este colosală. Fotbaliștii pregătiți de Fabian Hürzeler de aproape 19 ori mai mult decât cei ai Universității Craiova. Totuși, oltenii nu au făcut deplasarea în Anglia pentru a face figurație. Pavel Badea, președintele CS Universitatea Craiova, a transmis un mesaj cât se poate de clar înaintea confruntării cu englezii: vrea cel puțin un punct!

Un puști de 19 ani este cel mai bine plătit fotbalist de la Brighton. Câștigă peste 16.000 de euro pe zi!

Cel mai bine plătit fotbalist al adversarei Universității Craiova nu este nici căpitanul Lewis Dunk, nici starul japonez Kaoru Mitoma. La doar 19 ani, croatul Luka Vušković se află în fruntea clasamentului salarial al grupării de pe coasta de sud a Angliei.

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Potrivit platformei de specialitate Capology, fundașul central are un salariu brut de 100.000 de lire sterline pe săptămână. Asta înseamnă aproape șase milioane de euro pe sezon, fără bonusuri. Cu tot cu primele estimate, veniturile croatului pot ajunge la 7,7 milioane de euro anual. Practic, puștiul poate câștiga peste 21.000 de euro pe zi!

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Pe locul secund se află internaționalul turc Ferdi Kadıoğlu, cu un salariu de 5,63 milioane de euro pe sezon. Podiumul este completat de Pascal Groß și Kaoru Mitoma, ambii cu salarii de 5,33 milioane de euro anual. Nu mai puțin de zece fotbaliști ai lui Brighton au salarii de bază de peste patru milioane de euro pe sezon.

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Top 5 salarii Brighton vs top 5 salarii Craiova

Brighton Salariu lunar Universitatea Craiova Salariu lunar Luka Vuskovic 494.000 € Alexandru Cicâldău 65.000 € Ferdi Kadioglu 469.300 € Adrian Rus 35.000 € Pascal Gross 444.600 € Assad Al-Hamlawi 25.000 € Kaoru Mitoma 444.600 € Nicușor Bancu 20.000 € Lewis Dunk 419.900 € Oleksandr Romanciuk 20.000 €

Brighton cheltuiește o avere pe salarii. Aproape 340.000 de euro pe zi, cu tot cu bonusuri!

Cifrele sunt amețitoare atunci când vine vorba despre întreaga grilă salarială a clubului. Brighton are un fond anual de salarii brute de 83,47 milioane de lire sterline, echivalentul a peste 95 de milioane de euro. La această sumă se adaugă bonusuri estimate la aproximativ 28,5 milioane de euro. Astfel, nota de plată a englezilor poate ajunge la aproape 124 de milioane de euro într-un singur sezon. Peste zece milioane de euro pe lună și aproape 340.000 de euro pe zi!

Și mai interesant este faptul că Brighton nu se numără printre cluburile cu cele mai mari salarii din Premier League. Cifrele care par desprinse dintr-o altă realitate pentru fotbalul românesc sunt departe de cele înregistrate la granzii Angliei. Erling Haaland, spre exemplu, încasează aproape 28 de milioane de euro pe sezon doar din salariul de bază.

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Denis Drăguș câștigă mai puțin decât cei mai slab plătiți fotbaliști din lotul lui Brighton

O comparație cu cel mai bine plătit fotbalist din SuperLiga spune aproape totul despre prăpastia financiară dintre cele două campionate. Denis Drăguș poate încasa de la Gigi Becali un milion de euro pe sezon la FCSB, cu tot cu bonusuri. La Brighton, o asemenea sumă nici măcar nu ar fi suficientă pentru a egala cele mai mici salarii brute din lot.

Yasin Ayari și Jason Steele se află la coada clasamentului salarial al englezilor. Cei doi au salarii de aproximativ 1,18 milioane de euro brut pe sezon, fără bonusuri. Inclusiv Tom McGill, unul dintre portarii de rezervă ai lui Brighton, poate încasa aproape două milioane de euro brut într-un singur sezon. Aproape dublu față de suma pe care o poate câștiga cel mai bine plătit fotbalist din campionatul României.