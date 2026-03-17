Salariile românilor, în pericol. Confederația Antreprenorilor și Investitorilor din România lansează un avertisment pentru Guvernul Bolojan după raportul OCDE

Experții lansează un avertisment puternic pentru piața muncii din România, atrăgând atenția că situația actuală este mai fragilă decât pare. Ei semnalează că ritmul creșterii salariilor, aparent favorabil angajaților, ascunde riscuri pentru companii și economie, iar viitorul veniturilor ar putea fi mai complicat și imprevizibil decât ne-am imaginat.

Viitorul salariilor în România, în pericol dacă Guvernul nu acționează rapid

Antreprenorii români cer Guvernului să demareze consultări urgente cu mediul de afaceri, după concluziile îngrijorătoare din Studiul Economic 2026 pentru România realizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Miza este una directă pentru cetățeni, deoarece fără o schimbare rapidă a modelului economic, creșterea salariilor riscă să devină nesustenabilă, iar competitivitatea economiei românești ar putea avea de suferit.

Confederația Antreprenorilor și Investitorilor din România (CAIR) avertizează că raportul OCDE confirmă o realitate tot mai evidentă. România nu mai poate continua pe același model de creștere, bazat în principal pe consum și pe recuperarea decalajelor față de alte economii europene. În opinia reprezentanților mediului de afaceri, este nevoie de o schimbare de direcție către un model susținut de investiții, inovare și generarea unei valori adăugate mai mari.

Costurile tot mai mari și lipsa forței de muncă frânează creșterea economică

Analiza OCDE evidențiază una dintre cele mai importante vulnerabilități ale economiei, și anume dezechilibrul tot mai accentuat dintre creșterea salariilor și evoluția productivității. În ultimii ani, veniturile au crescut mai rapid decât capacitatea economiei de a produce valoare, ceea ce, în timp, poate eroda competitivitatea companiilor românești. Această presiune se traduce în costuri mai mari pentru firme, mai ales în sectoarele expuse concurenței internaționale, și poate influența deciziile de investiții sau de extindere.

În lipsa unor măsuri corective, efectele pot ajunge treptat și în piața muncii, fie prin , fie prin ajustări salariale, cu impact direct asupra nivelului de trai al populației.

În același timp, raportul atrage atenția asupra unor probleme structurale care frânează dezvoltarea economică. Printre acestea se numără deficitul tot mai mare de forță de muncă, alimentat atât de migrație, cât și de îmbătrânirea populației, dar și rata redusă de participare pe piața muncii. Toți acești factori limitează potențialul de creștere al României și pun presiune suplimentară pe economie.

Investițiile și inovarea sunt cheia pentru competitivitatea României

În acest context, CAIR, organizație care reunește sectoare cheie precum construcții, turism și HoReCa, servicii financiar-contabile, energie regenerabilă, industrie, agricultură și industria alimentară, reprezentând companii ce generează aproximativ 13% din PIB, susține că mediul de afaceri este pregătit să contribuie activ la schimbarea direcției economice.

„OCDE confirmă una dintre marile provocări ale economiei românești: diferența dintre dinamica salariilor și cea a productivității. Pentru mediul de afaceri, soluția este clară – investiții în tehnologie, inovare și capital uman, dar și politici publice care să stimuleze competitivitatea și să extindă baza de forță de muncă activă.

CAIR cere Guvernului consultări cu antreprenorii români după concluziile studiului OCDE, care arată necesitatea schimbării modelului economic pentru a relansa productivitatea. Federațiile, patronatele și companiile reprezentate de CAIR sunt pregătite să contribuie activ la acest efort. Confederația noastră salută intenția OCDE de a transmite României invitația de aderare în luna iunie”, a precizat dr. ing. Cristian Romeo Erbașu, președintele Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România.

Avertisment pentru angajați și firme

Reprezentanții mediului de afaceri subliniază că potențialul de dezvoltare există, însă depinde direct de deciziile autorităților. Ei cer politici publice predictibile, reducerea birocrației și accelerarea reformelor structurale, fără de care investițiile și crearea de locuri de muncă ar putea încetini.

De asemenea, CAIR admite că , modernizarea sistemului de educație și formare profesională, precum și stimularea digitalizării și inovării trebuie să devină priorități imediate.

În final, organizația consideră că recomandările OCDE și perspectiva aderării României la această structură pot reprezenta o oportunitate majoră pentru economie, însă doar dacă sunt însoțite de măsuri concrete care să ducă la creșterea productivității și a competitivității pe termen lung.