Salariile uriașe ale conducerii Autorității de Supraveghere Financiară, luate în vizor de Parlament. Cum au reacționat șefii ASF

Parlamentarii USR au depus un proiect de lege la Camera Deputaților prin care, dacă va fi aprobat, indemnizațiile președintelui și vicepreședinților Autorității de Supraveghere Financiară ar urma să scadă semnificativ. Inițiativa legislativă a primit aviz favorabil din partea Consiliului Economic și Social, însă Executivul și-a exprimat mai multe rezerva, și pare a înclina mai mult către poziția ASF. Asta după ce chiar conducerea Autorității s-a pronunțat împotriva proiectului de lege.

Cum vrea USR să taie salariile nesimțite de la ASF

Nu mai puțin de 35 de parlamentari USR au semnat un proiect de lege, inițiat de senatorul Irineu Dărău și deputații Ovidiu Paraschivescu și Allen Coliban, prin care indemnizațiile președintelui și vicepreședinților ASF ar urma să fie reduse considerabil. Mai exact, inițiatorii susțin că, din datele publice comunicate chiar de ASF, rezultă că președintele și cei 4 vice-președinți beneficiază de o dublă-salarizare, odată pentru funcțiile executive și, a doua oară, pentru calitatea de membri ai Consiliului ASF.

Parlamentarii USR vor cea pentru funcțiile executive, și să nu mai primească indemnizația de membru în Consiliul ASF. „Pe durata exercitării mandatului, președintele, prim-vicepreşedintele şi cei trei vicepreşedinți beneficiază exclusiv de remunerația aferentă acestui statut”, se arată în propunerea legislativă care a intrat pe agenda Camerei Deputaților.

Practic, prin acest amendament, cei cinci șefi ai ASF, care sunt și membri executivi ai Consiliului ASF nu vor mai putea cumula la indemnizația inițială și indemnizația de ședință aferentă calității de membru în Consiliul ASF.

Ce sumă de bani ar pierde șefii din ASF

Inițiatorii susțin că Autoritatea are o structură de conducere dublă: pe de o parte conducerea executivă, formată din președinte și cei patru vicepreședinți, și Consiliul ASF, din care fac parte aceleași persoane, alături de alți patru membri neexecutivi. Inițiatorii arată că, chiar pe site-ul ASF, veniturile conducerii apar în această formă duală (captură foto, mai jos).

„Se desprinde ideea conform căreia există o dublă remunerare a persoanelor care exercită funcții de conducere: pe de-o parte, grație acestei calități, iar pe de altă parte, datorită calității de membri ai Consiliului ASF.

Acest fapt este confirmat inclusiv de site-ul ASF, care prezintă salarizarea persoanelor care dețin funcții de conducere şi prin intermediul căruia se poate observa faptul că preşedintele ASF, spre exemplu, câştigă 40.354 lei/lună din activitatea executivă exercitată şi 18.379 lei din activitatea de membru al Consiliului”, se arată în expunerea de motive a inițiativei legislative.

Datele prezentate de inițiatori sunt ale fostei conduceri, care a fost schimbată la finalul anului 2023, atunci când Nicu Marcu a fost înlocuit cu Alexandru Petrescu la conducerea Autorității. Ele arată că indemnizațiile pentru membri Consiliului ASF sunt jumătate din indemnizațiile unui vicepreședinte, care au salarii cu aproape 5.000 de lei mai mici decât președintele.

Practic, dacă măsura ar fi adoptată, șefii ASF ar putea pierde circa o treime din indemnizațiile pe care le primesc.

Cine s-a opus tăierii lefurilor șefilor ASF

Proiectul celor de la USR a primit aviz pozitiv doar din partea Consiliului Economic și Social, un organism important, care însă nu-și motivează decizia. Pe de altă parte, Consiliul Legislativ a dat aviz negativ, pe partea formală, susținând că legea ar încălca principiul egalității de tratament, „având în vedere că toți membrii Consiliului exercită aceleaşi atribuții, având, pe cale de consecință, și aceeaşi răspundere”.

Guvernul, în punctul său de vedere emis, nu adoptă o poziție clară față de acest proiect, limitându-se la a transmite mai multe observații critice. Spre exemplu, Executivul spune că norma nu prevede sancțiuni, pentru cazul în care membri executivi ai Consiliului ASF ar obține și alte venituri, și că formularea din lege este mult prea vagă. Totuși, chiar Executivul este cel care atașează în răspunsul său poziția ASF.

Fără a fi vreo surpriză, conducerea ASF s-a pronunțat categoric împotriva acestei măsuri, într-un răspuns semnat chiar de către președintele instituției Alexandru Petrescu.

Cum au reacționat șefii ASF față de legea USR

Față de expunerea de motive a inițiatorilor, conducerea Autorității arată că parlamentarii USR se află într-o eroare de înțelegere și că, în fapt, aceștia nu beneficiază de o dublă indemnizație, odată pentru funcția executivă și apoi pentru cea de participare la ședințele Consiliului ASF.

Pentru claritate, trebuie explicat că multe companii de stat, dar nu numai, au o conducere duală. Pe de o parte este conducerea executivă, care gestionează efectiv activitatea zilnică a companiei, și, pe de altă parte, avem un Consiliu de Administrație, care are o funcție de supraveghere și control strategic.

ASF, care nu este o companie de stat, ci o autoritate administrativă autonomă Asta înseamnă că nu are acționari și nu este organizată precum o societate comercială, ci ca autoritate colegială. Iar conducerea ASF este asigurată de Consiliul ASF.

Deci, în aceste cazuri în care avem un model colegial, și nu dual, președintele instituției nu este subordonat Consiliului, ci el face parte din el, având atribuții specifice. (Și la BNR, guvernatorul este președintele Consiliului de Administrație). Altfel spus, nu este o dublare de funcție, ci una singură exercitată în cadrul unui organism colegial, și beneficiază de o indemnizație unică, fără salarii suplimentare.

„Membrii Consiliului primesc o indemnizație lunară stabilită prin hotărâre a Parlamentului, diferențiată în funcție de funcția deținută”, se arată în OUG nr. 93/2012, actul normativ de înființare al ASF.

Acest lucru încearcă să-l comunice și ASF în avizul său dat proiectului de lege inițiat de USR. „La nivelul A.S.F. funcţionează un singur organ colectiv de conducere, respectiv Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară. Membrii executivi ai Consiliului A.S.F. beneficiază de o indemnizație lunară aferentă activității executive desfăşurate în cadrul autorității şi participării la ședințele Consiliului A.S.F., se arată în răspunsul semnat de președintele Autorității.

Altfel spus, faptul că chiar pe site-ul ASF aceste indemnizații apar separat nu înseamnă că este vorba de două indemnizații separate, ci, cel mai probabil, este vorba de faptul că bugetul apare defalcat, pe linii bugetare.

Proiectul legislativ a intrat pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, care este și prima cameră sesizată.