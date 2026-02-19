Sport

Salariu de nabab, program de bugetar! Ce urmează pentru cel mai bine plătit antrenor român

Naționala Emiratelor Arabe Unite a ratat calificarea la Campionatul Mondial de la vară și nu mai are nicio competiție oficială la care să participe până la anul
Catalin Oprea
19.02.2026 | 11:17
Cosmin Olăroiu și Carlos Fernandes, înainte de Dinamo Kiev - Steaua București 1-4 Foto: Sport Pictures
Cosmin Olăroiu a preluat naționala Emiratelor Arabe Unite, în luna iunie a anului trecut, încercând să o califice la Campionatul Mondial din 2026. Misiunea lui a fost dificilă, iar finalmente antrenorul român a eșuat dramatic cu formația sa.

Cosmin Olăroiu rămâne selecționerul Emiratelor Arabe Unite

Oli n-a obținut nici calificarea directă (au mers mai departe Iran și Uzbekistan), nici pe cea posibilă din play-off (s-a calificat Qatar) și a ratat și barajul de calificare, prin turneul intercontinental care va avea loc în Mexic, luna viitoare, unde merge Irak.

Ulterior, naționala EAU a participat la Cupa Statelor Arabe, unde a ajuns în semifinale, fapt care a salvat mandatul antrenorului român, criticat de arabi pentru eșecul înregistrat în tentativa de a duce naționala la un turneu final de CM, după 26 de ani.

Olăroiu va continua la cârma arabilor și în 2026, rămânând cel mai bine plătit antrenor român, cu un salariu stagional de șase milioane de dolari, plătit de Federația de Abu Dhabi. Dar și cu un program destul de lejer.

EAU joacă cu Feroe și Armenia

Practic, următoarea competiție la care va participa naționala EAU este Cupa Asiei, programată în februarie 2027. Echipa lui Oli este calificată acolo, iar pe 11 aprilie își va afla adversarele de la competiția din Arabia Saudită.

Până atunci, Emiratele vor susține două amicale, în martie, în care vor întâlni Armenia (26 martie) și Feroe (30 martie). Primul la Abu Dhabi, al doilea la Dubai. Cel mai probabil, ele vor fi urmate de alte două sau trei amicale înainte de începerea Campionatului Mondial, când EAU va fi sparring-partner pentru echipele calificate la competiție.

Bilanțul lui Oli la naționala Emiratelor este compus din 13 partide, 4 victorii (Siria, Bahrein, Oman, Kuweit) 5 egaluri (Uzbekistan, Kârghistan, Irak, Algeria, Egipt), 4 eșecuri (Qatar, Irak, Maroc, Iordania).

Ratarea directă a calificării la CM 2026 nu poate fi pusă în cârca lui Olăroiu, deoarece el a preluat echipa când mai erau două meciuri oficiale de disputat, pe care el nu le-a pierdut, dar nici n-a putut remonta diferența față de echipele calificate.

Olăroiu, lovitură după lovitură în afaceri

Cosmin Olăroiu este considerat cel mai titrat antrenor român din istorie în zona arabă. El a câștigat cel puțin un trofeu la fiecare club pe care l-a antrenat. Printre cluburile antrenate în zona Golfului se numără: Al-Hilal (Arabia Saudită, 2007-2009), Al-Sadd (Qatar, 2009-2010), Al Ain (Emirate, 2011-2013), Al Ahli / Shabab Al-Ahli (Emirate, 2013-2017).

În paralel cu fotbalul, el poate profita de apetitului său pentru afaceri. Averea deja uriașă a lui Cosmin Olăroiu, estimată de Dumitru Dragomir la 200 de milioane de euro, va exploda și mai mult în viitor.

”Mai face un restaurant mare în Dubai, tare de tot. Va fi la fel tare ca Amelia (n.r. un restaurant de lux extrem de popular în Dubai, situat lângă Burj Khalifa). Acolo faci 50.000 de mii de euro pe zi. Oli e un băiat excepțional”, a declarat Dumitru Dragomir la FANATIK.

În același timp, Cosmin Olăroiu este implicat în mai multe proiecte imobiliare la București, firma lui fiind un dezvoltator de lux pe zona rezidențială.

