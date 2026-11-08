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Salariu fabulos pentru Andrei Cordea în China! Ce se întâmplă cu fotbalistul înaintea meciului cu U Craiova

Adrian Baciu, Cristi Coste
08.11.2026 | 13:50
Salariu fabulos pentru Andrei Cordea in China Ce se intampla cu fotbalistul inaintea meciului cu U Craiova
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Cordea, salariu colosal în China. Va juca duminică cu U Craiova? Sursa foto: colaj Fanatik
Andrei Cordea o părăsește, în iarnă, pe CFR Cluj. Fotbalistul va merge în China, unde va primi un salariu fabulos. Ce se întâmplă cu jucătorul de 27 de ani înaintea meciului cu U Craiova, din etapa a 15-a.
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Aventura lui Andrei Cordea (27 de ani) în tricoul celor de la CFR Cluj se încheie după un sezon și jumătate. Unul dintre cei mai importanți jucători ai campionatului intern în ultimele luni va juca în China. La FANATIK SUPERLIGA s-au prezentat detalii legate despre viitoarea situație financiară a jucătorului. În Asia, Cordea va primi un salariu uriaș. Ce se întâmplă cu fotbalistul înaintea meciului cu U Craiova, de duminică, din etapa a 15-a de SuperLiga.

Ce salariu uriaș va avea Andrei Cordea în China

SuperLiga îl va pierde, în această iarnă, pe unul dintre cei mai importanți și în formă jucători din ultimul sezon și jumătate. Andrei Cordea, cel care a bifat 56 de meciuri în tricoul „feroviarilor” în perioada octombrie august 2025 – octombrie 2026, marcând 21 de goluri, a ajuns la un acord cu gruparea Yunnan Yukun, semnând deja și actele.

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FANATIK a oferit, în exclusivitate, toate detaliile financiare ale înțelegerii dintre jucător și chinezi. În emisiunea FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Cristi Coste a dezvăluit la ce nivel uriaș se ridică noul salariu al lui Andrei Cordea la echipa din Asia. Lunar, fotbalistul va încasa 80.000 de euro. La această sumă se mai adaugă și bonusuri de gol, de pasă de gol sau de meciuri jucate. După ce va trage linie, internaționalul român va ajunge la un venit de peste 1.000.000 de euro pe an în China.

80.000 de euro pe lună: acesta este noul contract al lui Andrei Cordea. În China se plătește 10 luni din 12, nu 12. În acest campionat, cât ești în vacanță, ești pe banii tăi. Dar, cu bonusurile pe care le are de pase de gol, de goluri, de meciuri jucate, românul va trece de un milion de euro pe sezon. Adică, în sfârșit, Cordea va respira liniștit”, a fost informația prezentată la FANATIK SUPERLIGA.

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Va juca Andrei Cordea în meciul CFR Cluj – U Craiova, din etapa a 15-a de SuperLiga?

Aventura lui Andrei Cordea la CFR Cluj a început în vara anului 2025. Fostul jucător de la FCSB a ajuns gratis în Gruia după despărțirea de Al Tai (Arabia Saudită). În scurt timp, acesta s-a impus rapid ca titular în tricoul „feroviarilor”, devenind unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai grupării din Gruia, dar și ai SuperLigii. Când a semnat cu CFR, cota sa de piață era de 1,8 milioane de euro. Acum, valoarea aproape i s-a dublat: 3 milioane de euro, conform transfermarkt.

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În contextul mutării sale în China, Andrei Cordea a dispărut din echipa lui Marius Șumudică (55 de ani), în ultimele două meciuri oficial: cu U Cluj în Cupa României (scor 1-3) și cu Petrolul în SuperLiga (scor 1-1). Acesta nu a făcut parte din lot. Din informațiile oferite la FANATIK SUPERLIGA, Cordea nu va fi prezent pe teren nici în partida de duminică, 8 noiembrie, CFR Cluj – Universitatea Craiova, din etapa a 15-a de SuperLiga.

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Lipsește un jucător important, diseară, pentru CFR Cluj. E vorba de Andrei Cordea. Din informațiile noastre, el 100% nu va fi folosit de Marius Șumudică. Acesta a semnat cu echipa din China, dar va fi înregistrat în ianuarie. Până atunci, va rămâne la CFR Cluj. Campionatul din China va începe abia anul viitor”, a fost informația prezentată de Cristi Coste.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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