Sport

Salariu de râsul curcilor la U Cluj! Toate detaliile ultimului transfer făcut de vicecampioana României. Exclusiv

Ibuchi Chukwu este numele celui mai recent fotbalist transferat de U Cluj. Vicecampioana României l-a luat pe nigerian din Liga 2, de la Gloria Bistrița, și îi oferă un salariu infim
Cristi Coste, Cristian Măciucă
14.06.2026 | 20:22
Salariu de rasul curcilor la U Cluj Toate detaliile ultimului transfer facut de vicecampioana Romaniei Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Salariu infim la U Cluj! Toate detaliile ultimului transfer făcut de vicecampioana României. FOTO: sportpictures.eu
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Sezonul 2025-2026 a fost cel mai bun din istoria lui U Cluj, care a terminat pe locul 2 și a jucat finala Cupei României. La scurt timp după finalul stagiunii, „șepcile roșii” s-au dezlănțuit pe piața transferurilor. Ultima achiziție vine din Liga 2, de la Gloria Bistrița.

Salariu infim pentru Ibuchi Chukwu, noul transfer de la U Cluj

Dintre echipele importante din SuperLiga, U Cluj s-a mișcat până acum cel mai bine în mercato. I-a luat deja pe Pedro Pinho, Florent Poulolo, Marius Ștefănescu, Neoftyos Michel și Friday Adams, iar acum l-a convins și pe Ibuchi Chukwu. Atacantul nigerian, în vârstă de 20 de ani, vine din Liga 2, de la Gloria Bistrița.

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FANATIK a aflat în exclusivitate salariul pe care africanul îl va primi la vicecampioana României. Chukwu a semnat un contract valabil pe patru ani și avea avea un salariu de doar 2700 de euro pe lună. Din informațiile FANATIK, dacă nigerianul va da randament și va fi păstrat la U Cluj, din sezonul al doilea, „șepcile roșii” îi vor mări salariul.

De meserie extremă stânga, Ibuchi Chukwu poate juca și vârf împins sau număr 10. El evoluează în România începând cu vara lui 2024, când Corvinul Hunedoara a plătit 20.000 de euro pentru a îl lua de la Jimmy FA (Nigeria). Șase luni mai târziu, Chuku a fost împrumutat la Gloria Bistrița, care l-a transferat definitiv la începutul sezonului 2025-2026. Despre transferul lui Ibuchi Chukwu a scris și digisport.ro.

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În tricoul Corvinului, nigerianul a marcat 2 goluri în 15 meciuri. În schimb, la Gloria Bistrița, Chukwu a evolaut în 25 de partide și a reușit să dea 5 goluri și să ofere 6 pase decisive. În stagiunea trecută, bistrițenii s-au salvat in extremis de la retrogradare. Au terminat pe locul 5 în Grupa A din play-out, la nouă puncte de zona fierbinte a clasamentului.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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