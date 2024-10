Salariu mai mare decât al unui fotbalist român de top! Cât câștigă cel mai bine plătit analist sportiv din televiziune

Mulți foști fotbaliști de top au îmbrățișat meseria de analist sportiv. Prezente în studiourile televiziunilor, vedetele încasează bani frumoși, pentru a analiza meciurile sau evenimentele sportive de pe plan local sau mondial.

Lineker e de 25 de ani la BBC

Ilie Dumitrescu, Gabi Balint, Marius Lăcătuș (Digisport), Basarab Panduru (Prima Sport) sunt câțiva dintre ei.

ADVERTISEMENT

Niciunul dintre ei nu se poate compara însă cu Gary Lineker. Cel puțin la nivel de venituri. Fostul mare internațional englez este liderul mondial al câștigurilor din studiourile tv.

Lineker câștigă acum între 1,35 milioane și 1,355 milioane. De lire sterline. Adică în jur de 1,62 milioane de euro. Sau 135.000 de euro pe lună. Mai mult decât un jucător de top de la naționala României. Doar Drăgușin și Stanciu câștigă mai mult.

ADVERTISEMENT

A fost golgheterul Mondialului din 1986

Gary Lineker (63 de ani) a fost golgheterul Campionatului Mondial din 1986. El a marcat atunci șase goluri pentru Anglia, care a fost eliminată în sferturile de finală de viitoarea campioană, Argentina.

Lineker a jucat 80 de meciuri și a marcat 48 de goluri pentru Anglia, fiind depășit doar de Harry Kane (68), Wayne Rooney (53) și Bobby Charlton (49) în topul marcatorilor la națională.

ADVERTISEMENT

El este gazda emisiunii Match of the Day (MoTD) din 1999. În cei 25 de ani de când activează în studiourile BBC, salariul lui Lineker a crescut constant. El beneficiază și de o rețea socială impresionantă. Numai pe Instagram are 1,2 milioane de urmăritori. Iar pe X, fostul twitter, are aproape de zece ori mai mult.

Contractul îi expiră anul viitor

Deși chiar zilele trecute s-a speculat că BBC se pregătește să rupă legăturile cu Lineker, reprezentanții acestuia au precizat că au început discuțiile pentru prelungirea angajamentului scadent în 2025. Presa britanică a avansat și ideea că el ar fi dispus să renunțe la 350.000 de lire sterline pentru a-și păstra poziția. Varianta nu a fost însă confirmată oficial.

ADVERTISEMENT

Anul trecut, între Lineker și BBC a existat un moment tensionat.

El a fost suspendat de postul tv, iar invitații săi permanenți, Ian Wright şi Alan Shearer au anunţat că nu vor mai fi prezenţi la MoTD. BBC a renunţat la decizie şi Gary Lineker a revenit în scaunul de prezentator. El și-a menținut însă poziția.

“Oricât de grele au fost ultimele zile, pur și simplu nu se pot compara cu fuga de acasă de teama persecuției sau războiului pentru a te refugia într-o țară îndepărtată”, a punctat el.

Același Lineker a fost protagonistul unui alt moment important în istoria televiziunii, în 2015. El a anunţat că va prezenta o ediţie a emisiunii MoTD în chiloţi, dacă Leicester City va câştiga titlul. Lineker şi-a respectat promisiunea în prima ediţie a show-ului din sezonul 2016-2017, după ce echipa antrenată atunci de Claudio Ranieri a câștigat campionatul.