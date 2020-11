Salariu mediu, diferențe uriașe între bărbați și femei. ”Sexul frumos” pierde un apartament în timpul vieții

Salariu mediu, diferenţe uriaşe între bărbați și femei. În anul 2020 există în continuare o diferență majoră între veniturile obținute de cele două sexe. Din păcate, studiile arată că și atunci când vine vorba de aceleași domenii de activitate sau de experiența profesională se poate remarca un avantaj mare pentru un bărbat.

Nu vorbim astăzi despre divergențele sau diferențele de opinie dintre cele două ”specii” (acesta este un alt capitol). În plus, într-o oarecare măsură le cunoaștem cu toții. Până la urmă ”Bărbații sunt de pe Marte, Femeile sunt de pe Venus”, spune titlul unei cărți celebre.

De pe planete diferite sunt și sumele câștigate în timpul vieții de un bărbat în comparație cu o femeie. Statisticile indică o linie constantă din acest punct de vedere în toată lumea. FANATIK îți arată cum o femeie poate pierde din salarii un apartament cu două camere în timpul vieții, dar și o situație bizară în care se află țara noastră.

Salariu mediu: România este pe locul 1 la diferența dintre bărbați și femei

Suntem obișnuiți să fim mereu la coada clasamentelor. Simona Halep este o excepție, dar cu o floare nu se face primăvară. Așadar, nimic nu merge în țara asta și ne regăsim mereu la exemplele negative. Din păcate suntem ultimii și ne-am obișnuit cu această etichetă.

Ei bine, surprinzător, nu este cazul și atunci când vorbim de salariu mediu și raportul dintre bărbați și femei. Șocant, dar datele prezentate de UE în 2020 ne așează pe primul loc (în sensul bun). Știm, cărcotașii vor spune: ‘Ce contează? Oricum avem cele mai mici salarii din Europa!’

Conform studiului prezentat de Parlamentul European, diferența dintre salariul plătit pentru un bărbat și o femeie este de doar 3% în România. Media crește în funcție de vârstă (vom detalia imediat), dar per total este mult sub nota pe care o găsim în UE. Astfel, în Germania, Austria, Slovacia sau Cehia diferențele sunt de aproximativ 20 de procente. Media celor 27 de state este de 15%.

Trebuie menționat și faptul că există progrese vizibile pentru a se micșora prăpastia dintre cele două categorii. De exemplu, în 2014 diferențele erau îngrijorătoare: femeile câștigau cu aproape 40% mai puțin, conform ec.europa.eu.

Cum ajunge ”sexul frumos” să piardă un apartament în timpul vieții

Să luam un exemplu practic pentru media din anul curent. Să spunem că un bărbat câștigă un salariu de 1.000 de euro pe lună. Aplicând media europeană, un calcul simplu scoate în evidență o pierdere de 1.800 de euro pe an pentru o femeie. Dacă această linie se păstrează timp de 40 de ani de muncă, atunci ”sexul frumos” obține cu 72.000 de euro mai puțin decât un bărbat.

Să nu uităm că veniturile sar mult peste 1.000 de euro în multe din țările Uniunii Europene. Românul câștigă aproximativ 670 de euro/lună.

Salariu mediu în România: La ce vârste sunt diferențe mai mari între bărbați și femei

O statistică a Uniunii Europene arată că în țara noastră diferențe cele mai mari de venituri între cele două sexe se găsesc la categoria ”35-44 de ani”. Aici, bărbații pleacă de la muncă cu aproape 7% în plus la finalul lunii. Discrepanțele devin mai mici pe măsură ce ne apropiem de pensionare. Este interesant că până la 25 de ani, o femeie are un avantaj infim la salariu.

Salariu mediu, diferențe între bărbați și femei:

sub 25 de ani: -1,1%

25-34 de ani: 1,1%

35-44 de ani: 6,7%

45-54 de ani: 4,8%

55-64 de de ani: 2,8%

Situația în UE:

Pe ”bătrânul continent”, aproape 80% dintre bărbați muncesc. În cazul femeilor, procentul este de 67,3%. În România diferența este mult mai mare. Acest lucru ar putea explică media generală mică la diferența dintre salarii.

Care este distribuția în România?

78,9% dintre bărbați muncesc.

60,6% dintre femei muncesc.

Discriminarea la locul de muncă are radăcini adânci și s-a tot încercat în ultimii ani o normalizare a acestor probleme vechi. Anumite studii au indicat chiar și un amănunt ridicol: în America un bărbat care are copil are un salariu mai mare decât un bărbat fără, iar în cazul femeilor salariul rămâne neschimbat. Oare cine a considerat că greul pică mai mult pe tată?

”În spatele oricărui bărbat puternic există o femeie”

Aceasta frază este arhicunoscută și totuși, când vine vorba de salarii, diferențele sunt prea mari. Dacă ne ducem în ramurile cunoscute vom vedea o dominație totală a bărbaților.

În 2019, în clasamentul Forbes, doar Serena William s-a regăsit în top 60 la venituri obținute de către sportivi. Cea mai mare legendă a tenisului a adunat 29 de milioane de dolari și s-a regăsit la egalitate, pe locul 63, cu un jucător de golf.

Povestea este similară și la Hollywood. Lumea filmelor e dominată de bărbați. Pe această scenă există, totuși, o prezență feminină în top 10. Scarlett Johansson se află pe poziția a opta.

Clasament venituri actori 2019:

1. Dwayne Johnson: $89.4 million

2. Chris Hemsworth: $76.4 million

3. Robert Downey Jr.: $66 million

4. Akshay Kumar: $65 million

5. Jackie Chan: $58 million

6. Bradley Cooper: $57 million

7. Adam Sandler: $57 million

8. Scarlett Johansson

88% dintre miliardari sunt bărbați

Conform datelor din 2019, 336 de reprezentante ale ”sexului frumos” adunaseră averi de peste 1 miliard de dolari. Pe planetă sunt 2.825 de miliardari, iar 88,1% dintre ei sunt bărbați.

Lucrurile nu se schimbă nici în vârful piramidei celor mai tari companii. În topul 500 se găsesc doar 37 de femei în funcții de CEO la firmele cele mai prosepere din lume.