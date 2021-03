Salariu ridicol pentru Gigi Mulţescu la Dinamo! Şi la judeţeană câştigi mai mult. Exclusiv

Gigi Mulţescu va fi noul antrenor al lui Dinamo, după ce Ionel Gane şi-a dat demisia la finalul meciului Dinamo – FC Argeş 1-2. FANATIK a aflat ce salariu are fostul mare fotbalist la formaţia din Şoseaua Ştefan cel Mare, pe care va încerca s-o salveze de la retrogradare.

Aşa cum FANATIK a anunţat încă de luni seară, Gigi Mulţescu va fi noul antrenor al lui Dinamo. Acesta s-a înţeles cu oficialii “câinilor” şi va conduce primul antrenament în cursul zilei de marţi. Tehnicianul, poreclit “Smurd”, va avea un salariu ridicol, după ce a semnat în această iarnă prelungirea contractului cu echipa “alb-roşie”.

Ce salariu are Gigi Mulţescu la Dinamo. E sub salariu mediu din România

FANATIK a aflat că Gigi Mulţescu câştigă 500 de euro (aproximativ 2.440 de lei) la Dinamo, sub salariu mediu pe economie din România, cifrat la 3.323 de lei. Rămas în organigrama clubului, după ce Cosmin Contra i-a luat locul pe bancă la începutul sezonului, antrenorul de 69 de ani a fost neplătit timp de mai multe luni.

Din informaţiile FANATIK, Gigi Mulţescu va semna un nou contract cu Dinamo, de această dată ca antrenor al echipei, însă vrea să se asigure că nu va fi dat afară de Pablo Cortacero, în cazul în care spaniolul va câştigat procesul de pe 18 martie, şi în noul acord va avea o clauză în acest sens.

FANATIK a aflat că urmează să se stabilească dacă Gigi Mulţescu va avea un salariu mai mare, acum din postura de antrenor principal al lui Dinamo. În orice caz, fostul fotbalist al “câinilor” a susţinut în repetate rânduri că banii nu vor fi o problemă, mai ales când vine vorba de clubul lui de suflet.

Dinamo, ultima echipă din cariera lui Gigi Mulţescu: “Îmi doresc un ultim contract”

Într-un interviu acordat pentru FANATIK, Gigi Mulţescu dezvăluia că a acceptat să renunţe la bani pentru binele lui Dinamo şi a semnat un nou contract în această iarnă. Acesta a rămas în curtea “câinilor” pe postul de căutător de talente, însă acum oficialii clubului speră ca tehnicianul de 69 de ani să salveze echipa de la retrogradare.

“Mi s-a propus o formulă și am acceptat-o pentru că e spre binele lui Dinamo și DDB-ul să își atingă și ei obiectivul. Am făcut și eu ce am putut. Mi-am prelungit contractul până în vară. Am stat șase luni fără salariu! Ce poate să mă mai suprindă?

Îmi doresc un ultim contract și apoi să mă retrag! Ca un contract așa de adio. Echipa a funcționat de când DDB a preluat frâiele clubului. Datorită celor din DDB, echipa continuă să existe! Alfel, Dinamo nu ar mai fi existat! Ei vor sprijni clubul în continuare, fără rezerve. E echipa mea de suflet și eu susțin cu tot ce pot clubul!

Tot ce contează în acest moment, e ca Dinamo să ia licența. Eu fac în continuare sacrificii pentru Dinamo. Eu am făcut multe lucruri bune pentru Dinamo și voi face în continuare”, spunea Gigi Mulţescu pentru FANATIK.

Gigi Mulţescu şi-a început cariera de antrenor la Jiul Petroşani, în 1984, iar la Dinamo va bifa al cincilea mandat pe banca “alb-roşilor”, după i-a mai pregătit pe “câini” în 1990-1991, 2008, 2013 şi 2020. Pe lângă echipele din România, fostul mare fotbalist a antrenate peste zece ani în Turcia.