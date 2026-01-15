Salariu uriaș pentru Cătălin Cîrjan în Ucraina. Ce ofertă de nerefuzat i-a făcut Metalist. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Dinamo București ar putea face, în această iarnă, unul dintre cele mai tari transferuri din istoria recentă! Cătălin Cîrjan este dorit cu insistență de Metalist Harkov. Ucrainenii i-au pregătit un salariu uriaș. Din informațiile FANATIK, mijlocașul ar încasa de patru ori leafa pe care o ia în prezent la clubul din Ștefan cel Mare.

Câți bani îi oferă ucrainenii lui Cătălin Cîrjan! Fotbalistul ar avea un salariu de 4 ori mai mare decât la Dinamo!

Cătălin Cîrjan a explodat la Dinamo. După experiența nereușită la Rapid București, mijlocașul format în academia celor de la Arsenal a devenit unul dintre cei mai buni jucători din lotul „câinilor roșii”, iar Zeljko Kopic i-a pus pe braț banderola de căpitan.

Acum însă „câinii” și-ar putea pierde vedeta. după cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, iar șansele ca fotbalistul să ajungă în Ucraina sunt destul de mari, având în vedere salariul uriaș pe care îl va primi.

FANATIK a aflat salariul cu care ucrainenii încearcă să îl ademenească pe Cătălin Cîrjan. În Ucraina, mijlocașul ar urma să ia lunar 60.000 de euro, de patru ori mai mult decât la Dinamo, unde este remunerat cu 15.000 de euro pe lună. Acesta este principalul motiv pentru care fotbalistul ar accepta propunerea.

Decizie grea pentru căpitanul lui Dinamo. Cătălin Cîrjan, tentat să plece în Ucraina

Acum, căpitanul celor de la Dinamo duce o luptă interioară. În repetate rânduri, Cătălin Cîrjan a declarat că vrea să rămână în lotul „câinilor roșii” și să câștige un trofeu alături de colegii săi, însă propunerea extrem de bănoasă de la Metalist Harkov l-ar putea face să își schimbe planurile.

„Primul meu vis este să iau titlul cu Dinamo. Am foarte mare încredere în echipă. Trebuie să muncim înainte să vorbim. Trebuie, prima dată, să prindem play-off-ul”, explica căpitanul celor de la Dinamo chiar la finalul cantonamentului din Antalya.

Ce spun oficialii lui Dinamo despre oferta de 4 milioane de euro pentru Cătălin Cîrjan

Următoarele zile vor fi decisive. Oferta de 4 milioane de euro pentru Cătălin Cîrjan este una uriașă, iar clubul s-ar putea despărți de motorul de la mijlocul terenului. Andrei Nicolescu, președintele clubului El și-ar dori 5 milioane de euro în schimbul jucătorului.

„Este oficială oferta din Ucraina, de la Metalist Harkov. Astăzi a venit oferta. Am mai avut alte discuții, au mai fost, dar niciodată nu a mai venit oficial. Este prima dată când vine. Suma este de 4 milioane. Noi am declarat că, pentru noi, este foarte important. Dacă ar fi să plece, ne-am fi setat o țintă la 5 milioane, nu la 4.

Este foarte important ce își dorește și el. Decizia trebuie să fie a boardului, dar avem o relație specială cu Cătă. Este important să fie și el ok cu asta. Cred că știa de la impresar. Am vorbit și noi. Este o problemă de gestionat, dar cred că o vom rezolva. Clubul poate ar fi mulțumit cu 5 milioane. Depinde foarte mult de echipă. Contează și modul de plată al sumelor. Contează multe, dar noi asta ne-am setat pentru el. Mi s-a părut corect în relația noastră cu el. Mai departe, dacă el este mulțumit, asta este altă discuție”, a explicat Andrei Nicolescu la