Salariul astronomic al lui Florin Tănase la FCSB! Câți bani îi dă Gigi Becali vedetei roș-albaștrilor: „E munca lui”

Florin Tănase, încasează o avere la echipa bucureșteană. Gigi Becali a spus totul despre suma cu care este remunerat fotbalistul de 30 de ani și a spus și ce legătură are cu Florinel Coman.

Florin Tănase este unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB și s-a dovedit de multe ori esențial în prestația și rezultatele echipei. Experimentatul fotbalist

„Tănase a luat 1 milion anul trecut. I-a luat omul din calificări, a câștigat banii pe munca lui. Lui Tănase îi dau 30.000 pe lună și el din bonusuri poate ajunge la 1 milion. (n.r. – dacă pleacă Tănase) Eee, mai se alinta el, că am ofertă de acolo, că am ofertă de acolo, vrăjeală, că poate…

Vezi-ți mă, de treaba ta cu ofertele, mă, unde că te duci în Turcia și să iei mai puțini bani decât la mine. Aici ești și vedetă, ești și prieten cu patronul, ești cu familia ta, în țara ta ortodoxă, la liturghii, la biserică, ce e mai frumos decât asta? Să stai în țara ta, cea mai puternică țară din lumea asta e România. Tănase merge la Biserică!”, a spus inițial Gigi Becali.

Legătura neștiută dintre Florinel Coman și Florin Tănase. Cum i-a ajutat Gigi Becali

Gigi Becali a vorbit ulterior de faptul că atât Florinel Coman, , cât și Florin Tănase sunt ambii credincioși. Dacă cel din urmă jucător obișnuia să fie astfel și în trecut, „Mbappe de România”, în schimb, a fost adus pe această cale de patronul de la FCSB.

„Coman, el era terminat, distrus. Eu când vorbeam cu el îi spuneam, bă, vezi că ai băut 5 ‘pahare de apă’. Nu nea Gigi, am băut doar jumătate de pahar. Bă, ai băut 7 pahare! Și el după aia, el nu prea știa săracul. I-am luat un preot, l-am dus și i-am zis: Spovedește-te, spune păcatele tale de la 7 ani, toate păcatele tale! L-a spovedit, l-a curățat, că nu se putea lecui de la apă, îi plăcea prea mult apa! Îi plăcea apa! Îi plăcea sucul de struguri, bea nenorocire…



După a terminat, și-a refăcut viața. L-a curățat, feștanie, sfințire la casă, îl chema Florin, la 3-4 luni, de la Sibiu venea pentru el expre. Îi dădea câte o mie de euro. Și-a rămas cu el și vorbește și din Arabia, de acolo vorbește. Tănase, era el dinainte, adică pe Coman l-am convertit eu, Tănase, era dinainte. Tănase e cuminte!”, a mai spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.