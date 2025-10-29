Salariul astronomic al lui Victor Osimhen, atacantul care rupe plasele la Galatasaray: „Te sperie când își pune masca”

ADVERTISEMENT

Galatasaray a făcut mai multe mutări importante pe piața transferurilor în ultimii ani, însă cea mai impresionantă rămâne aducerea lui Victor Osimhen de la Napoli. Giovanni Becali a vorbit la GIOVANNI SHOW despre salariul uluitor pe care fotbalistul nigerian îl are la campioana Turciei.

Ce salariu are Victor Osimhen la Galatasaray

Victor Osimhen a ajuns la Galatasaray sub formă de împrumut, în septembrie 2024. Intrat în dizgrație la Napoli, nigerianul a dorit să plece și a negociat cu mai multe echipe, precum Al Ahli sau Chelsea, însă mutările au căzut fie din cauza cerințelor clubului, fie din cauza salariului solicitat de fotbalist.

ADVERTISEMENT

În acest context, Galatasaray a profitat de faptul că perioada de transferuri se încheiase în vestul Europei și l-a adus pe fotbalistul nigerian. După un sezon fantastic, turcii l-au transferat definitiv pe Osimhen, care încasează un salariu incredibil. „Galatasaray acum e o echipă care vorbește la nivel de top 5 campionate. Vezi ce face Osimhen ăsta?

Nu numai câți bani au dat pe el (n.r. 75 de milioane de euro), dar câți bani îi dă lui. Icardi e și el încă acolo. Osihmen ia 13-14 milioane de euro pe an. Ai văzut ce ‘animal’ e? Când își pune masca, te sperie. A debutat târziu, el nu a fost ca Lamine Yamal. Fizicul l-a ajutat enorm, sare la cap excepțional”, a afirmat Giovanni Becali în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ce diferență există între Osimhen și cel mai bine plătit fotbalist din Superliga României

Kurt Zouma (30 de ani), fostul fundaș al lui Chelsea, a sosit în acest an la CFR Cluj, iar . „Cred că o să ia un milion. Poate să fie. Are și prime de jocuri de cupă europeană”, declara impresarul în septembrie.

ADVERTISEMENT

Așadar, diferența dintre fostul internațional francez și Victor Osimhen este una absolut imensă, nigerianul încasând într-o lună mai mult decât primește cel mai bine plătit fotbalist din prima ligă a României într-un întreg sezon competițional.

Cine este Victor Osimhen, starul lui Galatasaray

Crescut în țara natală, la Ultimate Strikers Academy, Victor Osimhen a făcut pasul spre fotbalul european în 2017, când a semnat cu VfL Wolfsburg. În 2019, după un sezon petrecut sub formă de împrumut la Charleroi, în Belgia, nigerianul a semnat cu Lille, unde a înscris de 18 ori în 38 de meciuri. În 2020, Napoli a plătit 70 de milioane pentru a-l transfera pe Osimhen, iar mutarea s-a dovedit a fi una inspirată.

ADVERTISEMENT

În cele patru sezoane petrecute în Italia, atacantul african a marcat de 76 de ori în 133 de jocuri, fiind golgheterul campionatului în sezonul 2022-2023, când a cucerit și titlul alături de Napoli. Osimhen are cifre fabuloase și la Galatasaray: 42 de goluri în 49 de meciuri. Trei dintre ele au sosit în actualul sezon de UEFA Champions League: și .