Salariul bombă pentru care Mircea Lucescu suportă atacurile din toate părțile de la naționala României. Exclusiv

Ce salariu încasează, de fapt, Mircea Lucescu la echipa națională a României. Suma incredibilă pentru care „Il Luce” face față contestatarilor săi și nu abandonează echipa după încheierea preliminariilor pentru CM 2026.

Naționala României a încheiat preliminariile CM 2026 pe locul 3 din grupa H, după ce a obținut o victorie la scor în ultimul meci (7-1 cu San Marino, la Ploiești), dar va merge la barajul din luna martie grație câștigării grupei din Nations League.

Moderatorul Horia Ivanovici a dezvăluit în direct salariul pe care „Il Luce” îl încasează, de fapt, la echipa națională. Ce sumă primește antrenorul trecut de 80 de ani pentru a ține piept contestatarilor.

„Dacă vă zic salariul lui Lucescu la națională, leșinați! 20.000 de euro ia selecționerul Mircea Lucescu, pe lună, la echipa națională. Răzvan Burleanu are un principiu, nu dă mai mult de 15-20.000. Pentru 20.000 de euro a stat în ploaie și a bătut cu 7-1!”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a răspuns Mircea Lucescu când a fost întrebat care este salariul său la echipa națională

În luna octombrie, naționala României a avut o nouă acțiune. După victoriile cu Moldova și Austria, selecționerul , însă răspunsul său a fost unul deosebit.

„Nu vă spun. E umilitor dacă vă spun. Aș vrea să mai spun ceva. Mi s-a reproșat că la conferințele de presă nu vorbesc. Eu vorbesc pentru absolut toată lumea. Nu răspund la întrebări care nu-și au rostul. Nu vreau să se nască polemici!”, spunea Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.