Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Salariul bombă pentru care Mircea Lucescu suportă atacurile din toate părțile de la naționala României. Exclusiv

Care este, de fapt, salariul lui Mircea Lucescu la echipa națională a României. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre selecționerul „tricolorilor”.
Mihai Dragomir
19.11.2025 | 11:36
Salariul bomba pentru care Mircea Lucescu suporta atacurile din toate partile de la nationala Romaniei Exclusiv
breaking news
Uimitor! Ce salariu are, de fapt, Mircea Lucescu la echipa națională. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Ce salariu încasează, de fapt, Mircea Lucescu la echipa națională a României. Suma incredibilă pentru care „Il Luce” face față contestatarilor săi și nu abandonează echipa după încheierea preliminariilor pentru CM 2026.

Ce salariu încasează Mircea Lucescu la echipa națională

Naționala României a încheiat preliminariile CM 2026 pe locul 3 din grupa H, după ce a obținut o victorie la scor în ultimul meci (7-1 cu San Marino, la Ploiești), dar va merge la barajul din luna martie grație câștigării grupei din Nations League.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu a fost din nou „încolțit” de întrebări acide după partida de marți seară. Moderatorul Horia Ivanovici a dezvăluit în direct salariul pe care „Il Luce” îl încasează, de fapt, la echipa națională. Ce sumă primește antrenorul trecut de 80 de ani pentru a ține piept contestatarilor.

„Dacă vă zic salariul lui Lucescu la națională, leșinați! 20.000 de euro ia selecționerul Mircea Lucescu, pe lună, la echipa națională. Răzvan Burleanu are un principiu, nu dă mai mult de 15-20.000. Pentru 20.000 de euro a stat în ploaie și a bătut cu 7-1!”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Cum a răspuns Mircea Lucescu când a fost întrebat care este salariul său la echipa națională

În luna octombrie, naționala României a avut o nouă acțiune. După victoriile cu Moldova și Austria, selecționerul Mircea Lucescu a fost întrebat în direct ce sumă încasează la echipa națională, însă răspunsul său a fost unul deosebit.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Telenovela" s-a încheiat! "Ia dați-l, bă, acum pe Lucescu la o parte și aduceți pe cine vreți voi!"

„Nu vă spun. E umilitor dacă vă spun. Aș vrea să mai spun ceva. Mi s-a reproșat că la conferințele de presă nu vorbesc. Eu vorbesc pentru absolut toată lumea. Nu răspund la întrebări care nu-și au rostul. Nu vreau să se nască polemici!”, spunea Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.

Cei doi jucători pe care Marius Șumudică îi vrea titulari în barajul României...
Fanatik
Cei doi jucători pe care Marius Șumudică îi vrea titulari în barajul României din martie: „Centrează ca-n Anglia!”
Șumudică nu a mai rezistat: „Ia dați-l bă afară pe Mircea Lucescu și...
Fanatik
Șumudică nu a mai rezistat: „Ia dați-l bă afară pe Mircea Lucescu și aduceți pe cine vreți voi! E clar că sunt interese!”. Exclusiv
Singurul lucru care l-a surprins pe Șumudică după România – San Marino. „Eu...
Fanatik
Singurul lucru care l-a surprins pe Șumudică după România – San Marino. „Eu nu înțeleg. E de divizia B”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Ion Țiriac a anunțat că și-a cedat colecția de mașini: 'O ofertă ieșită...
iamsport.ro
Ion Țiriac a anunțat că și-a cedat colecția de mașini: 'O ofertă ieșită din comun'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!