Sport

Salariul colosal cerut de Hakim Ziyech pentru a semna cu CFR Cluj! Reacția lui Neluțu Varga: „Nu aș risca atât de mulți bani”

Hakim Ziyech la CFR Cluj putea fi bomba bombelor pe piața transferurilor din România. Internaționalul marocan îi cerea lui Neluțu Varga un salariu colosal
Cristian Măciucă
07.10.2025 | 22:46
Salariul colosal cerut de Hakim Ziyech pentru a semna cu CFR Cluj Reactia lui Nelutu Varga Nu as risca atat de multi bani
ULTIMA ORĂ
Salariul colosal cerut de Hakim Ziyech pentru a semna cu CFR Cluj! Reacția lui Neluțu Varga: „Nu aș risca atât de mulți bani”. FOTO: Fanatik

Transferul lui Hakim Ziyech (32 de ani) la CFR Cluj a picat. Neluțu Varga a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIKmarocanul nu va ajunge în Gruia.

ADVERTISEMENT

Ce salariu uriaș voia Hakim Ziyech pentru a semna cu CFR Cluj

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Hakim Ziyech, liber de contract după despărțirea de Al-Duhail, se confruntă cu probleme medicale. Acest lucru a fost confirmat și de patronul lui CFR Cluj, Neluțu Varga.

„A picat. Are o problemă la genunchiul stâng despre care am fost informat. El este un băiat foarte bun, dar nu aș risca atât de mulți bani, pentru un jucător care ar putea avea probleme medicale.

ADVERTISEMENT

L-am studiat și în partidele de la Galatasaray și părea că joacă cu o oarecare frică. Am luat decizia să ne retragem de la discuții. Îmi pare rău, pentru că este un băiat deosebit, dar nu vreau să riscăm”, a declarat Neluțu Varga, conform prosport.ro.

Marocanul ar fi devenit cel mai bine plătit fotbalist din SuperLiga

Așadar, oficialii vicecampioanei au hotărât să nu riște nimic. În plus, ardelenii ar fi trebuit să facă un efort uriaș financiar pentru aducerea lui Ziyech, care ar fi devenit cel mai bine plătit fotbalist din campionat. Sub comanda lui Andrea Mandorlini se află deja două vedete din fotbalul internațional, Kurt Zouma și Islam Slimani.

ADVERTISEMENT
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european....
Digi24.ro
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul

„Voia 2,5 milioane de euro pe an și nu i-aș fi dat acești bani unui jucător pe care riscam să nu-l putem folosi. Îi doresc să fie sănătos și să poată juca la altă echipă. Vom căuta alt jucător, care să fie sănătos și să fim siguri că poate să ne ajute”, a adăugat patronul lui CFR Cluj.

ADVERTISEMENT
S-a ”pensionat” la 28 de ani și a spus motivul. A ajuns de...
Digisport.ro
S-a ”pensionat” la 28 de ani și a spus motivul. A ajuns de nerecunoscut
Lebron James a făcut marele anunț, după ce s-a speculat că se retrage...
Fanatik
Lebron James a făcut marele anunț, după ce s-a speculat că se retrage din NBA
Live Video Liga 2, etapa 9. ASA Târgu Mureș, victorie clară cu Gloria...
Fanatik
Live Video Liga 2, etapa 9. ASA Târgu Mureș, victorie clară cu Gloria Bistrița. Cum arată clasamentul la finalul rundei
Variantă șoc a lui Dumitru Dragomir! Pe cine a propus selecționer, după plecarea...
Fanatik
Variantă șoc a lui Dumitru Dragomir! Pe cine a propus selecționer, după plecarea lui Mircea Lucescu: „Are sânge în instalație”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
”Toată lumea știe”. Cea mai sexy hocheistă i-a lăsat mască pe fani cu...
iamsport.ro
”Toată lumea știe”. Cea mai sexy hocheistă i-a lăsat mască pe fani cu ultima postare
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!