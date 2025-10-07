Salariul colosal cerut de Hakim Ziyech pentru a semna cu CFR Cluj! Reacția lui Neluțu Varga: „Nu aș risca atât de mulți bani”

Transferul lui Hakim Ziyech (32 de ani) la CFR Cluj a picat. Neluțu Varga a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că .

Ce salariu uriaș voia Hakim Ziyech pentru a semna cu CFR Cluj

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Hakim Ziyech, liber de contract după despărțirea de Al-Duhail, se confruntă cu probleme medicale. Acest lucru a fost confirmat și de patronul lui CFR Cluj, Neluțu Varga.

„A picat. Are o problemă la genunchiul stâng despre care am fost informat. El este un băiat foarte bun, dar nu aș risca atât de mulți bani, pentru un jucător care ar putea avea probleme medicale.

L-am studiat și în partidele de la Galatasaray și părea că joacă cu o oarecare frică. Am luat decizia să ne retragem de la discuții. Îmi pare rău, pentru că este un băiat deosebit, dar nu vreau să riscăm”, a declarat Neluțu Varga, conform

Marocanul ar fi devenit cel mai bine plătit fotbalist din SuperLiga

Așadar, oficialii vicecampioanei au hotărât să nu riște nimic. În plus, ardelenii ar fi trebuit să facă un efort uriaș financiar pentru aducerea lui Ziyech, care ar fi devenit cel mai bine plătit fotbalist din campionat. Sub comanda lui Andrea Mandorlini se află deja două vedete din fotbalul internațional,

„Voia 2,5 milioane de euro pe an și nu i-aș fi dat acești bani unui jucător pe care riscam să nu-l putem folosi. Îi doresc să fie sănătos și să poată juca la altă echipă. Vom căuta alt jucător, care să fie sănătos și să fim siguri că poate să ne ajute”, a adăugat patronul lui CFR Cluj.