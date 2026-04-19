Salariul colosal pe care îl va avea Mirel Rădoi la Gaziantep!

Gabriel-Alexandru Ioniță
19.04.2026 | 16:00
Ce salariu va avea Mirel Rădoi la Gaziantep.
Mirel Rădoi (45 de ani) pleacă de la FCSB. După cum FANATIK a informat în exclusivitate în cursul zilei de duminică, antrenorul a ajuns la un acord cu turcii de la Gaziantep FK. Astfel, meciul de luni seară de la Ovidiu contra Farului Constanța va fi ultimul pentru el pe banca echipei roș-albastre în acest mandat.

Ce salariu va avea Mirel Rădoi la Gaziantep FK

Gigi Becali a fost contactat să ofere o reacție pe seama acestui subiect și s-a rezumat la a spune doar: „Vorbiţi cu Mirel Rădoi, de ce vorbiți cu mine? Lăsaţi-mă în pace! Eu ştiu ce face Rădoi?”. Din informațiile obținute de site-ul nostru, Rădoi urmează să aibă un salariu mai mult decât consistent la gruparea turcă. Este vorba despre suma de 100.000 de euro lunar pentru și colaboratorii săi din staff-ul tehnic, deci 1.2 milioane de euro pe an. De asemenea, suma poate ajunge chiar până la 1.6 milioane de euro anual, în funcție de anumite bonusuri de performanță stipulate în contract.

Marius Șumudică a fost luat în calcul pentru o revenire la Gaziantep FK

Pe lista scurtă a celor de la Gaziantep FK pentru înlocuirea lui Burak Yilmaz s-a aflat și un alt antrenor român, Marius Șumudică. Tehnicianul a confirmat la scurt timp informația cu ocazia unei reacții acordate pentru turcii de la Fanatik. Doar că în cele din urmă iată că revenirea lui la această echipă nu s-a mai concretizat, iar în locul său a fost preferat Mirel Rădoi.

„Faptul că sunt din nou asociat cu Turcia este, de fapt, ceva foarte firesc pentru mine. Am jucat peste 130 de meciuri acolo și am acumulat performanțe și amintiri foarte valoroase. Nu doar pe teren, ci și în afara lui am construit legături foarte puternice. Mi-am făcut prietenii foarte frumoase, iar Turcia a fost mereu ca o a doua casă pentru mine. În acest moment nu există o ofertă oficială sau o solicitare concretă de discuții. Totuși, faptul că numele meu este asociat cu diferite cluburi din Turcia nu este ceva nou. Nu este vorba doar de Gaziantep, ci în ultima perioadă au existat și alte contacte și schimburi de idei legate de diferite proiecte.

Pentru mine, cel mai important lucru este proiectul potrivit. Dacă va exista o structură în care să pot recrea succesul pe care l-am avut la Kayseri și să reflect din nou stilul de joc și dezvoltarea jucătorilor pe care le-am demonstrat la Gaziantep, atunci Turcia va fi mereu o opțiune puternică pentru mine. Pentru că eu chiar cred că pot obține din nou mari succese acolo și mi-ar plăcea foarte mult să trăiesc din nou acea emoție”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
