Salariul cu 7 cifre care-i blochează lui Horațiu Moldovan un transfer la U Cluj. Toate detaliile. Exclusiv

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Un milion de euro pe sezon. Acesta este salariul care face aproape imposibilă o eventuală revenire a lui Horațiu Moldovan în SuperLiga, la Universitatea Cluj. Numele portarului de la Atletico Madrid a fost vehiculat în presa locală drept o posibilă țintă a ardelenilor. Din informațiile FANATIK, diferența dintre veniturile internaționalului român și posibilitățile financiare ale clubului este uriașă. Nici măcar Nicolae Stanciu, unul dintre cei mai importanți fotbaliști români ai ultimului deceniu, nu ar urma să încaseze o asemenea sumă pe Cluj Arena.

Un milion de euro pe sezon! De ce transferul lui Horațiu Moldovan la U Cluj este aproape imposibil

Horațiu Moldovan a fost asociat în presa locală cu o posibilă mutare la Universitatea Cluj. Portarul de 28 de ani aparține de Atletico Madrid, formație cu care mai are contract până în vara anului 2028. În actualul sezon, internaționalul român evoluează sub formă de împrumut la Eyupspor, în prima ligă din Turcia.

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Din informațiile obținute de FANATIK, salariul lui Horațiu Moldovan se ridică la un milion de euro pe sezon. Vorbim despre aproximativ 83.000 de euro lunar, o sumă greu de imaginat pentru orice club din România! În cazul Universității Cluj, remunerația portarului ar depăși cu mult plafonul salarial. Tocmai din acest motiv, oficialii ardelenilor nici nu iau în calcul o asemenea variantă în actualele condiții.

Nici Nicolae Stanciu nu va avea un asemenea salariu la Universitatea Cluj

Pentru a înțelege cât de mare este diferența, este suficientă comparația cu Nicolae Stanciu. , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, și ar putea deveni unul dintre cei mai importanți fotbaliști români care au evoluat pentru formația de pe Someș. Cu toate acestea, oferta financiară pregătită pentru fostul căpitan al echipei naționale este mult sub veniturile actuale ale lui Horațiu Moldovan.

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Radu Constantea, președintele Universității Cluj, a explicat la că salariul propus lui Nicolae Stanciu este sub 30.000 de euro lunar. Asta înseamnă mai puțin de 360.000 de euro pe sezon, fără a lua în calcul eventualele bonusuri. Prin comparație, Moldovan câștigă aproape de trei ori mai mult. „Dacă se va ajunge la un consens, cifrele sunt sub cele speculate în presă. Oferta pe care am făcut-o e sub. Dacă ia în considerare oferta noastră, am stabilit că atunci vom discuta perioada contractuală”, a declarat Radu Constantea.

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Horațiu Moldovan, un nou sezon complicat în străinătate

Dincolo de aspectul financiar, situația sportivă a lui Horațiu Moldovan este departe de cea pe care portarul și-o imagina atunci când a plecat de la Rapid. Transferat de Atletico Madrid în ianuarie 2024, românul nu a reușit să se impună în capitala Spaniei. Nu a avut nicio șansă în fața lui Jan Oblak, iar clubul a decis să îl împrumute.

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Au urmat experiențele de la Sassuolo și Real Oviedo, iar în vara acestui an Moldovan a ajuns la Eyupspor. Nici în Turcia lucrurile nu au decurs conform așteptărilor. Portarul român a început sezonul ca titular, dar a încasat 17 goluri în primele șapte apariții din campionat.

Horațiu Moldovan a ajuns la Atletico Madrid în ianuarie 2024, după ce spaniolii au achitat clauza de reziliere de aproximativ 800.000 de euro. Mutarea a fost, la acea vreme, una de senzație pentru fotbalul românesc. Din păcate, portarul crescut în academia CFR-ului nu a reușit să se facă remarcat la formația din capitala Spaniei.