Salariul cu 7 cifre pentru care Gică Hagi va semna următorul contract de antrenor. Dezvăluiri de ultimă oră

Pentru ce salariu ar merge Gică Hagi la o echipă din străinătate. Ce condiții trebuie să îndeplinească clubul ce îl ofertează pe acționarul majoritar al Farului Constanța.
Iulian Stoica
12.11.2025 | 18:37
Salariul cu 7 cifre pentru care Gica Hagi va semna urmatorul contract de antrenor Dezvaluiri de ultima ora
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali, detalii despre viitorul contract al lui Gică Hagi. Sursă foto: sportpictures
Gică Hagi este „liber” din vara acestui an, de când i-a cedat banca tehnică a Farului Constanța lui Ianis Zicu. „Regele” nu duce lipsă de oferte, iar Giovanni Becali a transmis în ce condiții va accepta „Regele” un nou angajament.

Giovanni Becali o susține pe Farul, echipa lui Gică Hagi

Farul Constanța se duelează cu liderul FC Botoșani în etapa 16 din SuperLiga. „Marinarii” au nevoie de victorie pentru a se menține aproape de locurile care duc în play-off.

În cadrul „Giovanni Show”, Giovanni Becali a mărturisit că s-a întâlnit cu Gică Hagi, iar „Regele” nu se grăbește spre un nou angajament. „Am fost la muralul de la 23 august, e superb! (n.r. – Ce face Hagi?) Deocamdată îl încurajează pe Zicu să continue așa. E bunic, mi l-a arătat pe cel mic, era fericit și îmi spunea ce nepoțel frumos are”, a declarat Giovanni Becali.

Ce salariu va primi Gică Hagi la noua sa echipă

Întrebat despre viitorul lui Gică Hagi, Giovanni Becali a dezvăluit că acesta nu va accepta decât un salariu cu 7 cifre, iar următorul club la care va merge trebuie să aibă un proiect pe termen lung. Cât despre posibila plecare a lui Hagi din România, impresarul a transmis că nu se pune problema ca „Regele” să părăsească țara.

„(n.r. – Mai vrea să plece?) Hagi se duce undeva, dar vrea să ia milioane! Chiar și două milioane pe an, el se duce. Hagi s-ar duce undeva și cu un milion, doar să fie o echipă cu un proiect bun. Dacă intră în grupele europene mai ia oricum un milion din prime.

Deocamdată el e fericit și așteaptă o ocazie bună. Că o fi două, trei milioane… Sau unul, unul și jumătate și cu o echipă cu proiect. Ideal ar fi să aibă proiect și două milioane pe an.

(n.r. – Am citit o știre că vrea Hagi să se mute definitiv în Turcia?) Hagi? Doamne ferește! Nu cred așa ceva, Hagi iubește România mai mult ca orice machedon”, a conchis Giovanni Becali.

Ce echipe din străinătate a antrenat Gică Hagi

În cariera sa de „principal”, Gică Hagi le-a antrenat în străinătate doar pe Galatasaray, în două mandate, și Bursaspor. Pe plan intern, „Regele” a fost pe banca tehnică la Poli Timișoara, Steaua (n.r. – FCSB) și Viitorul/Farul Constanța.

Deși are doar două experiențe în afara țării, este cunoscut faptul că Gheorghe Hagi a avut numeroase oferte din străinătate, dar, cel puțin până în prezent, a preferat să se ocupe activ de dezvoltarea propriei sale echipe.

Giovanni Becali, detalii despre următorul pas pe care îl va face Gică Hagi

