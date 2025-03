Salariul fabulos pe care îl ia un vânzător Lidl din București. E plătit suplimentar pentru ore în plus, ia prime de sărbători și are liber de ziua lui

Lidl face parte din grupul Schwarz alături de Kaufland, fiind o companie care oferă fabuloase. Iată care este suma pe care o ia un vânzător Lidl din București. Angajatul este plătit suplimentar pentru ore în plus și ia prime de sărbători. În fiecare an are liber de ziua lui.

Ce venit încasează un vânzător de la Lidl, în Capitală

Salariul este unul dintre principalele aspecte pe care oamenii le întreabă atunci când merg la un interviu de angajare. Lidl se numără printre companiile care oferă pachete atractive celor care doresc să lucreze în magazinele sale.

ADVERTISEMENT

Un vânzător care muncește în una dintre locațiile din Capitală beneficiază de numeroase avantaje datorită contractului de angajare. Acestea au ieșit la iveală datorită unui anunț care a fost postat recent pe social media.

O persoană care ocupă postul de / casier primește un venit brut lunar care se ridică la valoarea de 6.940 de lei. Asta înseamnă că salariul fix este de circa 3.000 de lei pe lună, la care se adaugă tichetele de masă.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Lidl oferă prime de sărbători, bonusuri și sporuri, în funcție de fiecare persoană în parte. În plus, angajatul are întotdeauna liber de ziua sa de naștere, orele suplimentare fiind plătite în conformitate cu legislația din România.

În general, orele suplimentare sunt cele lucrate în plus, peste orele de program, dar și cele de weekend sau cu ocazia sărbătorilor legale. Lidl le dă angajaților săi și mai multe zile de concediu odată cu vechimea.

ADVERTISEMENT

Ce conține oferta salarială de la Lidl

Lidl mai are în oferta sa salarială și un plan personalizat de onboarding și un mentor dedicat. De asemenea, retailerul german le dă oamenilor cel puțin un weekend liber pe lună și 2 zile libere de Crăciun și Paște.

ADVERTISEMENT

În plus, compania anunță că în contract apare o asigurare medicală privată și asigurare de viață și accident, precum și programe de training. Mai mult, românii au posibilitatea să avanseze destul de mult în carieră.