Salariul lui Daniel Pancu la Rapid! Ce contract semnează și obiectivele pe care i le-a fixat Dan Șucu. Exclusiv

Cu ce salariu l-a convins Dan Șucu pe Daniel Pancu să semneze cu Rapid. Salariul pe care antrenorul îl va avea în Giulești. Toate detaliile contractului.
Alex Bodnariu
05.05.2026 | 16:33
Ce salariu va avea, de fapt, Daniel Pancu la Rapid!? Cu ce contract l-a ademenit Dan Șucu
Mutare-bombă în SuperLiga României. Daniel Pancu, antrenorul care a făcut minuni în acest sezon pe banca celor de la CFR Cluj, merge la Rapid. FANATIK a anunțat în exclusivitate că părțile au ajuns la un acord, iar site-ul nostru a pus mâna și pe informații din contractul pe care „Pancone” îl va avea în Giulești.

Rapid a avut parte de un play-off de coșmar în SuperLiga României. Cu Costel Gâlcă pe bancă, giuleștenii au înregistrat o victorie, un egal și nu mai puțin de cinci înfrângeri. Suporterii nu mai au răbdare.  Formația de sub Podul Grant va rata, aproape sigur, calificarea în preliminariile cupelor europene.

Conducerea este pregătită să ia măsuri. FANATIK a anunțat în exclusivitate că alesul lui Dan Șucu pentru banca Rapidului din sezonul viitor este chiar Daniel Pancu, antrenorul care în prezent o pregătește pe CFR Cluj, echipă care chiar duminică seara a învins Rapidul în Giulești, scor 2-1.

Ce salariu va avea, de fapt, Daniel Pancu la Rapid!? Cu ce contract l-a ademenit Dan Șucu

Daniel Pancu va avea un salariu impresionant la Rapid București. FANATIK a aflat că părțile au ajuns la un acord pentru o înțelegere pe doi ani. Leafa lunară a antrenorului va fi de 35.000 de euro, iar tehnicianul va trebui să își plătească și staff-ul din această sumă. Practic, în cei doi ani, „Pancone” va încasa 840.000 de euro.

Obiectivul setat de conducere pentru Daniel Pancu în primul său sezon la Rapid este calificarea în cupele europene, target pe care de ani de zile giuleștenii încearcă să îl atingă. Din al doilea sezon, antrenorul va avea o misiune și mai îndrăzneață. Dan Șucu vrea titlul în SuperLiga României.

CFR Cluj a fost prima echipă de seniori pe care Daniel Pancu a pregătit-o în carieră. Antrenorul a reușit lucruri cel puțin impresionante în Gruia. A luat formația ardeleană din partea de jos a clasamentului, a calificat-o în play-off, iar acum rămâne în cursa pentru titlu.

  • 48 de ani este vârsta lui Daniel Pancu
  • 2.20 puncte per meci este media lui CFR Cluj cu Daniel Pancu pe bancă
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
