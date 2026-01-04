Salariul lui Daniel Paraschiv la Rapid. Când ajunge în cantonamentul din Antalya. Exclusiv

ADVERTISEMENT

În căutarea unui număr 9 care să-i facă mai multă concurență lui Elvir Koljic, Rapid a ajuns la o înțelegere cu Daniel Paraschiv. Atacantul venit din Spania va încasa un salariu excelent la formația ”alb-vișinie”.

Ce salariu îi dă Rapid lui Daniel Paraschiv

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate încă de acum 2 zile, . Aflat sub contract cu Real Oviedo, atacantul vine sub formă de împrumut până la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire definitivă pe încă 3 ani.

ADVERTISEMENT

Giuleștenii au plătit 100.000 de euro pentru împrumutul jucătorului în vârstă de 26 de ani și i-au oferit acestuia un salariu foarte bun. FANATIK a aflat că este vorba de 16.000 de euro pe lună.

Din informațiile aflate de FANATIK, impresarul Lucian Marinescu a cerut într-o primă fază un salariu lunar de 20.000 de euro. În cele din urmă s-a ajuns la o înțelegere pentru 16.000 de euro, iar atacantul este așteptat duminică seară .

ADVERTISEMENT

Transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid nu impresionează

Chiar dacă Daniel Paraschiv a avut evoluții bune în perioada când a jucat la FC Hermannstadt, el nu a rupt gura târgului în Spania. Mai mult, impresarul într-o primă fază.

ADVERTISEMENT

”Sincer, știu că o să sune aiurea, dar nici nu știu cine e Daniel Paraschiv. Cel care era pe la Hermannstadt? Da. Și nu a jucat la Oviedo? Am înțeles. Nu știu care e situația. Vrea în România sau ce? Îl vrea Rapidul? Probabil că au studiat, știu despre cine e vorba. Eu nu sunt adeptul repatrierilor”, a declarat Manea.

Paraschiv a fost propus în mai multe rânduri și la FCSB

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB, Mihai Stoica, a dezvăluit faptul că Daniel Paraschiv și a povestit o întâmplare care l-a înfuriat teribil cu impresarul jucătorului.

ADVERTISEMENT

”Daniel Paraschiv nu a fost niciodată pe lista noastră. Nu ne-a interesat niciodată. Nici când auzeam că dă Dinamo Kiev milioane de euro pe el. Agentul lui m-a disperat, încontinuu mi-l propunea. Și a fost foarte obraznic agentul lui, nu știu dacă mai este el, era Boboc (n.r. – Dragoș Boboc), care a fost fotbalist.

A avut neobrăzarea după un meci în care noi am făcut 2-2 cu Sibiul să-mi scrie: ‘Nu e bun, ah?’. Băi, nu fi obraznic! Să scrii asta după un meci pe care nu îl câștigi. E Marinescu (n.r. – Lucian Marinescu) agentul lui acum? Păi Boboc lucrează cu Marinescu”, a spus Stoica.