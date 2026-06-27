Salariul lui Florin Tănase la FCSB! Ce se schimbă după ce și-a prelungit contractul: „Au fost tăiate”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Salariul lui Florin Tănase după ce și-a prelungit contractul cu FCSB

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Florin Tănase va îmbrăca tricoul FCSB și în următoarele două sezoane cel puțin! După o întreagă telenovelă, FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că internaționalul român în vârstă de 31 de ani . Gigi Becali a dat detalii în direct la TV despre salariul fotbalistului.

Salariul lui Florin Tănase după ce și-a prelungit contractul cu FCSB

Florin Tănase și Gigi Becali au încheiat negocierile privind prelungirea contractului jucătorului cu FCSB. În continuare, „Tase” va încasa un salariu de 30.000 de euro lunar, însă anumite bonusuri din contract i-au fost tăiate. Concret, pentru fiecare meci câștigat de FCSB în grupele unei competiții europene.

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În schimb, Florin Tănase are un bonus stipulat în contract de 300.000 de euro pentru calificarea în grupele UEFA Conference League. FCSB va da piept cu FK Auda în turul 2 preliminar al celei de-a treia competiții inter-cluburi din Europa. „A rămas același contract, pe doi ani. A zis că-i convine așa. I-am zis: ‘Ca să nu mai fiu supărat, ia avionul și pleacă acolo. Când vii de acolo, semnezi contractul’.

A semnat. Dacă am dat cuvântul, e semnat. Contractul e făcut. Pe doi ani, da, cu același salariu, dar am scos bonusurile. Avea 25.000 la fiecare meci câștigat. De euro. În grupele europene.

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A luat și de acolo vreo 200.000. Pe alea le-am tăiat. Doar el avea, nu poți să dai la toți jucătorii câte 25.000 la victorie. A zis că e de acord și gata. I-a rămas bonusul de 300.000 de calificare în cupele europene, în orice grupă. Acum e doar o grupă”, a declarat Gigi Becali, la .

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Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, Florin Tănase va merge în cantonamentul FCSB-ului din Olanda. „Veteranul” din lotul roș-albaștrilor va zbura către Venray duminică, 28 iunie. Potrivit Transfermarkt.com, Tănase are o cotă de piață de 1,8 milioane de euro.