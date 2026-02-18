Sport

Salariul lui George Pușcaș la Dinamo! Atacantul român cerea 50.000 de euro în urmă cu câteva luni

George Pușcaș s-a înțeles cu Dinamo și va evolua pentru formația „roș-albă”. Ce salariu va avea fotbalistul care solicita 50.000 de euro pe lună în urmă cu scurt timp.
Bogdan Mariș
18.02.2026 | 13:45
Salariul lui George Puscas la Dinamo Atacantul roman cerea 50000 de euro in urma cu cateva luni
Ce salariu va avea George Pușcaș la Dinamo. FOTO: colaj Fanatik
George Pușcaș va fi noul atacant al lui Dinamo, înțelegerea dintre fotbalist și club urmând a fi parafată în următoarea perioadă. „Vârful” va semna un contract până la finalul următorului sezon cu gruparea „roș-albă” și se va număra printre cei mai bine plătiți jucători din lotul echipei.

Ce salariu va avea George Pușcaș la Dinamo

George Pușcaș este liber de contract încă din vară, iar Dinamo a fost interesată de un transfer în toată această perioadă, însă mutarea nu s-a concretizat din cauza salariului solicitat de fotbalist, care își dorea să fie remunerat cu 50.000 de euro pe lună, un nivel aproape imposibil de atins pentru gruparea „roș-albă”.

Până la urmă, cele două părți s-au înțeles, deoarece pretențiile lui Pușcaș au scăzut semnificativ. Conform GSP, fostul jucător al Interului ar urma să primească în jur de 21.000 de euro pe lună, plus bonusuri, un salariu puțin mai mare decât cel pe care îl încasa Stipe Perica, atacant de care Dinamo s-a despărțit recent, plecarea sa fiind anunțată în exclusivitate de FANATIK.

Când ar putea să debuteze George Pușcaș la Dinamo

George Pușcaș se confruntă în continuare cu o problemă medicală, așadar nu va putea să joace pentru Dinamo imediat după semnarea contractului. Cel mai probabil, fotbalistul cu 46 de selecții și 11 goluri la naționala României va fi disponibil după pauza internațională din martie, așadar ar putea să debuteze în a doua etapă din play-off.

Atacantul care l-a impresionat pe Zeljko Kopic nu a mai jucat într-un meci oficial din iunie 2025, așadar va avea nevoie de o perioadă de adaptare din punct de vedere fizic, dincolo de accidentarea care îl afectează în această perioadă. Ultima experiență a lui George Pușcaș în fotbalul românesc a fost la FC Bihor, în sezonul 2012-2013, când atacantul marca 2 goluri în 13 partide, fiind transferat mai apoi de Inter.

Câte goluri a înscris George Pușcaș în sezonul trecut

George Pușcaș a petrecut sezonul precedent în prima ligă a Turciei, la Bodrum FK. Atacantul român a marcat 8 goluri în campionat, însă echipa a terminat pe locul 16 și a retrogradat în divizia secundă. Acesta a avut realizări importante și în Cupa Turciei, 3 goluri și 3 pase decisive în 4 partide.

  • 900.000 de euro este cota lui George Pușcaș, conform transfermarkt
  • 7 meciuri a strâns atacantul român la prima echipă a lui Inter, toate în sezonul 2014-2015
