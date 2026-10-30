Salariul lunar pentru care Florin Răducioiu a bătut palma cu Dinamo! Ce funcție va ocupa în conducerea clubului: „Vrem să profităm de experiența lui”

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Florin Răducioiu este tot mai aproape de o revenire spectaculoasă la Dinamo! Fostul mare atacant al „câinilor” și al echipei naționale a României se află în discuții avansate cu oficialii clubului pentru a ocupa o funcție în cadrul grupării din Ștefan cel Mare. Andrei Nicolescu a confirmat, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că se lucrează la definirea unui rol special pentru fostul internațional, care ar urma să contribuie la dezvoltarea tinerilor fotbaliști și la consolidarea legăturii dintre Academie și prima echipă.

Florin Răducioiu, aproape de revenirea la Dinamo! Andrei Nicolescu a dezvăluit ce funcție i se pregătește

Dinamo pregătește o mutare importantă la nivel administrativ. , este dorit din nou în familia alb-roșie, de această dată într-un rol care să valorifice experiența acumulată în fotbalul de mare performanță.

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Andrei Nicolescu a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că discuțiile cu fostul atacant sunt în desfășurare, iar conducerea caută formula potrivită pentru ca implicarea acestuia să producă rezultate concrete. Oficialul dinamovist a explicat că Răducioiu ar putea avea un rol important în dezvoltarea tinerilor fotbaliști, dar și în crearea unei atmosfere orientate către performanță.

„Suntem în niște discuții, ne gândim la cea mai bună poziție, ca să fie bine și pentru el, dar și pentru noi. Ne gândim mult la ce înseamnă pentru Dinamo, pentru tinerii care ar putea să vină și să crească la Dinamo, plus că are și relații bune. Încercăm să creionăm un post care să-l ajute pe el și să ne ajute și pe noi și, în același timp, să ne dea nouă un spirit în plus, o atmosferă de performanță pentru ce se întâmplă la Dinamo”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Câți bani va încasa Florin Răducioiu la Dinamo

Din informațiile obținute de FANATIK, Florin Răducioiu ar urma să beneficieze de un salariu de 4.000 de euro pe lună în cadrul clubului Dinamo, odată ce va prelua noua funcție pregătită de conducerea alb-roșilor. Deși atribuțiile fostului mare internațional sunt încă în curs de stabilire, discuțiile dintre cele două părți vizează un rol activ în proiectul dinamovist, în special în ceea ce privește dezvoltarea tinerilor fotbaliști și legătura dintre Academie și prima echipă.

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Astfel, Răducioiu ar urma să încaseze 48.000 de euro anual, în condițiile în care Andrei Nicolescu a subliniat că Dinamo nu își dorește doar un ambasador de imagine, ci un om care să contribuie efectiv la dezvoltarea clubului.

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Florin Răducioiu ar putea deveni legătura dintre Academia lui Dinamo și prima echipă

Unul dintre obiectivele conducerii dinamoviste este îmbunătățirea procesului prin care fotbaliștii din propria Academie fac pasul către echipa de seniori. Andrei Nicolescu a explicat că această tranziție reprezintă un moment decisiv în cariera unui tânăr jucător și că, în lipsa unei strategii bine puse la punct, multe talente riscă să se piardă.

În acest context, ar putea fi extrem de utilă. Fostul atacant ar urma să contribuie la crearea unei legături mai strânse între Academia clubului, echipa secundă și prima formație. Totuși, Nicolescu a precizat că atribuțiile exacte nu au fost încă stabilite.

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„FRF a implementat un sistem prin care încearcă să gestioneze, cumva, tranziția de la copii și juniori către seniori. Este o chestie interesantă, un proces care ar trebui analizat de cineva cu experiență, un proces care a fost mai puțin analizat și mai puțin detaliat în pregătirea pentru performanță a copiilor. Această tranziție de la juniori la seniori cred că este foarte importantă și, dacă nu este făcută corect, foarte mulți copii cu real talent se pierd. El nu trebuie să fie neapărat asta. Noi trebuie să găsim un liant între echipa a doua, Academie și prima echipă. Trebuie, cumva, ca cineva să fie atent și să dea un suflu nou, pentru că Răducioiu este un simbol al lui Dinamo și un simbol al performanței”, a explicat oficialul dinamovist.

Andrei Nicolescu nu vrea o funcție de imagine pentru Răducioiu

Conducerea lui Dinamo își dorește ca eventuala revenire a lui Florin Răducioiu să însemne mai mult decât o simplă asociere de imagine. Andrei Nicolescu a insistat asupra faptului că fostul internațional trebuie să aibă responsabilități reale și să poată influența pozitiv dezvoltarea clubului. În viziunea oficialului, prezența unui fotbalist cu experiența lui Răducioiu în apropierea juniorilor ar putea avea un impact important asupra mentalității acestora.

„Este altceva când un fost jucător ca Radu vine să-i vorbească unui copil de 17-18 ani despre cum să gândească, ce să facă. Este un partener de dialog, cu idei comune. Încercăm să creionăm o chestie care să aibă sens, nu doar așa, de fațadă. Noi vrem să profităm un pic de experiența lui și să vină să ajute Dinamo”, a continuat Andrei Nicolescu.

Pe lângă implicarea în activitatea sportivă a clubului, Florin Răducioiu ar putea îndeplini și un rol de ambasador al lui Dinamo. Întrebat despre șansele ca Răducioiu să revină la Dinamo, oficialul a oferit un răspuns optimist, subliniind că în prezent se lucrează la stabilirea responsabilităților: „Acum, că va fi și ambasador al lui Dinamo, ca imagine, este o chestiune adiacentă. În mod normal, da, vine la Dinamo. Definim roluri acum, ceea ce este o parte importantă din proces. Vedem dacă va apărea în emisiuni sau prin alte locuri, asa facem acum, analizăm și ne gândim la toate”, a încheiat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.