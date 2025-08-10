Salariul președintelui CNAS. Câți bani primește lunar Horațiu Remus Moldovan: „Un medic are 20.000 de lei. Eu fac ceva mult mai simplu”

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, medicul Horațiu-Remus Moldovan, a anunțat ce salariu are în prezent. Venitul pe care îl încasează este mult mai mic în comparație cu banii pe care i-ar fi putut încasa dacă activa în sistemul medical.

Ce salariu are președintele CNAS Horațiu Remus Moldovan

Horațiu – Remus Moldovan încasează lunar de la stat suma de 9.000 de lei pentru funcția de șef al CNAS. Potrivit acestuia, un medic cu pregătirea și experiența sa ar putea ajunge la un salariu de 20.000 de lei pe lună în sistemul medical. Totuși, președintele CNAS susține că ținând cont că ceea ce face el este „mult mai simplu”, comparativ cu ceea ce face un doctor.

„Simt că trebuie să dau și eu ceva pentru țară. Bunicii mei au luptat în război, eu fac ceva mult mai simplu”, a spus Horațiu Remus Moldovan la

Horațiu-Remus Moldovan ocupă funcția de președinte al CNAS din primăvara acestui an, după ce anterior a fost secretar de stat în Ministerul Sănătății, în perioada 2023 – începutul lui 2025. Pe lângă activitatea de la Casa de Sănătate, el este conferențiar universitar la Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș.

Ce spune șeful CNAS despre schimbările din sistemul asigurărilor de sănătate

Medicul are o carieră de peste două decenii în domeniul medical și este cunoscut pentru implicarea sa în proiecte de modernizare a sistemului de sănătate. Președintele CNAS a vorbit, recent, despre extinderea Potrivit acestuia, decizia aduce un plus de aproximativ opt miliarde la buget în următorul an.

Oficialul a subliniat că aceste fonduri suplimentare ar trebui folosite cu atenție, mai ales în contextul reformelor și modificărilor privind finanțarea spitalelor, care sunt principalii consumatori de resurse din sistem.

Horațiu Remus Moldovan a mai declarat că instituția pe care o conduce nu își permite să acopere onorarii de ordinul zecilor de mii de euro și că instituția urmărește să mențină un parteneriat echilibrat atât cu spitalele publice, cât și cu cele private.

„Avem informaţii de la ANAF că o parte deja persoanele care îi co-asigură au început demersurile (pentru a plăti asigurări – n.r.). Cu siguranţă, va rămâne o parte care nu va dori să contribuie, iar o parte dintre aceştia da, vor avea nevoie de servicii de urgenţă. Serviciile de urgenţă sunt gratuite pentru toată lumea”, a mai spus oficialul CNAS.