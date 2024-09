Salariul secret al directorul institutului de cercetare ce proiectează drone ca pe frontul din Ucraina. Venitul său, cât al întregului Consiliu de Administrație

În ultimii trei ani, Valentin Silivestru are depuse pe site-ul Agenției Naționale de Integritate doar declarațiile de interes, și acestea pentru calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI, București. Din bugetul instituției, aprobat recent, se poate observa însă că salariul acestuia este cât al întregului Consiliu de Administrație.

Salariu secret al directorului institutului de cercetare COMOTI

Valentin Silivestru are depuse pe site-ul ANI, în ultimii trei ani, doar declarațiile de interese. De aici aflăm că acesta a primit anul trecut o indemnizație de 28.224 lei, pentru calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al institutului COMOTI.

ADVERTISEMENT

Majoritatea persoanelor din , sunt și excepții, iar în urmă cu câțiva ani o parte dintre aceștia s-au judecat cu Agenția de Integritate exact pe acest aspect. Șefii din aceste institute au argumentat în instanță că, din moment ce aceste instituții sunt autonome financiar, și nu sunt finanțate de la bugetul ministerelor în coordonarea cărora funcționează, nu sunt autorități publice și deci nu există obligația depunerii acestor declarații.

Pe de altă parte, în 2020, , arătând că aceste institute funcționează ca instituții de drept public și că, în condițiile în care legea de organizare prevede o serie de incompatibilități pentru funcționarii din conducere, asta înseamnă că aceștia sunt obligați să-și depună declarațiile de avere și cele de interese.

ADVERTISEMENT

În cazul directorului COMOTI avem doar declarații de interese, și acestea depuse doar pentru funcția de președinte al CA-ului institutului. Totuși, în luna iunie a acestui an, Ministerul Cercetării, ministerul sub coordonarea căruia instituția funcționează, i-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

Din acest document aflăm că, pentru anul în curs, Institutul de Cercetare -Dezvoltare Turbomotoare are venituri de 136,6 milioane lei, din care cheltuielile de personal se ridică la 70 de milioane lei. Cheltuielile totale cu salariile sunt de 62,5 milioane, iar indemnizațiile pentru cei șapte membri ai CA-ului dar și salariul directorului general se ridică fiecare la suma de 338.000 lei.

ADVERTISEMENT

Salariu în scădere pentru directorul COMOTI

Trebuie menționat că, lucru valabil pentru toate institutele de cercetare, deși acestea sunt autonome financiar, finanțându-se cu precădere din propria activitate, în ceea ce privește salariul directorului general, acesta este stabilit prin decizia ministrului sub coordonarea căruia se află. „Salariul de bază al directorului general se stabilește prin ordin al conducătorului ministerului coordonator, potrivit reglementărilor legale în vigoare”, se arată în Art. 31 al HG 1462/2004. Același act normativ prevede că indemnizația administratorilor institutului nu poate depăși 20% din salariul directorului general.

Cu o sumă alocată de 338.000 lei pentru salariul directorul general, rezultă că acesta are un salariu anual de puțin sub 250.000 lei, scăzând contribuțiile angajatorului la bugetul de stat. De altfel, pentru anul 2021, atunci când în bugetul instituției fusese alocată aceeași sumă de 338.000 lei pentru salariul directorului, Valentin Silivestru și-a depus la ANI o declarație de avere. Salariul încasat în acel an a fost de 245.575 lei, sumă ce nu include indemnizația de președinte al CA-ului.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă vorbim de un salariu lunar de puțin peste 20.000 lei, directorul general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI și-a văzut în acești ultimi ani salariul micșorat considerabil. Spre exemplu, în declarația de avere din 2019, deci cu veniturile realizate în anul 2018, Valentin Silivestru menționa un salariu anual de 474.521 lei. Asta înseamnă că, plus indemnizația de administrator, în acel an directorul institutului a încasat un venit de peste jumătate de milion de lei, dublu față de cât câștigă în prezent.

Institutul care dezvoltă drone ca pe frontul din Ucraina

Războiul din Ucraina a arătat, în special în ultimii doi ani, o adevărată . Dacă Rusia avea la începutul anului 2022 un avans tehnologic la acest capitol, investițiile masive făcute de guvernul de la Kiev în acest sector, devenit o prioritate pentru armata ucraineană, dar mai ales faptul că aceste investiții au dus la o concurență între firmele private au făcut ca acum, Ucraina să fie cea care deține un avantaj tehnologic, dacă nu și numeric, la acest capitol.

Fapt interesant, potrivit raportului de activitate pe 2023, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare a dezvoltat și el două drone, similare cu cele utilizate în prezent pe frontul ucrainean. Este vorba de o dronă quadcopter FPV, cu o masă de 1,1 kilograme și o autonomie de zbor de 25 de minute – genul de drone folosite pe frontul din Ucraina pentru a lansa mici proiectile asupra soldaților inamici, controlate de un operator prin ochelari VR.

La fel de impresionantă este dezvoltarea unei drone cu aripă fixă, UAV Enforcing, cu un sistem inovativ tri-rotor cu capabilități de vectorizare astfel încât să permită decolarea și aterizarea pe verticală. „Misiunea pentru care drona a fost concepută este de a survola pădurile pentru identificarea defrișărilor ilegale. Acest lucru este posibil cu ajutorul a 4 microfoane care pot identifica, utilizând inteligența artificială, zona în care se utilizează moto-fierăstraie cu motor termic. După identificarea zonei defrișate, cu ajutorul camerei existente la bord, se vor face fotografii și videoclipuri care ulterior să se poată trimite către autorități pentru verificarea legalității”, se arată în documentul citat.

Potrivit bugetului aprobat în această vară, institutul de cercetare are circa 400 de angajați, dintre care, 235 cercetători. Dacă câștigul mediu al unui salariat în cadrul institutului este de 12.912 lei, salariu mediu lunar al personalului din cercetare-dezvoltare este de 14.900 lei.