Salariul uluitor al lui Adrian Mutu la Chelsea: „Putea să ia Balonul de Aur”. Exclusiv

Adrian Mutu semna cu Chelsea în vara anului 2003, londonezii plătind 22.5 milioane de euro celor de la Parma în schimbul său. Ioan Becali a dezvăluit la GIOVANNI SHOW ce salariu a avut „Briliantul” la formația londoneză, pentru care a evoluat timp de aproximativ un an înainte de celebrul scandal în care a fost depistat pozitiv.

Putea Adrian Mutu să câștige Balonul de Aur? Verdictul lui Giovanni Becali

Giovanni Becali s-a pronunțat cu privire la calitățile lui Adrian Mutu, afirmând că acesta ar fi putut câștiga Balonul de Aur pe parcursul carierei. „(n.r. putea să ajungă Mutu cel mai bun fotbalist din lume?) Cel mai bun din lume nu, dar Balonul de Aur putea să îl ia. Eu când m-am dus la Moratti, după ce am semnat actele, mi-a zis ‘Giovanni, e așa cum zic scouterii?’ I-am spus ‘President, cu ăsta câștigăm Balonul de Aur’. Avea calitățile necesare.

Dacă se întorcea la Inter și nu mergea la Verona… Dacă Inter erau puțin mai atenți. Dar au zis ‘E un copil de 20 de ani, nu o să îl dea Verona niciodată’. Dacă se întorcea la Inter, juca titular. Ronaldo era accidentat, Vieri era… Recoba era acolo, era ca un băiat al lui Moratti, îi reînnoia contractul în fiecare an. Cred că Mutu devenea idolul lui Moratti. La 20 de ani juca titular, la 21 de ani putea să devină campion cu Inter. Atunci nu mai dădea Chelsea 25 de milioane, dădea vreo 40”, a declarat Ioan Becali la GIOVANNI SHOW.

Ce salariu a avut Adrian Mutu la Chelsea

Celebrul agent a dezvăluit mai apoi ce salariu a avut după transferul de la Parma la Chelsea. „Mutu a avut salariu de 3 milioane de lire pe an la Chelsea, contract pe 5 ani. (n.r. practic 20 de milioane de euro în 5 ani, banii lui) Da, care se puteau mări, cu prime, în ultimii doi ani poate reînnoiau”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate pentru FANATIK. .

Adrian Mutu a marcat 10 goluri în cele 36 de partide jucate în toate competițiile pentru Chelsea în sezonul 2003-2004, sub comanda lui Claudio Ranieri. În următoarea stagiune, atacantul român a evoluat în doar 2 partide după numirea lui Jose Mourinho, cu care a avut o relație tensionată, înainte de a fi depistat pozitiv și suspendat timp de 7 luni.

