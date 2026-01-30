Salariul uluitor al lui Ederson, dezvăluit de Mihai Stoica! Managerul campioanei, intervenţie în forţă după FCSB – Fenerbahce: „Se pare că avem antrenori!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a părăsit Europa League după ce a făcut doar 1-1 cu Fenerbahce în ultima etapă din „faza Ligii”. Mihai Stoica (60 de ani) este însă mulțumit și i-a ironizat pe cei care îi contestă pe antrenorii Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Mihai Stoica, mulțumit după ce FCSB a terminat pe locul 27 în Europa League

Campioana României a încheiat „faza Ligii” cu 7 puncte, dar a ratat calificarea în play-off-ul competiției. FCSB le-a învins pe Go Ahead Eagles (1-0), Feyenoord (4-3), a remizat cu Fenerbahce (1-1) și a pierdut cu Young Boys (0-2), Bologna (1-2), FC Basel (1-3), Steaua Roșie (0-1) și Dinamo Zagreb (1-4).

„Cu un eșec care poate fi trecut lângă catastrofa cu Karagandy, mă refer la dubla cu Shkendija, cu un parcurs decent în faza principală a Europa League, dar cu oscilații prea mari, pentru că am avut meciuri în care am arătat foarte rău, cum a fost acasă cu Young Boys Berna și zic eu la Zagreb. Deplasarea de la Belgrad a fost ceva special. Acolo toată lumea zice ‘Ați jucat în 10 contra 11 și ați reușit să luați și gol’. Poate dacă Cisotti nu trimitea balonul în bară și îl trimitea în poartă poate câștigam meciul ăla.

Cert e că e un lait motiv anul ăsta. Oscilații au fost mereu. Și pe parcursul unei partide. Și la Zagreb am avut o perioadă în care a părut că intrăm în joc, am marcat, după am reușit să fim superiori o perioadă destul de scurtă. Nu e mulțumitor pentru că așteptările au fost foarte mari după parcursul de anul trecut. Dar parcursul de anul trecut a fost peste așteptări și poate peste valoarea echipei. Eu nu cred că poate fi repetată evoluția din meciul retur cu PAOK. A fost ceva inimaginabil. Am revăzut partida și chiar de două ori pentru că nu îmi venea să cred că am jucat atât de bine și ce am putut să facem să fim la nivelul ăla”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB, egala lui Fenebarhce

Fenerbahce, singura echipa din Super Liga Turciei care nu a pierdut în acest sezon, are un lot evaluat de Transfermarkt la 279.500.000 de euro, spre deosebire de FCSB, care are un lot în valoare de 40.250.000 de euro.

„Aseară eu zic că am avut perioade excepționale. Dar e alt gen de meciuri. Împotriva echipelor care joacă, tranziția noastră funcționează și că totuși antrenorii noștri știu să își facă treaba. Chiar dacă sunt atât de criticați și huliți, eu zic că avem antrenori. Își trebuie mai multe ingrediente să obții un succes, mai ales în Europa. Și dacă nu îți funcționează anumiți jucători, atunci ai o problemă. Aseară au funcționat cam toți. E complicat să găsești jucători care nu s-au ridicat la nivelul echipei. Unii chiar s-au autodepășit”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.

Mihai Stoica a lăudat evoluția lui Mamadou Thiam

Oficialul roș-albaștrilor a lăudat care a ratat mai multe ocazii de gol în meciul cu Fener. „Mamadou Thiam a făcut un meci de excepție și a demonstrat că poate fi oricând o soluție. Că în stânga, că e vârf. Mulți mi-au spus că nu e atacant, dar în singurele meciuri pe care le-a jucat în întregime în ultima vreme, cu Feyenoord și cu Fenerbahce, confirmă ce spun eu, nu ce spun alții.

Cred eu că aseară cu Tănase și Bîrligea putea fi chiar… Sau poate nu. Niciodată nu o să știm dacă puteam să fim sau nu mai buni decât am fost. Cert e că am fost buni împotriva unui adversar de calibru”, a adăugat Meme Stoica.

Ce salariu are Ederson, eroul lui Fenerbahce la București

Mihai Stoica a vorbit și despre salariul lui Ederson, plătit anual de Fenerbahce cu 10.000.000 de euro. Goalkeeperul brazilian a fost eroul turcilor la București.

„Eu particip foarte rar la mesele oficiale, dar ieri am fost. Și am aflat printre altele că sponsorul echipei Fenerbahce, doar pentru a da numele stadionului, plătește 100.000.000 de euro pe 10 ani ani. Vorbim de un alt nivel. Turcia a ajuns prin Galatasaray și Fenerbahce la un nivel mai ridicat decât cele mai importante echipe din Serie A. Din moment ce Galata își permite să îl plătească pe cel mai scump fotbalist din Serie A, pe Osimhen.

Iar Ederson nu a trecut pe la City. Cu Ederson începea echipa la City. Ederson are un salariu mai mare decât toate salariile jucătorilor noștri însumate. Cum vine asta? Trebuie să treci de adversarii ăștia. Asta înțeleg prea puțini din afara fenomenului care repetă tâmpenia aia: ‘Au doar două picioare’. Și Ederson are mănuși. Dacă avea mănuși cu un număr mai mic poate nu o scoatea p-aia a lui Octavian Popescu.

De la meciul ăsta pentru mine asta rămâne, cu Ederson trăgând de timp la 1-1. Și cu Ștefan Târnovanu mergând în careu pe model Trubin. Să vadă faza mai de aproape”, a conchis Mihai Stoica.