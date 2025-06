Salariul uriaș pe care Panagiotis Tachtsidis îl avea la CFR Cluj. De ce i s-a reziliat ultimul an de contract. Exclusiv

Mijlocaşul grec Panagiotis Tachtsidis s-a despărţit de CFR Cluj, deşi mai avea un an de contract. Talentatul şi capriciosul fotbalist nu a dat cel mai bun randament în stagiunea precedentă, iar controversele şi scandalurile în care a fost implicat de-a lungul timpului i-au grăbit plecarea de la vicecampioana României.

Tachtsidis, salariu uriaş la CFR Cluj!

Neluţu Varga i-a asigurat condiţii de vedetă lui Tachtsidis la CFR. Din informaţiile FANATIK, grecul câştiga 35.000 de euro lunar plus bonusuri, cu care putea ajunge la venituri de 500.000 de euro pe an.

Doar că, mijlocaşul n-a livrat pe măsura pretenţiilor. În stagiunea precedentă a evoluat în 27 de meciuri pentru CFR Cluj, având două goluri marcate şi o pasă decisivă. În play-off, a jucat cumulat doar 23 de minute.

Dan Petrescu nu l-a mai vrut în lot

FANATIK a aflat că Dan Petrescu nu l-a mai dorit pe Tachtsidis la CFR Cluj. Antrenorul este un adept al disciplinei, iar grecul nu se potrivea acestui profil: nu trăgea tare la antrenamente, era delăsător şi superficial, dar şi capricios.

Astfel, deşi mai avea un an de contract, cele două părţi au ajuns la un acord de reziliere a contractului. Tachtsidis şi-a anunţat plecarea de la CFR Cluj în stilu-i caracteristic, spunând că ar putea în curând să fie în tabăra adversă:

„Bună dimineața, CFR-iștii mei! A sosit momentul să îmi iau rămas-bun… Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul și dragostea pe care mi le-ați oferit în acești 2 ani minunați. A fost o plăcere să joc pentru CFR, vă doresc tot binele în viitor… Și cine știe, poate ne vom revedea, dar din tabere diferite… În curând”, a scris Tachtsidis.

Neluţu Varga anunţa despărţirea după sezonul precent: „În ziua de azi nu mai joacă doar talentul”

, cel care a dat prea puţin clubului în sezonul precedent, raportat la nivelul lui salarial:

„Există o posibilitate să ne despărțim de Tachtsidis. Este un jucător valoros, uneori sclipitor, dar care nu dă totul pe teren. În ziua de azi nu mai joacă doar talentul. Din păcate, Tachtsidis nu prea a jucat în acest sezon și ne-a ajutat prea puțin.

Căutăm un alt tip de fotbalist, implicat 100%. Nu mai merge cu jumătăți de măsură. Da, este posibil ca Tachtsidis să plece de la CFR, chiar dacă mai are un an de contract. Decizia o voi lua împreună cu colegii mei și, bineînțeles, decizia finală o va lua Dan Petrescu”, a spus Neluţu Varga la FANATIK SUPERLIGA.

Tachtsidis, scandal uriaş cu Mutu: „Sunt unele lucruri de care mi-ar fi rușine să vorbesc. El are talent, dar nu are creier”

În cei doi ani de la CFR Cluj, Panagiotis Tachtsidis a fost implicat în mai multe scandaluri. Adrian Mutu l-a criticat dur pe fotbalistul grec după eşecul suferit de CFR Cluj în Cupa României cu Corvinul Hunedoara, scor 0-4, când Tachtsidis a fost eliminat în primele minute:

„Eu cred că a fost obraznic și a vorbit mintea fără el. Știu că mi-a spus că nu am caracter, nu stau eu să mă caracterizeze Tachtsidis. M-a deranjat când mi-a zis ‘this guy’ (n.r.- băiatul ăsta). Gândește-te că eu am goluri câte meciuri are el în Italia.

Îmi aduc aminte și când am ajuns Mister în sus, Mister în jos, ‘Il Fenomeno’. Obrăznicia vine când nu ai minte. Unui om fără minte preferi să nu îi dai replica pentru că te trezești în discuții. Cam asta e problema. De multe ori prefer să tac.

Într-adevăr, se vede că are o viață extrasportivă tumultoasă. E vina clubului. Pentru mine e un act de indisciplină. Sunt și eu o legendă a fotbalului, am scris și pagini de istorie, sunt încă, împreună cu Gică Hagi, golgheterul all time al naționalei.

Trebuia sancționat. Sunt unele lucruri de care mi-ar fi rușine să vorbesc. El are talent, dar nu are creier. Nu e concentrat pe fotbal. Are probleme și cu soția, divorțează. El simte că e pe ultima sută și nu va mai continua”, a spus Adrian Mutu pentru FANATIK.

A vorbit pe Facetime înainte de meci cu antrenorul rivalilor de la FCSB!

Şi în acest sezon, Tachtsidis a ţinut capul de afiş cu un scandal uriaş. Marius Şumudică a dezvăluit că fotbalistul grec vorbea pe Facetime cu Elias Charalambous chiar înaintea meciului CFR Cluj – Rapid 1-1:

„Înainte de meci Tachtsidis vorbea cu el pe Facetime și a venit la mine și mi-a arătat telefonul. Ei sunt prieteni. Și i-am zis: «Băi, ține minte ce-ți zic acum! Să nu mai zici niciodată că joc pentru CFR și o să vezi după meci că nu e așa».

Înainte de meci, când am ieșit să vedem terenul, a venit să mă salute Elias și vorbeau pe Facetime, eu stăteam de vorbă cu niște jucători de la CFR și i-am zis să n-aibă nicio urmă de îndoială că o să vadă că ceea ce a afirmat nu e adevărat. Și s-a demonstrat. El a început să râdă”, FANATIK SUPERLIGA.

Escapadele din România au dus la divorţ: „Nu există o a doua șansă”

Escapadele din România l-au costat şi pe plan personal pe Tachtsidis. Fotbalistul este implicat într-un scandal uriaş în ţara sa natală. Fosta soţie, Zeta Theodoropoulou, i-a intentat divorţul:

”Când ai dat totul, nu ar trebui să regreți. Am trei copii minunați, roade ale iubirii adevărate. Acest lucru nu se va schimba niciodată. Vor veni zile mai bune, îmi datorez asta și mie și copiilor mei. Pentru că atunci când mama este bine, la fel sunt și copiii.

Tatăl va fi întotdeauna tatăl. Nimic nu se schimbă. Întotdeauna l-am admirat, l-am iubit, îl iubesc ca pe tatăl copiilor mei. Nu există o a doua șansă, pentru că de la un anumit punct devine un tipar. Sunt o persoană care privește înainte”, a spus Zeta Theodoropoulou, potrivit protothema.gr.

Rămâne de văzut ce va face în continuare Panagiotis Tachtsidis. Mesajul fotbalistului grec lasă loc de multe interpretări, mai ales că mai mulţi patroni din SuperLiga l-au apreciat pe fotbalistul grec. Printre ei şi Gigi Becali.