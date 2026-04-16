Salariul uriaș pentru Gică Hagi. Cum l-au convins bogații de la Galatasaray să semneze: “Au pus banii pe masă”

Gică Hagi a fost un nume uriaș la Galatasaray. În cei cinci ani petrecuți în Turcia, „Regele” s-a remarcat ca unul dintre cei mai mari și mai iubiți jucători din istoria clubului din Istanbul. Puțini știu însă că, în 1996, cel mai mare jucător român din istorie nu dorea să ajungă în „Țara Semilunei”. El fusese la un pas de o aventură în Mexic.

Cât de aproape a fost Gică Hagi să ajungă în Mexic și nu în Turcia

În acest an, cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor, Gică Hagi, 61 de ani, aniversează trei decenii de când a semnat contractul de jucător cu Galatasaray Istanbul. Totul s-a petrecut pe 31 iulie 1996. La emisiunea „Giovanni Show”, celebrul impresar român a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, în urmă cu 30 de ani, și cât de aproape a fost Hagi de a declina oferta turcilor.

A amintit aici faptul că de numele său se leagă aducerea în Superliga Turciei a numeroși jucători român de valoare. Lista lor este deschisă de „Regele" Hagi. Giovanni Becali a spus că, în 1996, fotbalistul român nu era deloc încântat de un transfer în Turcia. De ce se temea acesta.

„Inspirația (n.r. a transferului) a fost a mea. Gică nici nu voia să audă de Galatasaray. El se gândea să plecăm în Mexic, la Tigres. Îmi zicea:’Bă, turcii, plătesc, nu plătesc..’. Eu: ‘Băi, Gică, dar stai să vorbim cu ei, să vedem. Noi mergem acolo și dacă ne convine semnăm, dacă nu ne întoarcem înapoi’. Avioane private aveam la dispoziție. Insistența a fost la mine”, a povestit Giovanni.

Care a fost salariul uriaș cu care Galatasaray l-a convins pe Gică Hagi în 1996

nu voia să semneze. A fost convins abia când i s-a pus pe masă un munte de bani. E vorba de 3 milioane de dolari. Acestui salariu i se adăugau prime de alte milioane venite pentru performanțe în campionat, cupă și competițiile europene în care era angrenată echipa Cim Bom.

„(n.r. Hagi nu a vrut să semneze cu turcii?) Nu. Nu a vrut. A vrut doar când eu i-am spus: ‘Mergem să semnăm pe acei bani!’ Acești bani au fost imenși atunci: 3 milioane de dolari. Mai erau prime de alte milioane în cupe, campionat… ”, a mai povestit cunoscutul impresar român în emisiunea „Giovanni Show”.

Ce prime uriașe a încasat Gigă Hagi la Galata: „Peste un milion pentru Cupa UEFA”

În sezonul 1999 – 2000, Galatasaray, cu Gică Hagi și Gică Popescu în echipă învingea pe Arsenal în finala Cupei UEFA (actuala Europa League) și câștiga primul său trofeu european. După acest meci, fiecare jucător al turcilor a încasat câte un milion de dolari ca primă. Gică Hagi a luat ceva mai mult.

„Când au câștigat Cupa UEFA au primit câte un milion. Lui Gică Hagi i-au dat mai mult. Nu vreau să… El avea în contract. Apoi, în campionat, la o victorie în derby-uri se dădeau 200 – 250 de mii de dolari de jucător”, dezvăluie Giovanni Becali.

