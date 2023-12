Momentan, Radu Drăgușin câștigă la Genoa 600.000 de euro pe an, însă ”grifonii” i-au propus prelungirea contractului până în 2027, cu un salariu anual de 1.2 milioane de euro și o clauză de reziliere de 30 de milioane de euro. Doar că, surpriză, Radu Drăgușin nu și-a mai prelungit contractul, astfel că Genoa și Tottenham vor negocia la sânge pentru transfer.

Salariul uriaș pentru Radu Drăgușin la Tottenham: „De 6 ori mai mult!”

Cel mai probabil, lucru confirmat și de către impresarul Florin Manea, italienii ar accepta să-l lase pe Drăgușin să plece pentru 30-32 de milioane de euro, în timp ce fotbalistul s-ar trezi, peste noapte, cu un salariu de 6 ori mai mare. La un simplu calcul matematic, vorbim despre aproximativ 3 milioane de euro sau 3.6 milioane de euro, mai exact.

”Noi suntem liniștiți, el se concentrează pe meciul cu Juventus, meci de orgoliu. E o situație bună, e curtat, se gândește și la echipa națională, ne gândim la cariera lui. Ieri am primit un telefon și mă întreba cineva dacă merge acolo și nu joacă. E un moment bun, sper să fie moment zero, în care să începem să creștem din nou, să avem jucători la echipele puternice, asta depinde mult și de evoluția lor la campionatul european.

Pentru noi e importantă . Are un impresar foarte bun, o să-i facă un salariu foarte bun. Nu pot să dau sume, dar fi mult peste ce câștigă la Genoa. De 5-6 ori”, a explicat impresarul lui Radu Drăgușin, Florin Manea, în direct la FANATIK SUPERLIGA. ”Că vorbeam de bani mulți, 30 de milioane, bani mulți pentru el. Am făcut comparația că acum are 600.000”, a remarcat Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Prezent în studioul emisiunii, jurnalistul Alin Buzărin a menționat că fundașul Florin Gardoș avea, acum mulți ani, în timp ce juca la Southampton, un salariu de aproximativ 1 milion de euro pe sezon. ”Gardoș mi-a povestit că avea 1 milion la Southampton”, și-a adus aminte Alin Buzărin. Cu 3 milioane de euro pe an, Radu Drăgușin nu ar fi printre cei mai bogați fotbaliști din Premier League, dar nici printre cei mai săraci.

Salariul lui Drăgușin, în media celor de la Tottenham

Cum se compară, însă, salariul lui Radu Drăgușin cu cel al viitorilor săi coechipieri? de euro pe an, conversia din salariul său în lire sterline. Tot pe acolo ar fi și vedeta Heung-Min Son, sau Ivan Perisic.

Salarii puțin mai mari decât ale lui Drăgușin ar avea golgheterul Dejan Kulusevski, autor a 4 goluri pentru Spurs, în timp ce fundașii vedetă Ben Davies și Cristian Romero ar avea în jur de 5, respectiv 10 milioane de euro salariu. Așadar, pentru Radu Drăgușin cu siguranță ar fi o creștere semnificativă, însă cel mai probabil ar rămâne undeva în media echipei, dacă nu în topul celor mai mici salarii de la Tottenham. Asta, desigur, dacă nu cumva fundașul îi va convinge pe britanici să-i ofere un salariu mult mai mare decât s-ar crede.

