Salariul uriaş refuzat de Nsimba de la echipa lui Mitriţă! Motivele pentru care a rămas la Universitatea Craiova. Exclusiv

Steven Nsimba a refuzat un salariu uriaş din China pentru a rămâne la Universitatea Craiova. Atacantul vrea să câştige titlul în SuperLiga şi să devină campion cu oltenii.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
08.01.2026 | 10:00
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Steven Nsimba cu siglele de la Craiova şi Zhejiang. Sursa: colaj Fanatik
FANATIK a scris în exclusivitate despre oferta pe care Steven Nsimba a avut-o din China. Oltenii au avut 1,2 milioane de euro de la Zhejiang FC, echipa la care este legitimat Alex Mitriţă.

Nsimba a refuzat un salariu de 750.000 de euro pentru a rămâne la Craiova!

Atacantul oltenilor a fost ademenit cu un salariu uriaş în China. Din informaţiile FANATIK, Zhejiang i-a pus pe masă un salariu anual de 750.000 de euro, pe care Nsimba l-a refuzat.

Fotbalistul a declarat că vrea să rămână la Universitatea Craiova pentru a câştiga titlul şi pentru a deveni golgheterul României, spunând că nu îşi doreşte să plece în acest moment de la echipă.

Felgueiras a lămurit scandalul de la Atena: „Nu s-a pus problema”

Într-un interviu acordat pentru FANATIK, Mario Felgueiras, directorul sportiv al oltenilor, a dezvăluit că Nsimba nu vrea să plece de la Craiova şi a vrut să demonteze informaţiile cum că fotbalistul nu a vrut să intre pe teren în finalul meciului cu AEK Atena:

„Vreau să lămuresc un lucru legat de Nsimba! Au apărut nişte zvonuri cum că nu ar fi vrut să intre pe teren la meciul cu AEK Atena. Sunt total neadevărate. Nu a existat vreun refuz din partea jucătorului, nu s-a pus problema nicio secundă problema să nu vrea să intre pe teren”, a spus Felgueiras.

Nsimba, transferat gratis la Universitatea Craiova

Atacantul francez în vârstă de 29 de ani a fost transferat gratis în vară, iar pentru olteni ar fi fost o afacere excelentă în condiţiile în care au avut 1,2 milioane de euro pe atacant, după doar şase luni.

Universitatea Craiova este pe primul loc în SuperLiga, iar Steven Nsimba s-ar putea dovedi o piesă importantă în lupta pentru titlu, obiectivul major al oltenilor pentru acest sezon.

  • 29 de ani are Steven Nsimba
  • 750.000 de euro a fost salariul oferit de chinezi 
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
