După Kilimanjaro, face pași spre „Everestul” fotbalului masculin. Salima Mukansanga scrie istorie în sportul bărbaților

Salima Rhadia Mukansanga are 33 de ani și vine din Rwanda. În 10 ianuarie, a fost rezervă la Guineea – Malawi, 1-0. La fel, pe 14, în Malawi – Zimbabwe 2-1. Pe 18 ianuarie însă, la Yaounde, . A condus la centru Zimbabwe – Guineea 2-1. Și, da, vorbim, doar despre jocuri de la actuala ediție a Cupei Africii.

Salima intră astfel în istorie. Este prima femeie care a arbitrat în această . A fost ajutată de de cameruneza Carine Atemzabong şi marocanca Fatiha Jermoumi. Iar Arbitrul VAR a fost o altă marocancă: Bouchra Karboubi. Iar acum visează frumos.

”M-am gândit că poate au făcut o greșeală”, spune, cu modestie, Salima Mukansanga

”M-am gândit că poate au făcut o greșeală atunci când mi-am văzut numele pe lista cu arbitri. Am citit, am recitit. Apoi mi-am spus că au văzut ceva în mine.

Iar acum sunt aici. Am încredere în forțele mele. Și știu că sunt capabilă să mă descurc”, spunea, cu modestie, înaintea startului turneului, Mukansanga.

În timp ce șeful comisiei continentale a arbitrilor, Eddy Maillet, cel care a decis lista finală, declara: ”Arbitrii au fost selectați în funcție de experiența lor, abilitățile și forma lor actuală”. În cazul Salimei, au contat, desigur, prestațiile din vară, de la Jocurile Olimpice, dar și cele de la Mondialul feminin din Franța.

A jucat fotbal, dar era fascinată de ”cel care trebuia să ia decizii”

Pentru Salima, legătura cu fotbalul a început pe teren. A jucat fotbal la școală și gimnaziu. Și urmărea frecvent meciuri. Era însă atrasă de altceva.

”Îmi plăcea să-l urmăresc pe cel care ia decizii. Care gestionează jocul, discută cu fotbaliștii și este respectat de aceștia. Și mi-am spus că asta aș vrea să fac și eu.

Trebuia să aflu mai multe. Și m-am apucat să studiez, cu pasiune, arbitrajul”, povestește Mukansanga.

N-a fost simplu. A aplicat pentru un curs de arbitraj imediat după liceu. A fost refuzată însă din pricina vârstei. N-a renunțat însă. A învățat singură regulamentul. Și, după mai multe solicitări, a fost acceptată să studieze și în mod oficial.

Și-a început apoi cariera, în orașul natal, cu meciuri pentru veterani. A trecut la amatori. Și, mai apoi, la jocurile masculine din liga a treia.

”Fotbalul mi-a schimbat viața”

Au urmat pași către prima ligă. Apoi a trecut la competițiile continentale. Și mai apoi la cele internaționale, de mare anvergură. Până la Cupa Africii 2022, desigur, cele rezervate fetelor.

”Fotbalul mi-a schimbat viața”, spune Salima. Pentru a continua: ”Am ajuns deja la un punct în care nu mă așteptam să ajung. Mi-am realizat visele pe care le aveam.

Am călătorit din Africa în Europa, din Europa în America, și din America în Asia ca urmare a carierei de arbitru. Am descoperit oameni și culturi diferite. Și am învățat.

Am învățat care este nivelul de joc în alte țări și pe alte continente. Nu toată lumea poate avea această șansă. Este limpede că nivelul tău este dat de echipele pe care le-ai oficiat. Și este clar că sunt zone în care lucrurile stau cu totul altfel decât în Africa”.

Jocurile Olimpice, o experiență unică, și un resort

Jocurile Olimpice au reprezentat pentru Salima Mukansanga o experiență unică a carierei de până atunci. Și un resort menit să dea un impuls carierei sale.

”Jocurile Olimpice reprezintă una dintre cele mai mari competiții ale lumii. Dar pentru mine a fost mai mult decât atât. A fost un cumul de lecții extrem de utile pentru cariera mea”, spune Salima.

”Mai întâi a fost seminarul precompetiție. La care am deprins abilități speciale, inclusiv cele ale interacțiunii cu echipele în condițiile existenței VAR. Și cum în țara mea, dar și în multe țări din Africa, sistemul nu este folosit, reprezintă un atu enorm.

În plus, am întâlnit situații necunoscute pe parcursul jocurilor. Și am progresat. Tokyo 2022 a fost o provocare depășită, un prilej de a-mi face o imagine, iar acum, sunt sigură, când cineva care cunoaște lumea arbitrilor mă vede, știe că sunt pregătită”.

A fost deja pe Kilimanjaro și vrea Mondialul masculin, ”Everestul” fotbalului. ”Vom arăta lumii că putem reuși”, spune Salima

În 2017, Salima Mukansanga a scris istorie. A oficiat un joc disputat pe Muntele Kilimanjaro, jocul care rămâne în istorie drept cel disputat vreodată la cea mai înaltă altitudine.

Fun fact: Salima was one of our referees for the highest-altitude football match on Mount Kilimanjaro in 2017! Brilliant to see her officiating at ! — Ben Jacobs (@JacobsBen)

Un proiect special, dar și un simbol. Al faptului că Salima Mukansanga viseză sus. Sus de tot. A ajuns la Cupa Africii pe Națiuni, iar acum visează la masculin. Un Everest al fotbalului.

”De ce nu? Legile jocului sunt aceleași. Acum și în Cupa Africii folosim VAR, la fel ca la Cupa Mondială sau Jocurile Olimpice, și am demonstrat că ne putem descurca.

Acest turneu este o oportunitate grozavă pentru mine și pentru alte femei. Să demonstrăm că putem ține pasul cu jocul mai rapid și mai fizic al bărbaților. Cu jucători experimentați și profesioniști, o altă viteză a jocului. Genul de fotbal la cel mai înalt nivel.

Și un semn că suntem pregătite, la fel ca și colegii noștri, și putem să reușim”.