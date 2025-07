Salina Praid era inundată, iar șefii Salrom petreceau. Ministrul Economiei: ”12 mii de euro, atât a costat o paranghelie”

Continuă să vină informații revoltătoare în legătură cu situația de la compania Salrom. Șefii instituției sunt acuzați că, în timp ce Salina Praid era sub ape, ei dădeau o petrecere.

Petrecere de mii de euro dată de șefii Salrom, în timp ce Salina Praid era inundată

Dezmățul celor de la Salrom, , a costat circa 12.500 de euro. Conducerea instituției a organizat această petrecere la un celebru restaurant. Și bacșișul a fost pe măsură, de peste 4.300 de lei.

Aceste informații au fost făcute publice joi, 3 iulie, de ministrul Economiei. Radu Miruță a postat, pe contul său de Facebook, o notă de plată care arată costul celor de la Salrom pentru un singur eveniment.

Factura de la o celebră pensiune cu restaurant arată că s-au achitat nu mai puțin de 62.000 de lei, adică 12.500 de euro, pentru un eveniment. Data bonului este de 30 iunie, mai exact în plină criză la Salina Praid, care era deja inundată.

Dacă analizăm nota de plată, vedem că 13.000 lei s-au plătit pentru servicii evenimente, 21.000 lei pentru ”servicii diverse” și peste 22.000 de lei pentru băuturi. Și bacșișul a fost decontat de la stat, undeva la aproape 4400 de lei.

”Atât a costat o paranghelie organizată de conducerea SALROM. Nu din banii lor. Din banii dumneavoastră. Și știți când au făcut-o? Conform facturii, pe 30 iunie.

Exact când noi căutam soluții disperate pentru Salina Praid. Exact când tăiam din cheltuielile statului, când cămașa ardea pe noi. Exact cu o zi înainte de termenul-limită pentru lucrările urgente de acolo. S-a terminat cu bătaia de joc pe banii publici. Conducerea SALROM răspunde, deja, pentru asta. Si cu funcțiile, si în fata Justiției”, spune Miruță.

Directorul Salrom, despre petrecerea de 12.500 de euro: ”Suma nu e foarte mare”

Într-o reacție avută joi pe seama acestei cheltuieli, , șochează și spune că a fost vorba despre un eveniment în cadrul unei întâlniri cu producătorii de sare.

”Nu a fost o petrecere. Lucrurile stau în felul următor: în perioada 10-13 iunie, la București, s-a desfășurat reuniunea anuală a producătorilor de sare din Europa. EUsalt este asociația producătorilor de sare, e singura voce autorizată în această industrie la nivelul Uniunii Europene și cea care promovează schimbare de legislație, promovează modificări ale legii pentru a proteja producătorii de sare europeni.

Factura despre care se vorbește este singura cheltuială pe care a avut-o Societatea Națională a Sării pe parcursul desfășurării acestei conferințe, care a durat 4 zile. A fost cina de final, de închidere a conferinței și ultima întâlnire în care s-au tras concluziile după terminarea acesteia”, afirmă Dobrea, conform .

Tot joi, la , ministrul Radu Miruță a spus mai multe despre factura de peste 12 mii de euro. ”O factură ciudată, o distracție de vreo 12.000 de euro. Nu vine la mine factura, că e buget separat al celor de la ANCOM. Am primit-o și eu din spațiul public, am întrebat despre ea și am primit explicații halucinante și nepotrivite cu documentul.

Conferința respectivă a fost la București, s-a terminat pe data de 13. Pe factură e una dintre cele mai scumpe locații din România, pe care scrie un sejur de pe 13 până pe 30. Oricum, e inacceptabil. Nu pot să accept o astfel de factură. E o glumă să discutăm despre asta într-o țară în care se fac creșteri de taxe pentru a putea să supraviețuim”, a spus oficialul guvernului.